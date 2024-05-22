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Эта зима будет непростой, возможны отключения света, - Кудрицкий

Взимку будуть відключення світла

Украинцев ждет тяжелая зима, поэтому следует на бытовом уровне готовиться к длительным отключениям света.

Об этом в эфире Суспільного заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Он предупредил украинцев, что нужно на бытовом уровне готовиться к тому, что и летом, и зимой возможны отключения света. Он говорит, что украинцев "ожидает непростая зима".

"Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом тех планов по восстановлению генерации, которые на сегодня существуют, достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся", - сказал Кудрицкий.

Он также отметил, что на восстановление электростанций, которые атаковала российская армия, нужны месяцы и годы. Поэтому не надо ожидать "стремительного увеличения генерации" в энергосистеме Украины и учиться жить с отключениями света.

"Это не будут блэкауты, а контролируемые отключения, которые мы, как оператор, применяем, чтобы сохранить целостность системы. Это нужно понять", - добавил Кудрицкий.

Ранее Кудрицкий заявлял, что летом возрастет риск более частого применения графиков отключений.

Также сообщалось, что 22 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток.

Автор: 

энергетика (2553) Укрэнерго (658) Кудрицкий Владимир (76) отключение света (423)


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Топ комментарии
+11
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22.05.2024 09:13
+11
Та Ви шо? Невже будуть відключення світла? А можливо ще і тепла? Так і води не буде, бо насоси працюють від електроенергії. Кацалізація буде працювти? А як там укріплення ТЕС, ГЕС, на які виділили 9 мільярдів? Ні укріплень, ні грошей і саме смішно і справ немає. То це вже кінець епохи бідності від Зеленського, чи ще ні?
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22.05.2024 09:21
+8
прям капитан очевидность
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22.05.2024 09:12
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прям капитан очевидность
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22.05.2024 09:12 Ответить
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22.05.2024 09:13 Ответить
А влада до чого буде готуватися? До продовження розкрадання бюджету, та вбивання країни!
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22.05.2024 09:19 Ответить
Меньше болтовни, больше дела, за два года можно было изготовить сотни ракет и херячить российские электростанции.
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22.05.2024 09:19 Ответить
Та Ви шо? Невже будуть відключення світла? А можливо ще і тепла? Так і води не буде, бо насоси працюють від електроенергії. Кацалізація буде працювти? А як там укріплення ТЕС, ГЕС, на які виділили 9 мільярдів? Ні укріплень, ні грошей і саме смішно і справ немає. То це вже кінець епохи бідності від Зеленського, чи ще ні?
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22.05.2024 09:21 Ответить
а як ви собі уявляли укріплення ТЕС? Гіганський конфайнмент??
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22.05.2024 09:39 Ответить
Хтось, коли тринькав виділені мільярди, якось же собі це уявляв 😂
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22.05.2024 10:05 Ответить
той, хто обіцяв - ніяк не уявляв. Увляли собі профани, які ніколи не бачили будівлю ТЕС навіть на фото, тому думали, що ТЕС можно закрити якимось укріпленням.
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22.05.2024 10:10 Ответить
Я далекий від того як влаштоване ТЕС. Але в мене питання. Невже неможливо укріпити стіни. Тобто стіни товще зробити.
Від ракети це напевно не врятує, а від мопедів можливо.
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22.05.2024 11:13 Ответить
спеціально для далеких у мережі у вільному доступі сотні фотографій корпусів ТЕС зовні і всередині. Взагалі теплова станція має досить складну господарську організацію, що складається з багатьох систем. Крім котельного забезпечення та паротурбогенераторів, до комплексу входить паливне та водяне постачання, електрична частина, системи видалення шлаків, хімочистки тощо. Це грандіозні споруди. Тому захистом може бути тільки об'єктове ППО, і то, зрозуміло, не на 100 відсотків. Все інше - галімий піздьлж для лохів.
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22.05.2024 11:44 Ответить
Ну, як би було ППО то питань взагалі б не було.
Так, це великий комплекс всього. Но можливо ж якось захистити ті корпуси, де саме дефецитне обладнання.
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22.05.2024 15:25 Ответить
крім об'єктового ППО - ніяк. https://dzen.ru/lz5XeGt8f/J19ou8400/df6c8d5JS_/I6huqPDo-OLHAVDjsPNisxr_0NFGP44VViMxSzFoUfkkn3NXH8H_fh8mwM67lf7nJ3Ekyp8Io8qK2wFPv7XZ-2PrNeTs77e30ld9pfqmfLIV8tyCAG7FBkU8Zk8hdB6pf6QiFw-*************************************************************-EEX7TNLXAN_FgB61SW1fE0Mu74wTFGcjN3rzOsfe2Pk-DaG5-iifT_7_5WZI58e1Lbf7-vWL1D_-ORwojDv-9x4NcoGRkcRagsUYdk-h15MFIm6LmZRnLXzwuX-PGRDwNkeiuTRpU0pxOSCkj2cJuWQ7sb2-w1u_czgSYYZ-NPudgbPNHtlP0gJMmHlPq1UXh2ljSVte6mW_tT34gRoXPf9Caj414RpM_nEhKE3sDjji9j00fkLT-Hq8VmSE8bL7nwd7CppaDhcKBRpxQSUTXMypos0fF6_rMbe-8AAQHnCzAul2NKiXjTo76apP6010b34-NvCB3Tn7s50hBrV_cJDN-4qVm8AaDAse_sJkVZyDo2JH2NFhIvm1cLFMEpB-OIesM_julIM5suSuB-RMOWG-vT3wTBk3urnYZUj-uraZDrKFHtbN2EMMn39B7dzdxm4vhJ9UqKKyMD65QRhcuDcHq3e6b90LfPEr6w7rSzlvdHL9MQWWtb1-lqeN9va-2UI5gthXB1EKixC6SeGYG4ppLctRkC6gfL44vEBdl797y6s7O-IYCvkzrGsCqgb3YnT4_nxMGD20tJMjjDa9sdMCPYCSWQwRyEDUtkapH1PPq2qEGxdiLHkzN3VHWBbyMU8psTxiG0P_8iFugWNAdWWwOr31i9A1N_Zd4ce28fBViT4N1JHJVYsMX__ArVnbSWiiC55Q6Wcz8Lp9TRPXvb2PrPt15tDH-**********************************************-T2YUHsPiIU_S1W6scP_4esITHTY5Duyz_CvVQ_l2a-kBJ8Z9qvkytP_OXvZ0PBQlBf90PhfCO0xbWcUbQQCadMIoUFQJISjDHx3obrn9MDeEnZZ1-w8iu7OpXMJ_M2xoDyCJeWu4PTN1ThFyfzba5Ii39LzUzz1AmVbP3oVNV3zM5dGaj-omxV-f7ia6PD84TBCSeXKPZf8wqxuC-LOha09riLOjM3D8tsFUfv2_V-ZPvfozWIy5g9qbjNGJzNl9R-NbXwelq8TWnihsODU-P8gW0LLyiSmxNOAYRrG9bWPAb0k6bHP_-n3FGf_9MZ-vAHS-M5OLPcrWXUBeRQOSt8siVt_KIe4CVhClI744vTXCV12wtYVq-7apls1z8CWmz2zN8C14Nfy5hhh59nlbrc10_rSXxv1AWdDG38_DG3RJLJdVwaFoTNPQZuu_t_v5zNEesfJA73m0Z53AfP4hp0rlSLglOThwPQmUObQ9FG_JNLG4Xos-SNZSTxPJC5i8DOvYmA_lLovXnOJiNvq58Y9fn3MyQ2L5vmvXzfz3qWbEL0kxY3g5_vQB3fl19hOhDz868VnJskIQkYCeCspQ8QtlV5_Fq24EH1JpL7fz_7bE01f-f46hfnOgHgf2M-YngKTEde36szVxwV45sjQdYw72vTuThnSIGZuHWAgFkr0PKVkeSikgSdBeZyy6s3LyBdIZd3bJqva_Y9sEvvFtbsCni3FnN32z_cMevLU4kC0G-***************************************************************************************-ZHJMEfe0snYQo8Z_Iyk2NCCZuJEkFdupX7yvThEnpr49kEqPrBunEI7t2yjhW6ItaT3czw9jVD4vbedaAhxMjeUhPnH2xLFEATNXH9BIdbTxSeqjNgeLmR_9TLyDJve9vFIoDO0aBhEMf5hI8rkRvFj8fe0ssSZeY Ось вам будівля турбінного залу ТЕС на 2000 мегават .
Тепер розумієте, що "якось захистити" ***** не виходить. Тому піздьож призначених зелених ділетантів розрахований тільки на довірливих дохів.
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22.05.2024 15:36 Ответить
Мда... Легше ППО розробити.
Дякую за роз'яснення.
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22.05.2024 16:27 Ответить
отож бо.
Тому у 19-му з Олега Петровича треба було порошинки здувати, і на цирлах скакати круг нього, а не ***** посилати.
І до речі - на фото корпус ТЕС на 2250 мВт, на якій прильот одного сраного дрона два місяці тому вивів з ладу одразу два турбоагрегати з дев'яти. Це щоб ви розуміли вразливість такого об'єкта.
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22.05.2024 16:38 Ответить
Тоді тих хто дав і тих хто взяв 8 мільярдів. Треба за яйця вішати.
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22.05.2024 16:30 Ответить
зустрічне питання - а за що вішати тих, хто їх вибирав?
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22.05.2024 16:40 Ответить
Як мінімум позбавляти права голосу на виборах в любі владні структури. Років на десять, поки розуму не наберуться, що навряд.
Своему оточенню, хто за цього голосував, постійно нагадую. Це ви привели велику війну в країну. Буча, Ірпінь, Бахмут, Авдіївка, Маріуполь, це все на ваших руках. Смерті сотен тисяч українців, на ваших руках. Це ви зробили. Майте мужність відповідати за свого кандидата.
Більшість з них очі до полу. А є такі котрі ще мля намагаються сперечатися. Тих одразу до пуйла шлю.
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22.05.2024 18:20 Ответить
то дуже радикально, хай у місцеві вибирають, А от у центральну владу... навіть не знаю... Може через якійсь екзамен-минімум виборця.
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22.05.2024 18:54 Ответить
А по іншому просто неможливо. Або різати радикально, або так і далі будемо.
Перед виборами в 2019 проводив агітацію, роз'яснював чому краще знову Порох, чим хтось інший, тим паче клоун.
Бо знав, що таких в моєму оточенні багатьох, і треба їм пояснювати. Не знаю, де я так накосячив в житі, що у мене так склалося, що їх більшість.
І всі тоді такі, та да, за Пороха треба. А коли дізнався скільки за клоуна проголосувало, зрозумів що нефіга вони мене не слухали. І так і вийшло. Потім казали, та ми просто робили вигляд що погоджуємося з тобою, а голосували все одне за клоуна. Ось подивишся, життя вмить зміниться.
Тому екзамени це не вихід. Вони можуть на запитання відповісти вірно. А проголосувати знову за щось.
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22.05.2024 19:50 Ответить
на екзамені ніхто не буде запитувати, за кого голосував, чи будеш голосувать. Екзамен не для цього.
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22.05.2024 20:10 Ответить
Я розумію, тільки толку нуль. Якщо їм навіть пояснити як працюють державні органи і вся система, то все одне, толку нуль. Може якийсь відсоток і зрозуміє.
Вони все вірно на екзамені відповідатимуть. На 5+
Тільки голосувати все одно підуть за того, хто пообіцяє вже 5000₴ вчителям. І що обов'язково, от точно посадить Пороха і клоуна весною. Що от з наступного дня, все, бідність відміняється.

Здебільшого люди які голосували за клоуна, вірять в казки, і будуть вірити. Так буде і далі. Це дуже тяжко змінити. В Україні немає стільки часу.
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22.05.2024 20:32 Ответить
нгу, так. Поки що ніхто нічого краще не придумав, ніж те що є.
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22.05.2024 21:37 Ответить
І то правда.
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23.05.2024 09:31 Ответить
Так, звичайно можливо укріпити і стіни і зробити бетонну стіну чи іншу конструкцію окремо, яка б захистила ТЕС. Варіантів купа, але ніхто нічого не робив, як казав колись зек-Вітя "там і конь не валявся".Чув заяви кацапів, що вони будуть укріплювати свої ТЕС і нафтопереробні заводи і в них все вийде, як з окопами, в нас чомусь обіцяють, крадуть гроші на це і нічого не роблять. Головне, щоб цю посаду зймав чи наєм, чи серлєщ, чи інша особа без навиків цієї роботи, але які добре поливали брудом Порошенка, а результат - то вже другорядне. Країна велика, допомога йде звідусіль, красти-неперекрасти.
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22.05.2024 12:06 Ответить
https://dzen.ru/lz5XeGt8f/J19ou8400/df6c8d5JS_/I6huqPDo-OLHAVDjsPNisxr_0NFGP44VViMxSzFoUfkkn3NXH8H_fh8mwM67lf7nJ3Ekyp8Io8qK2wFPv7XZ-2PrNeTs77e30ld9pfqmfLIV8tyCAG7FBkU8Zk8hdB6pf6QiFw-*************************************************************-EEX7TNLXAN_FgB61SW1fE0Mu74wTFGcjN3rzOsfe2Pk-DaG5-iifT_7_5WZI58e1Lbf7-vWL1D_-ORwojDv-9x4NcoGRkcRagsUYdk-h15MFIm6LmZRnLXzwuX-PGRDwNkeiuTRpU0pxOSCkj2cJuWQ7sb2-w1u_czgSYYZ-NPudgbPNHtlP0gJMmHlPq1UXh2ljSVte6mW_tT34gRoXPf9Caj414RpM_nEhKE3sDjji9j00fkLT-Hq8VmSE8bL7nwd7CppaDhcKBRpxQSUTXMypos0fF6_rMbe-8AAQHnCzAul2NKiXjTo76apP6010b34-NvCB3Tn7s50hBrV_cJDN-4qVm8AaDAse_sJkVZyDo2JH2NFhIvm1cLFMEpB-OIesM_julIM5suSuB-RMOWG-vT3wTBk3urnYZUj-uraZDrKFHtbN2EMMn39B7dzdxm4vhJ9UqKKyMD65QRhcuDcHq3e6b90LfPEr6w7rSzlvdHL9MQWWtb1-lqeN9va-2UI5gthXB1EKixC6SeGYG4ppLctRkC6gfL44vEBdl797y6s7O-IYCvkzrGsCqgb3YnT4_nxMGD20tJMjjDa9sdMCPYCSWQwRyEDUtkapH1PPq2qEGxdiLHkzN3VHWBbyMU8psTxiG0P_8iFugWNAdWWwOr31i9A1N_Zd4ce28fBViT4N1JHJVYsMX__ArVnbSWiiC55Q6Wcz8Lp9TRPXvb2PrPt15tDH-**********************************************-T2YUHsPiIU_S1W6scP_4esITHTY5Duyz_CvVQ_l2a-kBJ8Z9qvkytP_OXvZ0PBQlBf90PhfCO0xbWcUbQQCadMIoUFQJISjDHx3obrn9MDeEnZZ1-w8iu7OpXMJ_M2xoDyCJeWu4PTN1ThFyfzba5Ii39LzUzz1AmVbP3oVNV3zM5dGaj-omxV-f7ia6PD84TBCSeXKPZf8wqxuC-LOha09riLOjM3D8tsFUfv2_V-ZPvfozWIy5g9qbjNGJzNl9R-NbXwelq8TWnihsODU-P8gW0LLyiSmxNOAYRrG9bWPAb0k6bHP_-n3FGf_9MZ-vAHS-M5OLPcrWXUBeRQOSt8siVt_KIe4CVhClI744vTXCV12wtYVq-7apls1z8CWmz2zN8C14Nfy5hhh59nlbrc10_rSXxv1AWdDG38_DG3RJLJdVwaFoTNPQZuu_t_v5zNEesfJA73m0Z53AfP4hp0rlSLglOThwPQmUObQ9FG_JNLG4Xos-SNZSTxPJC5i8DOvYmA_lLovXnOJiNvq58Y9fn3MyQ2L5vmvXzfz3qWbEL0kxY3g5_vQB3fl19hOhDz868VnJskIQkYCeCspQ8QtlV5_Fq24EH1JpL7fz_7bE01f-f46hfnOgHgf2M-YngKTEde36szVxwV45sjQdYw72vTuThnSIGZuHWAgFkr0PKVkeSikgSdBeZyy6s3LyBdIZd3bJqva_Y9sEvvFtbsCni3FnN32z_cMevLU4kC0G-***************************************************************************************-ZHJMEfe0snYQo8Z_Iyk2NCCZuJEkFdupX7yvThEnpr49kEqPrBunEI7t2yjhW6ItaT3czw9jVD4vbedaAhxMjeUhPnH2xLFEATNXH9BIdbTxSeqjNgeLmR_9TLyDJve9vFIoDO0aBhEMf5hI8rkRvFj8fe0ssSZeY так виглядає ТЕС на дві тисячі мегават . Укріплюйте. Можете наєма взяти на допомогу.
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22.05.2024 12:54 Ответить
Захист зробити можно. Тілько він коштувати буде як нова АЕС. Зараз подивився що таке об'єкти ТЕС, це *******. Це реально нерентабельно. Якщо звісно тупо не хочеш розпилити 8 мільярдів. Що і було зроблене.
Ті 8 мільярдів, краще б на розробку власного ППО віддали б. Але, цій владі, це не треба.
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22.05.2024 16:34 Ответить
А навіщо мені уявляти, є пуштун Наєм, який уявив і зпросив для цих потреб 9 мільярдів, "освоїх" їх, потім сказав, що ці ТЕС захищені на 100%. То я зрозумів так, що хтось обдурив наряд, а гроші вкрав?
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22.05.2024 12:00 Ответить
у нас демократія, тому маєте повне право уявляти, чи не уявляти, а також обирати у владу будь-яких пуштунів, які вам будуть розповідати про залізобетонний купол над над будівлею ТЕС.
І да, пасажирів авіалайнера обдурили саме у той момент, коли замість бригади пілотів запропонували бригаду аніматорів для дорослих дітей, які їх розважали у залі очікування аеропорту.
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22.05.2024 12:15 Ответить
А сам-то кудрицький вже запасся свічками, батарейками та ліхтариками? Чи це зовсім інше?
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22.05.2024 09:24 Ответить
В нього, та й в усіх привладних, генератори з гуманітарки..їм до лампочки те світло й захист енергогенеруючих підприємств.
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22.05.2024 09:26 Ответить
в нього, та й в усіх привладних, сирітські хатинки в іспаніях.
їм насрати на україну.
вони тут, на заробітках, вахтовим методом.
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22.05.2024 09:32 Ответить
Про закордонні халупки - то я зовсім мовчу. Поки на все майно та рахунки не будено накладено арешт - ми й масштабів піндеця не дізнаємось.
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22.05.2024 09:36 Ответить
Цікаво, коли на початку світла не було й по дві-три доби, коли люди у дворах хріноетажок на кострах їжу готували - такої кількості статтей про трабли з електрикою не було..влада - що наперсточники..треба слідкувати за їх руками..
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22.05.2024 09:29 Ответить
нє, ну що ви таке кажете?
ви хочете, що б таке повторилось?
не можна майданити та гнати під сраку, зе!гундоса!
тільки з ним, ми збудуємо формулу миру.
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22.05.2024 09:34 Ответить
Правільніше сказати: "можливі включення світла".
Бо балансуючі потужності вже лежать, а АЕС без балансуючих не витягнуть.
Ну те, що ТЕЦ у великих містах побиті, і нарід в зимку замість централізованого опалення буде включати електронагрівачі, і електромережа не витримає, це всім зрозуміло?
Так що будемо казати: "можливі включення"...
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22.05.2024 09:37 Ответить
літо буде непростим - Кудрицький


зима буде непростою - Кудрицький


тобто, лише восени, згідно думки Кудрицького, все буде гаразд з електрикою в країні, чи буде ще одна новина від нього?
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22.05.2024 09:37 Ответить
Восени він буде у відпустці на Балі Там не планують відключати світло.
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22.05.2024 10:03 Ответить
Осень забыл балбес ))
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22.05.2024 09:40 Ответить
"зуби дракона" на Харківщині, котрі встановлені , як оборонні рубежі доріг ,а не по напрямках наступу рашистів і заяви кудрицьких з "Укренерго",та багато різьних "вкидів" психологічного тиску" на український народ,одна і таж "зелена антиукраїнська трясовина",котра затягує Україну і її народ все глибше на дно невизначеності , зневіри ,хаосу...
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22.05.2024 09:58 Ответить
Кажуть, що і на півдні оборонні фортифікації перпендикулярні до ліній суровікіна - бери і вздовж них їдь на північ
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22.05.2024 10:02 Ответить
Не буде пакращення...
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22.05.2024 09:59 Ответить
"вовки, вовки, вовки!.." - це щоб потім сказати: "а ми ж попереджали...". Вже виправдовуються за бездіяльність і не компетентність. Ми то щось вдіємо, а от чи вдіють "іфіктівниє манагери"?
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22.05.2024 10:00 Ответить
А що влада робить для того щоб пом'якшити можливі наслідки...?!
Закуповує реактори,трансформатори,паливо...?!
Чи просто констатує факт...?!
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22.05.2024 10:39 Ответить
А відключить кудрицького
,бо від нього вже нудить.
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23.05.2024 07:52 Ответить
 
 