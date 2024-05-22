Эта зима будет непростой, возможны отключения света, - Кудрицкий

Украинцев ждет тяжелая зима, поэтому следует на бытовом уровне готовиться к длительным отключениям света.

Об этом в эфире Суспільного заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Он предупредил украинцев, что нужно на бытовом уровне готовиться к тому, что и летом, и зимой возможны отключения света. Он говорит, что украинцев "ожидает непростая зима".

"Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом тех планов по восстановлению генерации, которые на сегодня существуют, достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся", - сказал Кудрицкий.

Он также отметил, что на восстановление электростанций, которые атаковала российская армия, нужны месяцы и годы. Поэтому не надо ожидать "стремительного увеличения генерации" в энергосистеме Украины и учиться жить с отключениями света.

"Это не будут блэкауты, а контролируемые отключения, которые мы, как оператор, применяем, чтобы сохранить целостность системы. Это нужно понять", - добавил Кудрицкий.

Ранее Кудрицкий заявлял, что летом возрастет риск более частого применения графиков отключений.

Также сообщалось, что 22 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток.