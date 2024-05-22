Эта зима будет непростой, возможны отключения света, - Кудрицкий
Украинцев ждет тяжелая зима, поэтому следует на бытовом уровне готовиться к длительным отключениям света.
Об этом в эфире Суспільного заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Он предупредил украинцев, что нужно на бытовом уровне готовиться к тому, что и летом, и зимой возможны отключения света. Он говорит, что украинцев "ожидает непростая зима".
"Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом тех планов по восстановлению генерации, которые на сегодня существуют, достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся", - сказал Кудрицкий.
Он также отметил, что на восстановление электростанций, которые атаковала российская армия, нужны месяцы и годы. Поэтому не надо ожидать "стремительного увеличения генерации" в энергосистеме Украины и учиться жить с отключениями света.
"Это не будут блэкауты, а контролируемые отключения, которые мы, как оператор, применяем, чтобы сохранить целостность системы. Это нужно понять", - добавил Кудрицкий.
Ранее Кудрицкий заявлял, что летом возрастет риск более частого применения графиков отключений.
Также сообщалось, что 22 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток.
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Від ракети це напевно не врятує, а від мопедів можливо.
Так, це великий комплекс всього. Но можливо ж якось захистити ті корпуси, де саме дефецитне обладнання.
Тепер розумієте, що "якось захистити" ***** не виходить. Тому піздьож призначених зелених ділетантів розрахований тільки на довірливих дохів.
Дякую за роз'яснення.
Тому у 19-му з Олега Петровича треба було порошинки здувати, і на цирлах скакати круг нього, а не ***** посилати.
І до речі - на фото корпус ТЕС на 2250 мВт, на якій прильот одного сраного дрона два місяці тому вивів з ладу одразу два турбоагрегати з дев'яти. Це щоб ви розуміли вразливість такого об'єкта.
Своему оточенню, хто за цього голосував, постійно нагадую. Це ви привели велику війну в країну. Буча, Ірпінь, Бахмут, Авдіївка, Маріуполь, це все на ваших руках. Смерті сотен тисяч українців, на ваших руках. Це ви зробили. Майте мужність відповідати за свого кандидата.
Більшість з них очі до полу. А є такі котрі ще мля намагаються сперечатися. Тих одразу до пуйла шлю.
Перед виборами в 2019 проводив агітацію, роз'яснював чому краще знову Порох, чим хтось інший, тим паче клоун.
Бо знав, що таких в моєму оточенні багатьох, і треба їм пояснювати. Не знаю, де я так накосячив в житі, що у мене так склалося, що їх більшість.
І всі тоді такі, та да, за Пороха треба. А коли дізнався скільки за клоуна проголосувало, зрозумів що нефіга вони мене не слухали. І так і вийшло. Потім казали, та ми просто робили вигляд що погоджуємося з тобою, а голосували все одне за клоуна. Ось подивишся, життя вмить зміниться.
Тому екзамени це не вихід. Вони можуть на запитання відповісти вірно. А проголосувати знову за щось.
Вони все вірно на екзамені відповідатимуть. На 5+
Тільки голосувати все одно підуть за того, хто пообіцяє вже 5000₴ вчителям. І що обов'язково, от точно посадить Пороха і клоуна весною. Що от з наступного дня, все, бідність відміняється.
Здебільшого люди які голосували за клоуна, вірять в казки, і будуть вірити. Так буде і далі. Це дуже тяжко змінити. В Україні немає стільки часу.
Ті 8 мільярдів, краще б на розробку власного ППО віддали б. Але, цій владі, це не треба.
І да, пасажирів авіалайнера обдурили саме у той момент, коли замість бригади пілотів запропонували бригаду аніматорів для дорослих дітей, які їх розважали у залі очікування аеропорту.
їм насрати на україну.
вони тут, на заробітках, вахтовим методом.
ви хочете, що б таке повторилось?
не можна майданити та гнати під сраку, зе!гундоса!
тільки з ним, ми збудуємо формулу миру.
Бо балансуючі потужності вже лежать, а АЕС без балансуючих не витягнуть.
Ну те, що ТЕЦ у великих містах побиті, і нарід в зимку замість централізованого опалення буде включати електронагрівачі, і електромережа не витримає, це всім зрозуміло?
Так що будемо казати: "можливі включення"...
зима буде непростою - Кудрицький
тобто, лише восени, згідно думки Кудрицького, все буде гаразд з електрикою в країні, чи буде ще одна новина від нього?
Закуповує реактори,трансформатори,паливо...?!
Чи просто констатує факт...?!
,бо від нього вже нудить.