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Отсутствие почасовых отключений электроэнергии временное. Вскоре ситуация снова ухудшится, - Кудрицкий

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая - это временное улучшение. Вскоре ситуация снова ухудшится.

Об этом в эфире "УП" заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Кудрицкого, отсутствие отключений света в последние дни мая обусловлено выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций. Однако вскоре ситуация изменится, поскольку на плановый ремонт пойдут другие энергоблоки АЭС. Вероятно, что после этого графики почасовых отключений электроэнергии вернутся.

"Согласно графику, уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова", - сказал Кудрицкий.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что эта зима будет непростой, возможны длительные отключения электроэнергии.

Читайте: Турция поможет с восстановлением украинской энергетики

Автор: 

энергетика (2560) Укрэнерго (658) Кудрицкий Владимир (76) отключение света (423)


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Топ комментарии
+12
Я ви, рідненькі, тарифи підняти не забудьте. Щоб, Боже борони, ваш дорогий Ахметов не помер з голоду.
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31.05.2024 00:11
+11
Та ще підняти треба! Бо все одно відключають. Отже, мало, курва, підняли.
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31.05.2024 00:17
+10
Пане Кудрицький,ви вже придумали в яку обгортку будете загортати підняття тарифів вдвіччі,щоб продати "корисним хом'ячкам" через телемарафон?Невже знов в рошенки загортати будете?
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31.05.2024 00:14
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Дякую, дуже дякую
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31.05.2024 00:10 Ответить
Хоча б на матчі Збірної України на Євро -2024 з футболу не вимикайте.
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31.05.2024 00:11 Ответить
Я ви, рідненькі, тарифи підняти не забудьте. Щоб, Боже борони, ваш дорогий Ахметов не помер з голоду.
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31.05.2024 00:11 Ответить
Так уже подняли. С первого числа подорожание.
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31.05.2024 00:14 Ответить
Та ще підняти треба! Бо все одно відключають. Отже, мало, курва, підняли.
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31.05.2024 00:17 Ответить
Взагалі піднімають на 100%.
З першого липня на 19%дорожчає доставка,так що все прораховано
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31.05.2024 05:26 Ответить
Не забудьте , пане Кудрицький , вимкнути світло під час своїх графіків
у себе і на Банковій 🙁
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31.05.2024 00:13 Ответить
Пане Кудрицький,ви вже придумали в яку обгортку будете загортати підняття тарифів вдвіччі,щоб продати "корисним хом'ячкам" через телемарафон?Невже знов в рошенки загортати будете?
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31.05.2024 00:14 Ответить
Думаю скоро взагалі нічого пояснювати не будуть, а просто зроблять, що захочуть.
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31.05.2024 11:01 Ответить
Ситуація така що треба додавить збільшення тарифів на 80%. Якщо вівці сильно активно бекатимуть, ми їм зробимо 4/2 щоб не бекали.
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31.05.2024 00:18 Ответить
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31.05.2024 00:29 Ответить
Кудрицький, досить брехати. За всю брехню прийдеться нести відповідальність. Ось, що розказує Лана Зеркаль про підвищення цін та енергетику та про кума, свата, брата. https://www.youtube.com/watch?v=TMjAHsPYlpA
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31.05.2024 00:27 Ответить
Мало мільйонних зарплат в укренерго,скиньтеся на премії,а то мівіна уже надоїла.Оце влада працює,все для народу,все для фронту
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31.05.2024 00:35 Ответить
І так з 2019..."потужно"...
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31.05.2024 10:19 Ответить
Никто у Зеленского не говорит и не делает чтобы было лучше.
И вообще, после 20 мая 2024 года он никто, ноль.
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31.05.2024 00:57 Ответить
дефективний менеджер судного дня...
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31.05.2024 06:00 Ответить
Мародери захопили владу
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31.05.2024 06:04 Ответить
Оце я розумію "працювати на випередження"!
Тариф на електроенергію піднімають від завтра, а "ефективний менеджер" вже підгрунтя для чергового здорожчання готує.
пАтужна!
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31.05.2024 06:23 Ответить
Почекайте,ось вони введуть ще податки на вітрогенерацію...пан Гетьманцев тільки й шукає з чого " поживитися"...(
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31.05.2024 10:18 Ответить
Зате по Тєлємарахвону активно почали рекламувати Фонд Ахмєтова...-"савпадєниє"..?!)))
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31.05.2024 10:17 Ответить
 
 