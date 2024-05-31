Отсутствие почасовых отключений электроэнергии временное. Вскоре ситуация снова ухудшится, - Кудрицкий

Отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая - это временное улучшение. Вскоре ситуация снова ухудшится.

Об этом в эфире "УП" заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Кудрицкого, отсутствие отключений света в последние дни мая обусловлено выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций. Однако вскоре ситуация изменится, поскольку на плановый ремонт пойдут другие энергоблоки АЭС. Вероятно, что после этого графики почасовых отключений электроэнергии вернутся.

"Согласно графику, уже в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях. И эта ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова", - сказал Кудрицкий.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что эта зима будет непростой, возможны длительные отключения электроэнергии.

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