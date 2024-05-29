Турция поможет с восстановлением украинской энергетики

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Украине Мустафой Левентом Бильгеном и обсудил с ним направления сотрудничества стран для преодоления последствий российских атак на энергосистему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что стороны обсудили сложную ситуацию в украинской энергосистеме, сложившуюся после возобновления массированных российских атак, а также направления сотрудничества стран для преодоления последствий атак.

Галущенко отметил, что сейчас главной задачей является повышение гибкости энергосистемы и наращивание мощностей генерации электроэнергии, в частности развитие возможностей распределенной и мобильной генерации.

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"Для нас это вопрос выживания следующей зимой", - подчеркнул министр.

Посол Турции обратил внимание министра на готовность ряда турецких компаний принять участие в соответствующих проектах. Стороны обсудили перспективы их реализации, в частности в Харьковской и Одесской областях.

В этом контексте особенно акцентировалось на сотрудничестве в установлении мобильных электростанций.

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