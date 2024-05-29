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Турция (3314) энергетика (2469) восстановления (129)

Турция поможет с восстановлением украинской энергетики

Зустріч Германа Галущенка і посла Туреччини в Україні Мустафи Левента Більгена

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Украине Мустафой Левентом Бильгеном и обсудил с ним направления сотрудничества стран для преодоления последствий российских атак на энергосистему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что стороны обсудили сложную ситуацию в украинской энергосистеме, сложившуюся после возобновления массированных российских атак, а также направления сотрудничества стран для преодоления последствий атак.

Галущенко отметил, что сейчас главной задачей является повышение гибкости энергосистемы и наращивание мощностей генерации электроэнергии, в частности развитие возможностей распределенной и мобильной генерации.

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"Для нас это вопрос выживания следующей зимой", - подчеркнул министр.

Посол Турции обратил внимание министра на готовность ряда турецких компаний принять участие в соответствующих проектах. Стороны обсудили перспективы их реализации, в частности в Харьковской и Одесской областях.

В этом контексте особенно акцентировалось на сотрудничестве в установлении мобильных электростанций.

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Топ комментарии
+4
Хитровиє... турки, а галушка як і уся зебільна команда, вже домовився про відкати...
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29.05.2024 22:02
+3
увесь ваєнний такий.... мавпує лідора **********.

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29.05.2024 22:03
+3
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29.05.2024 22:06
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29.05.2024 22:01 Ответить
Хитровиє... турки, а галушка як і уся зебільна команда, вже домовився про відкати...
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29.05.2024 22:02 Ответить
увесь ваєнний такий.... мавпує лідора **********.

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29.05.2024 22:03 Ответить
Україна-воююча країна, на яку напали та намагаються знищити. Подібний одяг українських високопосадовців (хоча на деяких з них це усередині країни і виглядає відверто огидно) зараз підкреслює це на зустрічах з високопосадовцями інших країн світу, і станом на зараз таке-доцільніше білосніжних сорочок та барвистих краваток. Зараз-не до етикету.
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29.05.2024 22:58 Ответить
Турки, в чергу! Занадто багато бажаючих відбудовувати.
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29.05.2024 22:03 Ответить
Спочатку вона допоможе заробити міль'ярди доларів москалям, купляючи у них нафту і перепродуючи як свою - а потім вони будуть допомагати нам з енергетикою. Такі собі помічники ...
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29.05.2024 22:03 Ответить
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29.05.2024 22:06 Ответить
Хитровиїбані чурбани: "і нашим і вашим"...
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29.05.2024 22:13 Ответить
Головне - зеленим гроші не давати..якщо вони будуть так якісно відновлювати енергетику, як будували розв'язки й клали асфальт перед ЄВРО 2012 - то це класно..але вован відмовиться..
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29.05.2024 22:14 Ответить
Я вибачаюсь, але де ті в біса "Байрактари" з нашими реактивними двигунами, які нам було обіцяно більше року тому ?!!! Вони нам зараз більше знадобилися для розгрому "Олєйні" під Магаданом, ніж оці ваші "відновлення" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.05.2024 22:17 Ответить
Завод будують. У нас. Корди Зе! потім надасть.
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29.05.2024 22:23 Ответить
Там де ваш дозвіл на підключення заводу по їхньому виробництву до мереж , тобто в дупі ((
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29.05.2024 22:31 Ответить
Ну це не дивно,асфальт теж вони помагали класти.Турки помагають бубочці з 19 року відмивати маржу.
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29.05.2024 22:34 Ответить
Завод, який все ще будується в Мескіті, штат Техас, незабаром буде випускати 30 000 артилерійських снарядів щомісяця, що приблизно вдвічі збільшить поточні обсяги виробництва в США.

Очікується, що турецька оборонна фірма Repkon вироблятиме 30% усіх 155-мм артилерійських снарядів американського виробництва до 2025 року.
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29.05.2024 22:36 Ответить
Глущенко - кент Деркача, агента ФСБ! Його ставленник!... З одного боку!
З другого - хитро зроблені турки, в яких, щоб ти не купував- завжди надурять!!!...
... Вони вдвох ДУЖЕ допоможуть Україні!!!...
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29.05.2024 23:21 Ответить
Жодна мобільна електростанція не компенсує 8ГВт потужностей яких наразі бракує в енергосистемі України. Варто додати що росатом закінчив будівництво першого блоку АЕС в Туреччині Akkuyu, до кінця 2028 року станція вийде на повну потужність в 4,8 ГВт, 4 блоки ВВЕР 1200…коли скінчиться цей популізм? Енергомережу врятує лише Запорізька атомка і вітряки для регулювання, оскільки Дніпрогес немає і багатьох ТЕС, які були маневрові теж вже немає..
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29.05.2024 23:21 Ответить
 
 