Турция поможет с восстановлением украинской энергетики
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Украине Мустафой Левентом Бильгеном и обсудил с ним направления сотрудничества стран для преодоления последствий российских атак на энергосистему.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что стороны обсудили сложную ситуацию в украинской энергосистеме, сложившуюся после возобновления массированных российских атак, а также направления сотрудничества стран для преодоления последствий атак.
Галущенко отметил, что сейчас главной задачей является повышение гибкости энергосистемы и наращивание мощностей генерации электроэнергии, в частности развитие возможностей распределенной и мобильной генерации.
"Для нас это вопрос выживания следующей зимой", - подчеркнул министр.
Посол Турции обратил внимание министра на готовность ряда турецких компаний принять участие в соответствующих проектах. Стороны обсудили перспективы их реализации, в частности в Харьковской и Одесской областях.
В этом контексте особенно акцентировалось на сотрудничестве в установлении мобильных электростанций.
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Очікується, що турецька оборонна фірма Repkon вироблятиме 30% усіх 155-мм артилерійських снарядів американського виробництва до 2025 року.
З другого - хитро зроблені турки, в яких, щоб ти не купував- завжди надурять!!!...
... Вони вдвох ДУЖЕ допоможуть Україні!!!...