Швеция выделила для энергетики Украины пакет помощи на $61,6 млн, - МИД

Правительство Швеции утвердило выделение нового пакета помощи для энергетики Украины на сумму SEK650 млн ($61,6 млн).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Швеции, размещенном на шведском правительственном портале.

"Новая энергетическая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные социальные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес, могли продолжать функционировать", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Украина сейчас является крупнейшим двусторонним получателем шведской помощи, а новая шведская поддержка энергетической инфраструктуры финансируется из бюджета помощи и управляется от имени правительства.

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"Новая поддержка состоит из двух частей: 500 миллионов шведских крон ($47,4 млн. - Ред.) через организацию "Фонд энергетической поддержки Украины" Энергетического сообщества. 150 миллионов шведских крон ($14,2 млн. - Ред.) через Программу развития ООН (ПРООН)", - уточнили в МИД.

Министр помощи и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл отметил, что поддержка Швеции Украине "является мощной и долгосрочной".

"Россия все активнее атакует украинскую энергетическую систему с целью вывести из строя жизненно важную общественную инфраструктуру. Чтобы повысить устойчивость Украины, мы сейчас увеличиваем нашу поддержку энергетического сектора", - добавил он.

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Напомним, ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцев ждет тяжелая зима, поэтому следует на бытовом уровне готовиться к длительным отключениям света.