Швеція виділила для енергетики України пакет допомоги на $61,6 млн, - МЗС

Уряд Швеції затвердив виділення нового пакета допомоги для енергетики України на суму SEK650 млн ($61,6 млн).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Швеції, розміщеному на шведському урядовому порталі.

"Нова енергетична підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні соціальні послуги, як-от школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Україна наразі є найбільшим двостороннім одержувачем шведської допомоги, а нова шведська підтримка енергетичної інфраструктури фінансується з бюджету допомоги та управляється від імені уряду.

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"Нова підтримка складається з двох частин: 500 мільйонів шведських крон ($47,4 млн. - Ред.) через організацію "Фонд енергетичної підтримки України" Енергетичного співтовариства. 150 мільйонів шведських крон ($14,2 млн. – Ред.) через Програму розвитку ООН (ПРООН)", - уточнили в МЗС.

Міністр допомоги та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форсселл зазначив, що підтримка Швеції Україні "є потужною і довгостроковою".

"Росія дедалі активніше атакує українську енергетичну систему з метою вивести з ладу життєво важливу суспільну інфраструктуру. Щоб підвищити стійкість України, ми наразі збільшуємо нашу підтримку енергетичного сектора", - додав він.

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