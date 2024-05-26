Швеція надала Україні дозвіл на використання її зброї по території РФ

Україна зможе використовувати шведську зброю для ударів по території Росії.

Як пише видання Hallandsposten, про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ.

Міністр вважає, що оскільки Україна є об’єктом неспровокованої і незаконної агресивної війни з боку Росії, то має право захищати себе за допомогою "військових дій, спрямованих проти території супротивника, якщо ці дії відповідають законам і звичаям війни".

Раніше Цензор.НЕТ писав, що уряд Швеції закуповує нові бойові машини піхоти CV90 для України.

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