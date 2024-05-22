Бойові дії в Україні зайшли в глухий кут. Війні не видно кінця, - головнокомандувач ЗС Швеції Бюден

Ані Росія, ані Україна не мають достатнього впливу, щоб виграти війну у військовому відношенні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю RND заявив Головнокомандувач ЗС Швеції Мікаель Бюден.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і говоримо з нашими українськими колегами про стан справ на місцях, зокрема на зустрічах НАТО. Бої, як і раніше, тривають у тих самих районах і на тій самій лінії фронту. Жахливо бачити, скільки людей загинуло, а міста лежать у руїнах", - сказав він.

Бюден зазначив, що з початку наступу російські війська не захопили багато території.

"Відбуваються лише невеликі просування, лінія фронту зміщується то туди, то сюди - загалом, ситуація дуже складна. Війна зайшла в глухий кут уже кілька місяців, і наразі не видно жодних змін", - наголосив він.

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Головнокомандувач ЗС Швеції вважає, що Захід повинен уважно стежити за Росією і розуміти, що російський диктатор Володимир Путін вже готує свою країну до довгої війни.

Бюден сказав, що у Росії все ще більше військового потенціалу і сил, які "вони можуть використовувати проти українців, що ще більше погіршує ситуацію на місцях".

"Путін налаштував російську економіку на війну так, як ми не можемо. Нині росіяни виробляють величезну кількість озброєнь, набагато більше, ніж ми можемо поставити Україні", - наголосив він.

Військовий вважає, що війна в Україні триватиме ще дуже довго.

"Війні не видно кінця, і ні Росія, ні Україна не мають достатнього впливу, щоб виграти її у військовому відношенні. Я очікую, що війна триватиме ще дуже довго. Ми вже врахували це в наших стратегічних планах безпеки й військової допомоги Україні", - резюмував Бюден.

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