Бойові дії в Україні зайшли в глухий кут. Війні не видно кінця, - головнокомандувач ЗС Швеції Бюден
Ані Росія, ані Україна не мають достатнього впливу, щоб виграти війну у військовому відношенні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю RND заявив Головнокомандувач ЗС Швеції Мікаель Бюден.
"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і говоримо з нашими українськими колегами про стан справ на місцях, зокрема на зустрічах НАТО. Бої, як і раніше, тривають у тих самих районах і на тій самій лінії фронту. Жахливо бачити, скільки людей загинуло, а міста лежать у руїнах", - сказав він.
Бюден зазначив, що з початку наступу російські війська не захопили багато території.
"Відбуваються лише невеликі просування, лінія фронту зміщується то туди, то сюди - загалом, ситуація дуже складна. Війна зайшла в глухий кут уже кілька місяців, і наразі не видно жодних змін", - наголосив він.
Головнокомандувач ЗС Швеції вважає, що Захід повинен уважно стежити за Росією і розуміти, що російський диктатор Володимир Путін вже готує свою країну до довгої війни.
Бюден сказав, що у Росії все ще більше військового потенціалу і сил, які "вони можуть використовувати проти українців, що ще більше погіршує ситуацію на місцях".
"Путін налаштував російську економіку на війну так, як ми не можемо. Нині росіяни виробляють величезну кількість озброєнь, набагато більше, ніж ми можемо поставити Україні", - наголосив він.
Військовий вважає, що війна в Україні триватиме ще дуже довго.
"Війні не видно кінця, і ні Росія, ні Україна не мають достатнього впливу, щоб виграти її у військовому відношенні. Я очікую, що війна триватиме ще дуже довго. Ми вже врахували це в наших стратегічних планах безпеки й військової допомоги Україні", - резюмував Бюден.
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1. Зеленский, который не понимал что происходит (или не хотел понимать) а значит не готовился к войне.
2. Запад, который оказался "никаким" и "разобранным", в том числе и благодаря агентуре кремля, бизнес связями с рашей.
3. НАТО тоже спрятало голову в песок.
4. Нет общей стратегии или она неправильная.
Наша влада декларує мільйонну армію.
На заході думають, ну це ж велика армія по чисельності. Але тоді чому постійний відступ?
Але наша влада не договорює, що на фронті воює лише 300 тисяч, решта безвилазно на фронт, сидить у тилу.
Зате захід баче, що люди не дуже хотять мобілізуватися та йти на фронт.
А в чому ж причина?
А тому, що навіть армія, завдяки владі та генералам, поділена на блатних військових , які постійно в тилу і на простих військових, які постійно на фронті.
І тих кого ловлять ТЦКшники , зразу мобілізують на фронт, а тих блатних тилових військових ніхто не чіпає.
Тому і тупик.
це какацпський нахрюк для найбільш розумово відсталих х1хл1в.
кожному дурнику що переповідає ці історії я пропоную назвати номери хоча б пари бригад які "безвилазно сидять в тилу".
на цьому зазвичай нахрюк сам собою припиняється.
Навіть вже головнокомандувач про це заявив, що треба з ними розібратися
і шо, всі 1000 000 - 300 000 = 700 000 людей в тих ротах служить по блату?
"Навіть вже головнокомандувач про це заявив, що треба з ними розібратися "
ти якби хоч краєм вуха чув в яку прутню вилилось оте "розбирательство" то не городив би тої дичини
і навіть це дало пшик - декілька тисяч людей на всю армію.
така от політика "чєво ізволітє" по задоволенню хотілок Його Улилєйшества який хотів показати всім що поганий Залужний хоче півмільйона на фронт а хороший Пересидент захищає людей від злих тцк.
до чого це привели і чим закінчилось ми всі бачимо
знаєм, вже проглотили...
120 тисяч стоїть на білоруському кордоні, більшість з них там з початку війни і не були на фронті.
Але чомусь, нових мобілізованих не беруть туди, хоча б для початку а відразу фронт.
А блатні на фронт ні ногою .
ну так в чому проблема, раз я знаю і ти знаєш і всі знають? давай номера частин, номера бригад, я послухаю.
А західних поцифістов можно зрозуміти - не їх же вбивають кожний день.
І да, у будь-якій країні є люди, які не дуже хочуть мобілізуватися та йти на фронт.
Так що перемир'я не буде, як і виборів.
Визнання тєрріторіальних рєалій, скорочення-роззброєння ЗСУ - достатньо.
На крайній випадок - просто початок пєрєговоров, щоб сказати західним політикам "ша, відітє, ми договаріваємся, а ви своімі поставкамі оружія нам вєсь мірний процєсс портітє".
Вовчанськ бачили? Виведуть за 20 метрів від дому та розстріляють.
Коли фронт посиплеться, країні залишаться лічені дні.
Взагалі то класно майже нічого не давати для перемоги України, тільки щоб ото не програла з тріском, і сидіти бідкатись, що "ойой, війна триватиме ще багато років. Ойой, ні в кого нема сил щоб перемогти..."
Ні, дорогенькі, як так помагатимете, то війна закінчиться одразу як в України закінчаться люди. А тоді вже і ваша допомога і озброєння будуть до сраки. Самі вже будете воювати.
50 країн зі світовим ВВПбільше 50 % не можуть сдолати рашу з світовим ВВП 1%
або нехєра майже не роблять
коли Україна хоча би на 30 % візьме приклад з Ізраїлю ，рашисти будуть сратися від думки що "СВО" треба продовжувати
1 бити по скупченням ворога на росії ，включно з військовими університетами ліцеями
2 бити по аэродромам на росії ，цистернам з пальним ，складам з авіатехнікою
може тоді стане краще для України
І якими треба було бути іпанатами, щоб ту зброю просто віддати.
«Сьогодні я можу оголосити, що ми маємо докази співпраці Росії та Китаю в галузі озброєнь, які застосовуються в Україні», - заявив Шаппс під час конференції з питань оборони в Лондоні.
За його словами, нові дані американської та британської розвідок підтверджують, що «летальна допомога вже надходить чи надходитиме з Китаю до Росії, а звідти - в Україну».
Коли зброя і допомога Заходу надходила більш менш вчасно - українська армія наступала і тиснула на кацапів . Коли ж Захід зрозумів що так і до розгрому русні недалеко , і кинувся - сохранять ***** ліцо ,, коли постачання зброї ЗСУ стали притримувати , або годувати їх - завтраками , а русні навпаки відкрилися корейські і іранські арсенали , от тоді ситуація і зайшла в глухий кут .
Залужний восени 2022 р просив Захід - дайте мені зараз 300 танків , кілька сот арти і касетні снаряди , і я за кілька місяців закінчу війну . Але для вас пановє , тоді важливіше було - сохраніть іпло путєну . А тепер ви ниєте про глухий кут .