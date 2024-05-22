Росіяни можуть частково відкрити фронт на Сумщині, проте глибокого просування не буде, - Жорін
Російські окупаційні війська можуть спробувати розтягнути сили ЗСУ та відкрити фронт на Сумщині, проте про глибоке просування не йтиметься.
Про це заявив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Найбільша загроза зараз, безумовно, це – Сумщина. Якщо росіяни захочуть ще більше розтягнути наші сили та ресурси, вони можуть собі дозволити ще й частково відкрити фронт в Сумській області", - сказав він.
Водночас, скоріш за все, не буде ітись про глибоке просування ворога на територію України, додав Жорін.
"Це буде саме напруга та розтягування наших сил та засобів", – пояснив він.
За його словами також, план наступу росіян на Харківську область, який оприлюднили західні ЗМІ, частково і є тим планом, до якого готувались українські захисники.
"Це не новина для українських військових. Це один зі сценаріїв, за яким росіяни можуть і будуть діяти", - підсумував він.
Наступ РФ на Сумщину
Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що найближчим часом війська РФ можуть спробувати розпочати наступ у напрямку міста Суми.
У Держприкордонслужбі заявили, що виключати наступу РФ на Сумщину не можна.
У Генштабі повідомляли, що наразі війська РФ на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень. Ознак формування ворогом наступальних угруповань немає.
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Так що будьмо морально готові.
А ще допоможіть донатом тим, хто на тому напрямку.
Як завжди, дрони в пріоритеті, вони себе добре показують.
- боневтік бонапарт
- коли РДК переходив кордон із Сумської області на Білгородщину, то це було добре, бо відволікало сили кацапів від посилення штурмів на гарячих напрямках (Бахмут, потім Авдос);
- коли кацапи переходят кордон із Білгородщини у Сумську область, то це погано, бо відволікає наші сили з гарячих напрямків.
При цьому бойові дії відбуваються у сусідніх селах, які видно через р.Сейм, у прикордонній полосі завширшки10-20 км.
Де логіка? Де принципова різниця?
Ні?
Питання ж просте: "розпорошують чи не розпорошують"...
На практиці: коли РДК ходив з Харківської області на Білгородщину, нам пояснювали, що це добре, оскільки відволікає сили кацапів від штурмів Бахмута, потім Авдіївки.
Зараз, коли кацапи перейшли через ту саму річку з Білгородщини у Харківську область, це не відволікає їхні сили від штурмів Часового Яру?
Тобто, тоді розпорошувало, а зараз не розпорошує?
При тому нам постійно пояснюють, що кацапи на всіх напрямках при наступі створюють перевагу у 7-10 разів, тому і просуваються.
То хто тоді розпорошує сили? Це ж дуже просте питання.
Кацапи побачили це слабке місце - нездатність наших генералів забезпечити мобільність у застосуванні військ, - і тепер розхитують нашу оборону.
То Жорін мав так і сказати: генерали туплять. А не грузити про якесь теоретичне розпорошування...
Здогадуєтесь, яке у нас з руснею співвідношення за бойовою технікою та БК до неї.
Артилерію нашу розпорошити - як на дорогу попісяти. Снарядів мало, гармат - зовсім обмаль.
Просто для нас це відволікання має більшу ціну, ніж для русні.
Ресурси, все ресурси.
Можна дозволити собі буди повністю тупим і кричати тільки "впєрьод!", якщо маєш необмежену кількість м'яса та заліза.
Тому що росія переважає Україну за всіма ресурсами, за деякими - на порядки (ракети, гроші).
Зеленому вже пофіг, він своє вже досидів.
По скупченню особового складу біля кордону теж треба наносити випереджувальні ураження.