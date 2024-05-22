Росіяни можуть частково відкрити фронт на Сумщині, проте глибокого просування не буде, - Жорін

Російські окупаційні війська можуть спробувати розтягнути сили ЗСУ та відкрити фронт на Сумщині, проте про глибоке просування не йтиметься.

Про це заявив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Найбільша загроза зараз, безумовно, це – Сумщина. Якщо росіяни захочуть ще більше розтягнути наші сили та ресурси, вони можуть собі дозволити ще й частково відкрити фронт в Сумській області", - сказав він.

Водночас, скоріш за все, не буде ітись про глибоке просування ворога на територію України, додав Жорін.

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"Це буде саме напруга та розтягування наших сил та засобів", – пояснив він.

За його словами також, план наступу росіян на Харківську область, який оприлюднили західні ЗМІ, частково і є тим планом, до якого готувались українські захисники.

"Це не новина для українських військових. Це один зі сценаріїв, за яким росіяни можуть і будуть діяти", - підсумував він.

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Наступ РФ на Сумщину

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що найближчим часом війська РФ можуть спробувати розпочати наступ у напрямку міста Суми.

У Держприкордонслужбі заявили, що виключати наступу РФ на Сумщину не можна.

У Генштабі повідомляли, що наразі війська РФ на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень. Ознак формування ворогом наступальних угруповань немає.

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