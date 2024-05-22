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Новини Війна
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Росіяни можуть частково відкрити фронт на Сумщині, проте глибокого просування не буде, - Жорін

Жорін про наступ РФ на Сумщину

Російські окупаційні війська можуть спробувати розтягнути сили ЗСУ та відкрити фронт на Сумщині, проте про глибоке просування не йтиметься.

Про це заявив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Найбільша загроза зараз, безумовно, це – Сумщина. Якщо росіяни захочуть ще більше розтягнути наші сили та ресурси, вони можуть собі дозволити ще й частково відкрити фронт в Сумській області", - сказав він.

Водночас, скоріш за все, не буде ітись про глибоке просування ворога на територію України, додав Жорін.

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"Це буде саме напруга та розтягування наших сил та засобів", – пояснив він.

За його словами також, план наступу росіян на Харківську область, який оприлюднили західні ЗМІ, частково і є тим планом, до якого готувались українські захисники.

"Це не новина для українських військових. Це один зі сценаріїв, за яким росіяни можуть і будуть діяти", - підсумував він.

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Наступ РФ на Сумщину

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що найближчим часом війська РФ можуть спробувати розпочати наступ у напрямку міста Суми.

У Держприкордонслужбі заявили, що виключати наступу РФ на Сумщину не можна.

У Генштабі повідомляли, що наразі війська РФ на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень. Ознак формування ворогом наступальних угруповань немає.

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Автор: 

Сумська область (3609) Жорін Максим (46)


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Топ коментарі
+4
а яке буде? на півшишечки, кілометрів на 20? тоді я не хвилююся
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22.05.2024 14:13
+4
якщо сам не атакуєш то будуть тебе атакувать
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22.05.2024 14:36
+3
російські війська нікуди не рухаються, просто кордон буде здвинуто кілометрів на 10

- боневтік бонапарт
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22.05.2024 14:15
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а яке буде? на півшишечки, кілометрів на 20? тоді я не хвилююся
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22.05.2024 14:13 Відповісти
Трошки інвазії, трошки розрухи, зате буде, шо Жоріку *********** на ефірах...
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22.05.2024 15:00 Відповісти
І відкриють. На піхотні атаки і артилерійські обстріли ресурсів у них вистачить.
Так що будьмо морально готові.
А ще допоможіть донатом тим, хто на тому напрямку.
Як завжди, дрони в пріоритеті, вони себе добре показують.
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22.05.2024 14:15 Відповісти
російські війська нікуди не рухаються, просто кордон буде здвинуто кілометрів на 10

- боневтік бонапарт
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22.05.2024 14:15 Відповісти
Это как в сексе. Почти не было..
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22.05.2024 14:16 Відповісти
Просто легкий пенетрейшн. Чи дабл?
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22.05.2024 14:17 Відповісти
При зелєнскам все сьогодні можливо. Його можна не інформувати про майбутні прориви ворога. Він не реагує ніяк. Він починає діяти, тобто гримати на генералів, коли вже почався відступ ЗСУ з тієї чи іншої ділянки . Або міняти генералів, яких дЄрмак поставив за "особисті послуги". Це система роботи самого Лідора. Так працює шоу-бізнес. Це і є лекало дій Лідора. Лідор має піти добровільно ... на відпочинок. Але йому вже страшно. Чому ? Здогадайтесь.
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22.05.2024 14:17 Відповісти
Знову таки відсутність логічного мислення:

- коли РДК переходив кордон із Сумської області на Білгородщину, то це було добре, бо відволікало сили кацапів від посилення штурмів на гарячих напрямках (Бахмут, потім Авдос);
- коли кацапи переходят кордон із Білгородщини у Сумську область, то це погано, бо відволікає наші сили з гарячих напрямків.

При цьому бойові дії відбуваються у сусідніх селах, які видно через р.Сейм, у прикордонній полосі завширшки10-20 км.

Де логіка? Де принципова різниця?
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22.05.2024 14:17 Відповісти
Так вірно все: добре, коли сили розпорошує русня, погано - коли ЗСУ.
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22.05.2024 14:22 Відповісти
Так кацапи свої сили не розпорошують, коли відкривають нові фронти на кордоні із Харківською, Сумською? Замість того, щоб кидати ці саої резерви на ЧЯ, на Покровськ, на Лиман?
Ні?

Питання ж просте: "розпорошують чи не розпорошують"...
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22.05.2024 14:32 Відповісти
звичайно, що розпорошують. але вважається, що якшо в тебе більше сил, то ти можеш розпорошувати із меншими для себе проблемами. але основна задача кацапів зараз - це дійсно скувати усі вільні резерви ЗСУ, щоб коли виснажиться кацапський наступ, Україна не мала змоги кинути в контр-наступ свіжі сили. це, на їх думку, доведе заходу і штатам, шо нада дагаварівацца восени.
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22.05.2024 15:06 Відповісти
Та з теорією все зрозуміло.

На практиці: коли РДК ходив з Харківської області на Білгородщину, нам пояснювали, що це добре, оскільки відволікає сили кацапів від штурмів Бахмута, потім Авдіївки.

Зараз, коли кацапи перейшли через ту саму річку з Білгородщини у Харківську область, це не відволікає їхні сили від штурмів Часового Яру?

Тобто, тоді розпорошувало, а зараз не розпорошує?

При тому нам постійно пояснюють, що кацапи на всіх напрямках при наступі створюють перевагу у 7-10 разів, тому і просуваються.
То хто тоді розпорошує сили? Це ж дуже просте питання.
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22.05.2024 15:41 Відповісти
Ось тут ми наближаємось до суті проблеми: наші пани генерали не можуть забезпечити стратегічну мобільність армії в 1 млн. осіб. Так проіпали Бахмут (запізно прибули резерви), Авдіївку (запізно прибули резерви). Це все підтверджується публікаціями Бутусова, який тижнями давав аларми, що треба дати резерви у Бахмут, потім у Авдос (все це є в архіві цензор.нет). Вчасно не дали. Проіпали.
Кацапи побачили це слабке місце - нездатність наших генералів забезпечити мобільність у застосуванні військ, - і тепер розхитують нашу оборону.

То Жорін мав так і сказати: генерали туплять. А не грузити про якесь теоретичне розпорошування...
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22.05.2024 15:54 Відповісти
Армії не саперними лопатами зараз воюють.
Здогадуєтесь, яке у нас з руснею співвідношення за бойовою технікою та БК до неї.
Артилерію нашу розпорошити - як на дорогу попісяти. Снарядів мало, гармат - зовсім обмаль.
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22.05.2024 16:14 Відповісти
так справа в тому, шо відношення безпосередньо піхоти, що бере участь в контактних боях, до повної чисельності підрозділів становить 1:5, а то й 1:7. от і виходить, шо хочете перекинути 3000 штиків - а доводиться маневрувати 15-20-тисячним угрупуванням.
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22.05.2024 16:23 Відповісти
Відволікає. І Часів Яр це відчув.
Просто для нас це відволікання має більшу ціну, ніж для русні.
Ресурси, все ресурси.
Можна дозволити собі буди повністю тупим і кричати тільки "впєрьод!", якщо маєш необмежену кількість м'яса та заліза.
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22.05.2024 16:12 Відповісти
Про ресурси треба було ще до війни думати. Бо війна, це в першу чергу війна ресурсів. І з голою сракою виграти війну дуже проблематично.
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22.05.2024 16:46 Відповісти
Якщо думати тверезо, то треба було здаватись 24.02.2022.
Тому що росія переважає Україну за всіма ресурсами, за деякими - на порядки (ракети, гроші).
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22.05.2024 16:51 Відповісти
Треба було в 19 не міняти Пороха, який морочив ***** голову. Тоді б і у 22 не потрібно було б здаватися. І досі українці їздили б на каву у Відні, армія б потихеньку переходила на стандарти НАТО, сапсани, вільхи та громи потихеньку накопичувалися б, а ***** нило б, що Мінськ 3, 4, 5. 6 Україна все ніяк не виконає. Але тупориле стадо так "устала ат вайни", що привело Україну до руїни.
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22.05.2024 17:01 Відповісти
І зараз це стадо так само завзято кричить "зєлю гєть", навіть не думаючи, а що буде після зєлігєть.
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22.05.2024 17:03 Відповісти
І шо, буде як на Харківщині ні мінних полів ні укріплень нормальних?
Зеленому вже пофіг, він своє вже досидів.
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22.05.2024 14:27 Відповісти
Можуть відкрити, а можуть і ні. Якби ще пани ванговатєлі несли відповідальність за вангування...
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22.05.2024 14:29 Відповісти
якщо сам не атакуєш то будуть тебе атакувать
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22.05.2024 14:36 Відповісти
і що там з фортифікаціями...теж що і на харківщині...ні грошей ні споруд...все розікрали
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22.05.2024 14:42 Відповісти
Буде таке собі невинне вторгнення - яке глибоке мислення
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22.05.2024 14:47 Відповісти
для того, щоб цього не сталось, то треба наносити випереджувальні удари. По перше по , що зв 100 км від кордону, де базуються Су-30СМ, і по https://www.google.com/maps/place/51%C2%B044 складу авіаційного озброєння . По друге, на https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B038 нафтобазу "Курскоблнєфтєпродукт" кожні три дні повинен долітати дрон, а нафтобази https://www.google.com.ua/maps/place/52%C2%B019 "Понирі" та https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B036 "Полєвая" , що на відстані 140 і 100 км від кордону повинні бути знесені взагалі.
По скупченню особового складу біля кордону теж треба наносити випереджувальні ураження.
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22.05.2024 15:12 Відповісти
Друже я більше скажу ,що коли РДК перший раз заходили до кацапів, була надія що вони дойдуть до Белгород 22 ( війскова частина ракетчиків з ядеркой , 10км від кордону ) Це дійсно був би козирь , а так що маемо то маемо .
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22.05.2024 15:41 Відповісти
там у тих сховищах вже давно того, що ви думаєте, нема. В кращому разі там зараз склад батальйонного б\к.
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22.05.2024 16:19 Відповісти
Згоден ) На данний час так ) А тоді коли РДК зайшли вони якраз екстренно залишки того зализяччя і вивозили . До речи там і з/д коліі підтягнути , а ще за Масичевом перед Белгородом 22 побудований укреп район, який почали будувати якщо не помиляюсь з 2016 року .
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22.05.2024 18:29 Відповісти
може щось і вивозили, але наврядчи то були якісь ядерні компоненти. Скоріш за все вивозили якесь озброєння, бо тоді сциконули, що РДК дійде до Головчино. Я тоді сам сподівався, що їм там вдасться вивезти звідти якісь трофеї.
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22.05.2024 19:21 Відповісти
А білоруси ?
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22.05.2024 15:48 Відповісти
А на Київщині теж можуть частково фронт відкрити? І на Чернігівщині? І привіт лютий 22, тільки зараз Джонсона немає, та і Залужного теж. Офігєнно повоював наш Лєгітімич №2.
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22.05.2024 16:44 Відповісти
Хтось знає які дороги будували на Сумщині? Де будували , там і буде наступ.
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22.05.2024 19:09 Відповісти
 
 