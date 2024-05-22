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На Сумщині енергетики частково відновили електропостачання

електроенергія,леп

У трьох районах Сумської області енергетики вже відновили електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"Енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах, яке було припинено сьогодні, 22 травня вночі внаслідок ворожого авіаційного удару", - йдеться в повідомленні. 

При цьому зазначається, що у Шосткинському та Конотопському районах роботи з відновлення постачання електроенергії продовжуються.

У Сумській ОВА додали, що  у ніч проти 22 травня сили оборони знищили у небі регіону 7 "шахедів".

Нагадаємо, внаслідок російської атаки "шахедами" у Сумах було відсутнє світло.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували "Шахедами" енергетичні об’єкти міст Шостки та Конотопа на Сумщині

Автор: 

Сумська область (3609) електроенергія (6185)


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22.05.2024 07:33 Відповісти
Підписую тисячу разів. Бо Харків й Херсон - це відчувають як ніколи. Їм Петріоти не світять.
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22.05.2024 09:05 Відповісти
Всі ці повідомлення як з совкових часів(Очевидно інше,що будуть москалі і Сумщину атакувати,як і Харківщину...і з картопельного городу попруть(Хочеться вірити,що там укріплення кращі як на Харкіщині будуть.
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22.05.2024 07:34 Відповісти
Я категорично проти зведення бетонних фортифікацій у лісовій смузі. Їх обійти раз плюнуть. По лісових хащах. Засідки, засідки. Завали на дорогах. На дуже розстрілюваній ділянці. Десь у низинці, на повороті. Навколо вогневі позиції для одного-двох бійців. З можливістю швидкого відходу на іншу позицію.
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22.05.2024 09:29 Відповісти
 
 