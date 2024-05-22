На Сумщині енергетики частково відновили електропостачання

У трьох районах Сумської області енергетики вже відновили електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"Енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах, яке було припинено сьогодні, 22 травня вночі внаслідок ворожого авіаційного удару", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що у Шосткинському та Конотопському районах роботи з відновлення постачання електроенергії продовжуються.

У Сумській ОВА додали, що у ніч проти 22 травня сили оборони знищили у небі регіону 7 "шахедів".

Нагадаємо, внаслідок російської атаки "шахедами" у Сумах було відсутнє світло.

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