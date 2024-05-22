На Сумщині енергетики частково відновили електропостачання
У трьох районах Сумської області енергетики вже відновили електропостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"Енергетики відновили електропостачання в Сумському, Роменському та Охтирському районах, яке було припинено сьогодні, 22 травня вночі внаслідок ворожого авіаційного удару", - йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що у Шосткинському та Конотопському районах роботи з відновлення постачання електроенергії продовжуються.
У Сумській ОВА додали, що у ніч проти 22 травня сили оборони знищили у небі регіону 7 "шахедів".
Нагадаємо, внаслідок російської атаки "шахедами" у Сумах було відсутнє світло.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://petition.president.gov.ua/petition/225680