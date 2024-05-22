На Сумщине энергетики частично восстановили электроснабжение
В трех районах Сумской области энергетики уже восстановили электроснабжение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
"Энергетики восстановили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах, которое было прекращено сегодня, 22 мая ночью в результате вражеского авиационного удара", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в Шосткинском и Конотопском районах работы по восстановлению поставок электроэнергии продолжаются.
В Сумской ОВА добавили, что в ночь на 22 мая силы обороны уничтожили в небе региона 7 "шахедов".
Напомним, в результате российской атаки "шахедами" в Сумах отсутствовал свет.
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