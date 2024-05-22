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На Сумщине энергетики частично восстановили электроснабжение

електроенергія,леп

В трех районах Сумской области энергетики уже восстановили электроснабжение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

"Энергетики восстановили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах, которое было прекращено сегодня, 22 мая ночью в результате вражеского авиационного удара", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Шосткинском и Конотопском районах работы по восстановлению поставок электроэнергии продолжаются.

В Сумской ОВА добавили, что в ночь на 22 мая силы обороны уничтожили в небе региона 7 "шахедов".

Напомним, в результате российской атаки "шахедами" в Сумах отсутствовал свет.

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Сумская область (3029) Тарифы на электроэнергию (2163)


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22.05.2024 07:33 Ответить
Підписую тисячу разів. Бо Харків й Херсон - це відчувають як ніколи. Їм Петріоти не світять.
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22.05.2024 09:05 Ответить
Всі ці повідомлення як з совкових часів(Очевидно інше,що будуть москалі і Сумщину атакувати,як і Харківщину...і з картопельного городу попруть(Хочеться вірити,що там укріплення кращі як на Харкіщині будуть.
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22.05.2024 07:34 Ответить
Я категорично проти зведення бетонних фортифікацій у лісовій смузі. Їх обійти раз плюнуть. По лісових хащах. Засідки, засідки. Завали на дорогах. На дуже розстрілюваній ділянці. Десь у низинці, на повороті. Навколо вогневі позиції для одного-двох бійців. З можливістю швидкого відходу на іншу позицію.
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22.05.2024 09:29 Ответить
 
 