На Сумщине энергетики частично восстановили электроснабжение

В трех районах Сумской области энергетики уже восстановили электроснабжение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

"Энергетики восстановили электроснабжение в Сумском, Роменском и Ахтырском районах, которое было прекращено сегодня, 22 мая ночью в результате вражеского авиационного удара", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Шосткинском и Конотопском районах работы по восстановлению поставок электроэнергии продолжаются.

В Сумской ОВА добавили, что в ночь на 22 мая силы обороны уничтожили в небе региона 7 "шахедов".

Напомним, в результате российской атаки "шахедами" в Сумах отсутствовал свет.

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