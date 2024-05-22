Россияне могут частично открыть фронт на Сумщине, но глубокого продвижения не будет, - Жорин
Российские оккупационные войска могут попытаться растянуть силы ВСУ и открыть фронт на Сумщине, однако о глубоком продвижении речь не идет.
Об этом заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Самая большая угроза сейчас, безусловно, это - Сумщина. Если россияне захотят еще больше растянуть наши силы и ресурсы, они могут себе позволить еще и частично открыть фронт в Сумской области", - сказал он.
В то же время, скорее всего, речь не будет идти о глубоком продвижении врага на территорию Украины, добавил Жорин.
"Это будет именно напряжение и растягивание наших сил и средств", - сказал он.
По его словам также, план наступления россиян на Харьковскую область, который обнародовали западные СМИ, частично и является тем планом, к которому готовились украинские защитники.
"Это не новость для украинских военных. Это один из сценариев, по которому россияне могут и будут действовать", - подытожил он.
Наступление РФ на Сумскую область
Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время войска РФ могут попытаться начать наступление в направлении города Сумы.
В Госпогранслужбе заявили, что исключать наступления РФ на Сумщину нельзя.
В Генштабе сообщали, что сейчас войска РФ на границе с Черниговской и Сумской областями проводят диверсионно-разведывательную деятельность и наращивают плотность минно-взрывных заграждений. Признаков формирования врагом наступательных группировок нет.
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Так що будьмо морально готові.
А ще допоможіть донатом тим, хто на тому напрямку.
Як завжди, дрони в пріоритеті, вони себе добре показують.
- боневтік бонапарт
- коли РДК переходив кордон із Сумської області на Білгородщину, то це було добре, бо відволікало сили кацапів від посилення штурмів на гарячих напрямках (Бахмут, потім Авдос);
- коли кацапи переходят кордон із Білгородщини у Сумську область, то це погано, бо відволікає наші сили з гарячих напрямків.
При цьому бойові дії відбуваються у сусідніх селах, які видно через р.Сейм, у прикордонній полосі завширшки10-20 км.
Де логіка? Де принципова різниця?
Ні?
Питання ж просте: "розпорошують чи не розпорошують"...
На практиці: коли РДК ходив з Харківської області на Білгородщину, нам пояснювали, що це добре, оскільки відволікає сили кацапів від штурмів Бахмута, потім Авдіївки.
Зараз, коли кацапи перейшли через ту саму річку з Білгородщини у Харківську область, це не відволікає їхні сили від штурмів Часового Яру?
Тобто, тоді розпорошувало, а зараз не розпорошує?
При тому нам постійно пояснюють, що кацапи на всіх напрямках при наступі створюють перевагу у 7-10 разів, тому і просуваються.
То хто тоді розпорошує сили? Це ж дуже просте питання.
Кацапи побачили це слабке місце - нездатність наших генералів забезпечити мобільність у застосуванні військ, - і тепер розхитують нашу оборону.
То Жорін мав так і сказати: генерали туплять. А не грузити про якесь теоретичне розпорошування...
Здогадуєтесь, яке у нас з руснею співвідношення за бойовою технікою та БК до неї.
Артилерію нашу розпорошити - як на дорогу попісяти. Снарядів мало, гармат - зовсім обмаль.
Просто для нас це відволікання має більшу ціну, ніж для русні.
Ресурси, все ресурси.
Можна дозволити собі буди повністю тупим і кричати тільки "впєрьод!", якщо маєш необмежену кількість м'яса та заліза.
Тому що росія переважає Україну за всіма ресурсами, за деякими - на порядки (ракети, гроші).
Зеленому вже пофіг, він своє вже досидів.
По скупченню особового складу біля кордону теж треба наносити випереджувальні ураження.