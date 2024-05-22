Россияне могут частично открыть фронт на Сумщине, но глубокого продвижения не будет, - Жорин

Российские оккупационные войска могут попытаться растянуть силы ВСУ и открыть фронт на Сумщине, однако о глубоком продвижении речь не идет.

Об этом заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Самая большая угроза сейчас, безусловно, это - Сумщина. Если россияне захотят еще больше растянуть наши силы и ресурсы, они могут себе позволить еще и частично открыть фронт в Сумской области", - сказал он.

В то же время, скорее всего, речь не будет идти о глубоком продвижении врага на территорию Украины, добавил Жорин.

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"Это будет именно напряжение и растягивание наших сил и средств", - сказал он.

По его словам также, план наступления россиян на Харьковскую область, который обнародовали западные СМИ, частично и является тем планом, к которому готовились украинские защитники.

"Это не новость для украинских военных. Это один из сценариев, по которому россияне могут и будут действовать", - подытожил он.

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Наступление РФ на Сумскую область

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время войска РФ могут попытаться начать наступление в направлении города Сумы.

В Госпогранслужбе заявили, что исключать наступления РФ на Сумщину нельзя.

В Генштабе сообщали, что сейчас войска РФ на границе с Черниговской и Сумской областями проводят диверсионно-разведывательную деятельность и наращивают плотность минно-взрывных заграждений. Признаков формирования врагом наступательных группировок нет.

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