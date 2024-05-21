Наступление россиян на Сумщину нельзя исключать, - ГПСУ

В Госпогранслужбе не исключают, что российские войска могу начать наступление на Сумщину, чтобы отвлечь внимание Сил обороны на других направлениях.

Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, на Сумщине российские оккупанты могут пытаться наступать, чтобы отвлечь Силы обороны Украины с других направлений, как они это делают сейчас на севере Харьковщины.

"Никогда нельзя исключать, и я это подчеркивал, что в том числе и на Сумском направлении. Враг может в любой момент, даже несмотря на то, что он не имеет достаточных сил, попытаться сделать что-то подобное, как это сейчас происходит на Харьковском направлении. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и собственно растянуть силы обороны нашей страны", - пояснил Демченко

"Пока мы имеем такого соседа, конечно, надо быть готовым к развитию любых ситуаций. И собственно мы должны продолжать наращивать наши оборонительные возможности... Надо также понимать, что протяженность границы с нашим врагом достаточно велика. Только по Сумской области - более 560 километров. И, собственно, даже привлекая те силы, которые мы имеем, которые мы можем туда привлечь, мы должны держать нашу оборону мощную, потому что враг превосходит и по технике, и по средствам поражения, и по личному составу, к сожалению", - добавил представитель Госпогранслужбы.

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Наступление РФ на Сумскую область

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время войска РФ могут попытаться начать наступление в направлении города Сумы.

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