Россияне обстреляли 14 громад на Сумщине: применили минометы, артиллерию, РСЗО и дроны
20 мая российская армия осуществила 48 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 243 взрыва.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится на телеграм-канале Сумской ОВА.
В частности, обстрелам подверглись:
- Середино-Будская громада: враг бил из минометов (20 взрывов), артиллерии (3 взрыва) и совершил атаку с помощью дронов типа "FPV" (4 взрыва).
- Великописаревская громада: осуществлены минометные обстрелы (35 взрывов), артобстрелы (10 взрывов), обстрел из АГС (10 взрывов) и сброс боеприпаса ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
- Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии (33 взрыва) и минометов (15 взрывов).
- Зноб-Новгородская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Краснопольская громада: атакована с помощью дронов типа "FPV" (5 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва), артобстрел (7 взрывов).
- Эсманьская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (13 взрывов), обстрелы из РСЗО "Град" (17 взрывов) и минометов (4 взрыва).
- Миропольская громада: произошла атака дрона типа "FPV" (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: осуществлен минометный обстрел (8 взрывов).
- Хотинская громада: 15 мин сбросил враг на территорию громады.
- Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (17 взрывов) и минометов (9 взрывов).
- Путивльская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (4 взрыва).
- Садовская громада: россияне нанесли ракетный удар (1 взрыв).
- Николаевская громада: был минометный обстрел (5 взрывов).
- Свесская громада: осуществлена атака с помощью дрона типа "FPV" (1 взрыв).
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показать весь комментарий20.05.2024 22:54 Ответить Мне нравится 0
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