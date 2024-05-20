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Новини Війна
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Росіяни обстріляли 14 громад на Сумщині: застосували міномети, артилерію, РСЗВ і дрони

Обстріл Сумщини

20 травня російська армія здійснила 48 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 243 вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на телеграм-каналі Сумської ОВА.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (20 вибухів), артилерії (3 вибухи) та здійснив атаку за допомогою дронів типу "FPV" (4 вибухи).
  • Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (35 вибухів), артобстріли (10 вибухів), обстріл з АГС (10 вибухів) та скидання боєприпасу ВОГ з БПЛА (1 вибух).
  • Білопільська громада: росіяни вдарили артилерії (33 вибухи) та мінометів (15 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Краснопільська громада: атаковано за допомогою дронів типу "FPV"
  • 5 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи), артобстріл (7 вибухів).
  • Есманьська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (13 вибухів), обстріли з РСЗВ "Град" (17 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
  • Миропільська громада: відбулася атака дрона типу "FPV"(1 вибух).
  • Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).
  • Хотінська громада: 15 мін скинув ворог на територію громади.
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (17 вибухів) та мінометів (9 вибухів).
  • Путивльська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи).
  • Садівська громада: росіяни завдали ракетного удару (1 вибух).
  • Миколаївська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Свеська громада: здійснено атаку за допомогою дрона типу "FPV" (1 вибух).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нікопольщина зазнала майже 30 російських атак дронами та артилерією протягом дня. Постраждала одна людина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28296) Сумська область (3567)


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20.05.2024 22:54 Відповісти
 
 