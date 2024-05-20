Росіяни обстріляли 14 громад на Сумщині: застосували міномети, артилерію, РСЗВ і дрони
20 травня російська армія здійснила 48 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 243 вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на телеграм-каналі Сумської ОВА.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (20 вибухів), артилерії (3 вибухи) та здійснив атаку за допомогою дронів типу "FPV" (4 вибухи).
- Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (35 вибухів), артобстріли (10 вибухів), обстріл з АГС (10 вибухів) та скидання боєприпасу ВОГ з БПЛА (1 вибух).
- Білопільська громада: росіяни вдарили артилерії (33 вибухи) та мінометів (15 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
- Краснопільська громада: атаковано за допомогою дронів типу "FPV"
- 5 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи), артобстріл (7 вибухів).
- Есманьська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (13 вибухів), обстріли з РСЗВ "Град" (17 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
- Миропільська громада: відбулася атака дрона типу "FPV"(1 вибух).
- Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).
- Хотінська громада: 15 мін скинув ворог на територію громади.
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (17 вибухів) та мінометів (9 вибухів).
- Путивльська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (4 вибухи).
- Садівська громада: росіяни завдали ракетного удару (1 вибух).
- Миколаївська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).
- Свеська громада: здійснено атаку за допомогою дрона типу "FPV" (1 вибух).
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показати весь коментар20.05.2024 22:54 Відповісти Мені подобається 0
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