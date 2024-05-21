Наступ росіян на Сумщину не можна виключати, - ДПСУ
У Держприкордонслужбі не виключають, що російські війська можу почати наступ на Сумщину, щоб відвернути увагу Сил оборони на інших напрямках.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За його словами, на Сумщині російські окупанти можуть намагатися наступати, щоб відволікти Сили оборони України з інших напрямків, як вони це роблять зараз на півночі Харківщини.
"Ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, що в тому числі і по Сумському напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по Харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і власне розтягнути сили оборони нашої країни", - пояснив Демченко
"Поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. І власне ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості…Треба також розуміти, що протяжність кордону з нашим ворогом досить велика. Тільки по Сумській області - понад 560 кілометрів. І, власне, навіть залучаючи ті сили, які ми маємо, які ми можемо туди залучити, ми маємо тримати нашу оборону потужну, бо ворог переважає і по техніці, і по засобах ураження, і по особовому складу, на жаль", - додав речник Держприкордонслужби.
Наступ РФ на Сумщину
Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що найближчим часом війська РФ можуть спробувати розпочати наступ у напрямку міста Суми.
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То не родич того Демченко Р.М. з РНБО ?
коли РДК переходило на Білгородщину/Курщину (давні українські землі - прим. автора), то це було для нас вигідно, бо "відтягувало сили кацапів від штурмів на Бахмутському/Авдіївському напрямку".
Коли кацапи перейшли кордон Харківщини/Сумщини (і бойові дії точаться фактично) у 10 км від тих кацапських сел, де запалював РДК, то це вже для нас невигідно, бо "розтягує наші сили" (хоча, як відомо, при наступах кацапи створюють перевагу у живій силі у 3-5 разів).
У військових/прикордонних академіях треба негайно ввести курс логіки! Викладати її 24/7! Бо відсутність логічного мислення в панів генералів - це нездатність приймати адекватні рішення на полі бою! Це - постійні пройоби, що ми і бачимо...
Це очевидний факт.
А "всунутися" в Сумщину потрібно для приєднання "на папері" Сумщини до рф, як і Харківщини.
Взагалі треба розуміти дві речі:
1. Якщо щось пуцло МОЖЕ фізично зробити - він це ОБОВ'ЯЗКОВО зробить.
2. Перед тим як це зробити - пуцло скаже що НЕ БУДЕ цього робити.