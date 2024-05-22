Франція не обговорює варіант "примусу України до миру", Київ має перемогти, - депутат Національної асамблеї Франції Байю

Уряд Франції єдиний в тому, що Україна має перемогти у війні з російською агресією, і варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Парижем.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив депутат Національної асамблеї Франції Жюльєн Байю, інформує Цензор.НЕТ.

Французький депутат прокоментував ймовірність того, що дискурс у західних ЗМІ про необхідність пошуку "шляхів до миру" перетвориться на непублічний політичний тиск на керівництво України з метою змусити країну сісти за стіл переговорів і йти на "болючі поступки" Росії.

Байю зазначив, що для нього страх такого розвитку подій "дуже зрозумілий".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, - секретар РНБО Литвиненко

Водночас, за його словами, люди, які говорять про "мир" і "болючі поступки", не мають жодного впливу.

Французький депутат вважає, що це скоріше політична лексика для європейських виборів.

"Це спосіб не ставати на чийсь бік і казати: ну, я за мир. Тому зараз я думаю, що варіант примусу до миру не стоїть перед Францією. Я сказав би, що я в цьому цілком впевнений. Франція, президент, уряд, військові та більша частина парламенту єдині в тому, що Україна має перемогти", - наголосив Байю.

Читайте також: Путін про можливі переговори: "РФ має зрозуміти, з ким можна мати справу щодо України і кому довіряти"

Переговори з РФ

Раніше ЗМІ повідомили, що західні країни готуються переконати Зеленського погодитися на переговори з РФ щодо припинення війни.

Водночас російський диктатор заявив, що РФ готова брати участь у мирних переговорах, але її не запрошують на конференцію у Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що західні партнери не штовхають Україну на переговори з РФ, але "в атмосфері світу це є".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен про можливість переговорів між Україною та РФ: Київ сам ухвалює рішення