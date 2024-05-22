Франція не обговорює варіант "примусу України до миру", Київ має перемогти, - депутат Національної асамблеї Франції Байю
Уряд Франції єдиний в тому, що Україна має перемогти у війні з російською агресією, і варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Парижем.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив депутат Національної асамблеї Франції Жюльєн Байю, інформує Цензор.НЕТ.
Французький депутат прокоментував ймовірність того, що дискурс у західних ЗМІ про необхідність пошуку "шляхів до миру" перетвориться на непублічний політичний тиск на керівництво України з метою змусити країну сісти за стіл переговорів і йти на "болючі поступки" Росії.
Байю зазначив, що для нього страх такого розвитку подій "дуже зрозумілий".
Водночас, за його словами, люди, які говорять про "мир" і "болючі поступки", не мають жодного впливу.
Французький депутат вважає, що це скоріше політична лексика для європейських виборів.
"Це спосіб не ставати на чийсь бік і казати: ну, я за мир. Тому зараз я думаю, що варіант примусу до миру не стоїть перед Францією. Я сказав би, що я в цьому цілком впевнений. Франція, президент, уряд, військові та більша частина парламенту єдині в тому, що Україна має перемогти", - наголосив Байю.
Переговори з РФ
Раніше ЗМІ повідомили, що західні країни готуються переконати Зеленського погодитися на переговори з РФ щодо припинення війни.
Водночас російський диктатор заявив, що РФ готова брати участь у мирних переговорах, але її не запрошують на конференцію у Швейцарії.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що західні партнери не штовхають Україну на переговори з РФ, але "в атмосфері світу це є".
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