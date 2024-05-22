Франция не обсуждает вариант "принуждения Украины к миру", Киев должен победить, - депутат Национальной ассамблеи Франции Байю

Правительство Франции едино в том, что Украина должна победить в войне с российской агрессией, и вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Парижем.

Об этом в интервью РБК-Україна заявил депутат Национальной ассамблеи Франции Жюльен Байю, информирует Цензор.НЕТ.

Французский депутат прокомментировал вероятность того, что дискурс в западных СМИ о необходимости поиска "путей к миру" превратится в непубличное политическое давление на руководство Украины с целью заставить страну сесть за стол переговоров и идти на "болезненные уступки" России.

Байю отметил, что для него страх такого развития событий "очень понятен".

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В то же время, по его словам, люди, которые говорят о "мире" и "болезненных уступках", не имеют никакого влияния.

Французский депутат считает, что это скорее политическая лексика для европейских выборов.

"Это способ не становиться на чью-то сторону и говорить: ну, я за мир. Поэтому сейчас я думаю, что вариант принуждения к миру не стоит перед Францией. Я сказал бы, что я в этом вполне уверен. Франция, президент, правительство, военные и большая часть парламента едины в том, что Украина должна победить", - подчеркнул Байю.

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Переговоры с РФ

Ранее СМИ сообщили, что западные страны готовятся убедить Зеленского согласиться на переговоры с РФ относительно прекращения войны.

В то же время, российский диктатор заявил, что РФ готова участвовать в мирных переговорах, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что западные партнеры не толкают Украину на переговоры с РФ, но "в атмосфере мира это есть".

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