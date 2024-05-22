Окупанти не припиняють спроб просунутись у бік Липців. Ворог отримав відсіч у районах Невського і Торського, - Генштаб
З початку доби 22 травня 2024 року кількість бойових зіткнень збільшилась вже до 65. Динаміка активності окупантів спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках, де зафіксовано майже 50 відсотків з усіх сьогоднішніх боїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Обстановка на Харківщині
На Харківському напрямку загарбники продовжують спроби просунутись в бік села Липці. Чотири з шести атак відбито. Бойові дії тривають. Окрім того, окупанти скинули три керовані авіабомби у район Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог досить активний – 17 разів намагався атакувати наші підрозділи. Зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське, Макіївка, Стельмахівка та Сергіївка. Біля останнього противник діяв за підтримки штурмової авіації. Бої ще тривають в трьох локаціях. Ситуація контрольована.
Обстановка на Сході
За даними Генштабу, на Лиманському напрямку на цей час відбито пʼять ворожих атак. Окупанти отримали відсіч в районах Невського і Торського.
На Сіверському напрямку українські воїни відбивають дві атаки ворога. Ситуація контрольована. Ще один штурм вже завершився.
На Краматорському напрямку продовжуються два бойових зіткнення Ситуація контрольована. Загальна кількість атак – без змін. У район Часового Яру ворог бив некерованими авіаційними ракетами.
На Покровському напрямку відбуваються активні бойові дії. 12 боєзіткнень з 15 тривають. Найгарячіше - у районі Новоолександрівки. Два авіаудари трьома КАБами ворог завдав біля Олександрополя і Калинового.
На Курахівському напрямку кількість боєзіткнень зросла до дев’яти. Ворог атакував у районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Окрім того, що ворог завдав двох авіаударів по районах сіл Макарівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі - це Времівський і Оріхівський напрямок відповідно.
Підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України та виснажують наступальний потенціал загарбників. У деяких районах наші воїни здійснюють заходи для покращення тактичного положення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вона так вищала, як навіжена, з піною на губах, щоб їй, якийсь ПЛАН дали чи показали військові!!
А тепер, її чомусь ЗАЦІПИЛО, мабуть було таки ПОРОБЛЕНО…
Мабуть, вона зараз вчить напам'ять оте Рішення КСУ щодо строків…
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text