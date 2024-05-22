Окупанти не припиняють спроб просунутись у бік Липців. Ворог отримав відсіч у районах Невського і Торського, - Генштаб

З початку доби 22 травня 2024 року кількість бойових зіткнень збільшилась вже до 65. Динаміка активності окупантів спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках, де зафіксовано майже 50 відсотків з усіх сьогоднішніх боїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку загарбники продовжують спроби просунутись в бік села Липці. Чотири з шести атак відбито. Бойові дії тривають. Окрім того, окупанти скинули три керовані авіабомби у район Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог досить активний – 17 разів намагався атакувати наші підрозділи. Зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське, Макіївка, Стельмахівка та Сергіївка. Біля останнього противник діяв за підтримки штурмової авіації. Бої ще тривають в трьох локаціях. Ситуація контрольована.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку на цей час відбито пʼять ворожих атак. Окупанти отримали відсіч в районах Невського і Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають дві атаки ворога. Ситуація контрольована. Ще один штурм вже завершився.

На Краматорському напрямку продовжуються два бойових зіткнення Ситуація контрольована. Загальна кількість атак – без змін. У район Часового Яру ворог бив некерованими авіаційними ракетами.

На Покровському напрямку відбуваються активні бойові дії. 12 боєзіткнень з 15 тривають. Найгарячіше - у районі Новоолександрівки. Два авіаудари трьома КАБами ворог завдав біля Олександрополя і Калинового.

На Курахівському напрямку кількість боєзіткнень зросла до дев’яти. Ворог атакував у районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті за добу 116 боєзіткнень, найвища інтенсивність бойових дій - на Покровському напрямку, - Генштаб

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Окрім того, що ворог завдав двох авіаударів по районах сіл Макарівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі - це Времівський і Оріхівський напрямок відповідно.

Підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України та виснажують наступальний потенціал загарбників. У деяких районах наші воїни здійснюють заходи для покращення тактичного положення.