На фронті за добу 116 боєзіткнень, найвища інтенсивність бойових дій - на Покровському напрямку, - Генштаб

ЗСУ відбили атаки ворога на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Покровському, Курахівському, Времівському та Придніпровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій.

"Протягом минулої доби на фронті російсько-української війни відбулося 116 бойових зіткнень. І якщо порівнювати, то це на пів сотні менше, ніж тиждень тому. Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та по населених пунктах чотири ракетні удари, 55 авіаційних ударів, зокрема із застосуванням 84 КАБів. Понад 900 ударів дронами-камікадзе (БпЛА типу Shahed , "Ланцет" та FPV-дрони)", - сказав Лиховій.

За добу зафіксовано понад 3500 ворожих обстрілів, з них з РСЗВ - 89.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку агресор продовжував вести штурмові дії, загалом відбулося 13 боєзіткнень за добу, двічі атакували українські підрозділи. Бої точилися в районах Слобожанська, Липців, Вовчанська та Стариці. Ворог за минулу добу втратив понад 220 осіб на півночі Харківщини, з них 64 вбитими. Крім того, противник втратив 32 одиниці озброєння і військової техніки.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу - 10. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка і Берестове Харківської області та Новоєгорівка Луганської області.

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На Лиманському напрямку противник здійснив дві невдалі спроби прорвати оборону наших військ у районах Новосадового та Тернів на Донеччині.

На Сіверському напрямку відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Роздолівка і Виїмка Донецької області.

На Краматорському напрямку противник 13 разів намагався прорвати оборону українських військ. У районах населених пунктів Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка противник успіху не мав.

На Покровському напрямку найвища інтенсивність бойових дій. За минулу добу українські військові відбивали 42 атаки противника у районах населених пунктів Сєвєрне, Уманське, Калинове, Нетайлове, Яснобродівка, Новоселівка-Перша, Сокіл, Новоолександрівка, Прогрес та Невельське Донецької області.

За минулу добу ворог втратив на цьому напрямку понад 320 осіб, зокрема 118 - убитими. А також 20 одиниць озброєння та військової техніки.

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На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог 5 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 8 безуспішних спроб прорвати оборону в районі Старомайорського Донецької області.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів лівобережжя річки Дніпро. Протягом минулої доби було 6 безуспішних атак ворога.