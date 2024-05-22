На фронте за сутки - 116 боестолкновений, высокая интенсивность боевых действий - на Покровском направлении, - Генштаб

ВСУ отбили атаки врага на Харьковском, Купянском, Лиманском, Сиверском, Краматорском, Покровском, Кураховском, Времевском и Приднепровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Дмитрий Лыховий.

"За минувшие сутки на фронте российско-украинской войны произошло 116 боевых столкновений. И если сравнивать, то это - на полсотни меньше, чем неделю назад. В целом, враг нанес по позициям наших войск и по населенным пунктам четыре ракетных удара, 55 авиационных ударов, в частности - с применением 84 КАБов. Более 900 ударов дронами-камикадзе (БПЛА типа Shahed, "Ланцет" и FPV-дроны)", - сказал Лыховий.

За сутки зафиксировано более 3500 вражеских обстрелов, из них из РСЗО - 89.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении агрессор продолжал вести штурмовые действия, всего произошло 13 боестолкновений за сутки, дважды атаковали украинские подразделения. Бои шли в районах Слобожанска, Липцев, Волчанска и Старицы. Враг за минувшие сутки потерял более 220 человек на севере Харьковщины, из них - 64 убитыми. Кроме того, противник потерял 32 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки - 10. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестово Харьковской области и Новоегоровка Луганской области.

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На Лиманском направлении противник совершил две неудачные попытки прорвать оборону наших войск в районах Новосадового и Тернов в Донецкой области.

На Сиверском направлении отбито 13 атак врага в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Раздолевка и Выемка Донецкой области.

На Краматорском направлении противник 13 раз пытался прорвать оборону украинских войск. В районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клещиевка и Андреевка противник успеха не имел.

На Покровском направлении - самая высокая интенсивность боевых действий. За минувшие сутки украинские военные отражали 42 атаки противника в районах населенных пунктов Северное, Уманское, Калиновое, Нетайлово, Яснобродовка, Новоселовка-Первая, Сокол, Новоалександровка, Прогресс и Невельское Донецкой области.

За минувшие сутки враг потерял на этом направлении более 320 человек, в том числе 118 - убитыми. А также 20 единиц вооружения и военной техники.

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На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Георгиевка и Константиновка, где враг 5 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении захватчики совершили 8 безуспешных попыток прорвать оборону в районе Старомайорского Донецкой области.

На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов левобережья реки Днепр. За минувшие сутки было 6 безуспешных атак врага.