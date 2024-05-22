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Новости Война
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Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в сторону Липцев. Враг получил отпор в районах Невского и Торского, - Генштаб

Бої на Харківщині станом на 21 травня 2024 року

С начала суток 22 мая 2024 года количество боевых столкновений увеличилось уже до 65. Динамика активности оккупантов наблюдается на Купянском и Покровском направлениях, где зафиксировано почти 50 процентов из всех сегодняшних боев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении захватчики продолжают попытки продвинуться в сторону села Липцы. Четыре из шести атак отбиты. Боевые действия продолжаются. Кроме того, оккупанты сбросили три управляемые авиабомбы в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг достаточно активен - 17 раз пытался атаковать наши подразделения. В частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово, Невское, Макеевка, Стельмаховка и Сергеевка. Возле последнего противник действовал при поддержке штурмовой авиации. Бои еще продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируемая.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении в настоящее время отбито пять вражеских атак. Оккупанты получили отпор в районах Невского и Торского.

На Сиверском направлении украинские воины отражают две атаки врага. Ситуация контролируется. Еще один штурм уже завершился.

На Краматорском направлении продолжаются два боевых столкновения Ситуация контролируемая. Общее количество атак - без изменений. В район Часового Яра враг бил неуправляемыми авиационными ракетами.

На Покровском направлении происходят активные боевые действия. 12 боестолкновений из 15 продолжаются. Самое горячее - в районе Новоалександровки. Два авиаудара тремя КАБами враг нанес возле Александрополя и Калинового.

На Кураховском направлении количество боестолкновений возросло до девяти. Враг атаковал в районах Красногоровки, Новомихайловки, Парасковиевки и Константиновки.

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На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Кроме того, что враг нанес два авиаудара по районам сел Макаровка Донецкой области и Новоандреевка на Запорожье - это Времевское и Ореховское направление соответственно.

Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают попытки врага продвинуться вглубь территории Украины и истощают наступательный потенциал захватчиков. В некоторых районах наши воины осуществляют мероприятия для улучшения тактического положения.

Автор: 

Генштаб ВС (6229) Харьковщина (5577) боевые действия (3985)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.05.2024 14:24 Ответить
Дивне мовчання, отієї особи, з посвідкою від служок з ВРУ…
Вона так вищала, як навіжена, з піною на губах, щоб їй, якийсь ПЛАН дали чи показали військові!!
А тепер, її чомусь ЗАЦІПИЛО, мабуть було таки ПОРОБЛЕНО…
Мабуть, вона зараз вчить напам'ять оте Рішення КСУ щодо строків…
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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22.05.2024 14:28 Ответить
Ті, хто визначав, де мають бути збудовані оборонні споруди у Липцях, мають бути розстріляні, або посаджені пожитьтєво зза держзраду!! Бо ці оборонні споруди розташовані у низинах під висотами - там, де зручніше було будувати, а не там, де вони мають бути! Тепер оборонні споруди пусті, а бійці у власноруч викопаних окопчиках б'ються!
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22.05.2024 14:37 Ответить
 
 