Боевые действия в Украине зашли в тупик. Войне не видно конца, - главнокомандующий ВС Швеции Бюден
Ни Россия, ни Украина не имеют достаточного влияния, чтобы выиграть войну в военном отношении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью RND заявил Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией и говорим с нашими украинскими коллегами о состоянии дел на местах, в том числе - на встречах НАТО. Бои по-прежнему продолжаются в тех же районах и на той же линии фронта. Ужасно видеть, сколько людей погибло, а города лежат в руинах", - сказал он.
Бюден отметил, что с начала наступления российские войска не захватили много территории.
"Происходят лишь небольшие продвижения, линия фронта смещается то туда, то сюда - в общем, ситуация очень сложная. Война зашла в тупик уже несколько месяцев назад, и пока не видно никаких изменений", - подчеркнул он.
Главнокомандующий ВС Швеции считает, что Запад должен внимательно следить за Россией и понимать, что российский диктатор Владимир Путин уже готовит свою страну к долгой войне.
Бюден сказал, что у России все еще больше военного потенциала и сил, которые "они могут использовать против украинцев, что еще больше ухудшает ситуацию на местах".
"Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем. Сейчас россияне производят огромное количество вооружений, гораздо больше, чем мы можем поставить Украине", - подчеркнул он.
Военный считает, что война в Украине будет продолжаться еще очень долго.
"Войне не видно конца, и ни Россия, ни Украина не имеют достаточного влияния, чтобы выиграть ее в военном отношении. Я ожидаю, что война будет продолжаться еще очень долго. Мы уже учли это в наших стратегических планах безопасности и военной помощи Украине", - резюмировал Бюден.
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1. Зеленский, который не понимал что происходит (или не хотел понимать) а значит не готовился к войне.
2. Запад, который оказался "никаким" и "разобранным", в том числе и благодаря агентуре кремля, бизнес связями с рашей.
3. НАТО тоже спрятало голову в песок.
4. Нет общей стратегии или она неправильная.
Наша влада декларує мільйонну армію.
На заході думають, ну це ж велика армія по чисельності. Але тоді чому постійний відступ?
Але наша влада не договорює, що на фронті воює лише 300 тисяч, решта безвилазно на фронт, сидить у тилу.
Зате захід баче, що люди не дуже хотять мобілізуватися та йти на фронт.
А в чому ж причина?
А тому, що навіть армія, завдяки владі та генералам, поділена на блатних військових , які постійно в тилу і на простих військових, які постійно на фронті.
І тих кого ловлять ТЦКшники , зразу мобілізують на фронт, а тих блатних тилових військових ніхто не чіпає.
Тому і тупик.
це какацпський нахрюк для найбільш розумово відсталих х1хл1в.
кожному дурнику що переповідає ці історії я пропоную назвати номери хоча б пари бригад які "безвилазно сидять в тилу".
на цьому зазвичай нахрюк сам собою припиняється.
Навіть вже головнокомандувач про це заявив, що треба з ними розібратися
і шо, всі 1000 000 - 300 000 = 700 000 людей в тих ротах служить по блату?
"Навіть вже головнокомандувач про це заявив, що треба з ними розібратися "
ти якби хоч краєм вуха чув в яку прутню вилилось оте "розбирательство" то не городив би тої дичини
і навіть це дало пшик - декілька тисяч людей на всю армію.
така от політика "чєво ізволітє" по задоволенню хотілок Його Улилєйшества який хотів показати всім що поганий Залужний хоче півмільйона на фронт а хороший Пересидент захищає людей від злих тцк.
до чого це привели і чим закінчилось ми всі бачимо
знаєм, вже проглотили...
120 тисяч стоїть на білоруському кордоні, більшість з них там з початку війни і не були на фронті.
Але чомусь, нових мобілізованих не беруть туди, хоча б для початку а відразу фронт.
А блатні на фронт ні ногою .
ну так в чому проблема, раз я знаю і ти знаєш і всі знають? давай номера частин, номера бригад, я послухаю.
А західних поцифістов можно зрозуміти - не їх же вбивають кожний день.
І да, у будь-якій країні є люди, які не дуже хочуть мобілізуватися та йти на фронт.
Так що перемир'я не буде, як і виборів.
Визнання тєрріторіальних рєалій, скорочення-роззброєння ЗСУ - достатньо.
На крайній випадок - просто початок пєрєговоров, щоб сказати західним політикам "ша, відітє, ми договаріваємся, а ви своімі поставкамі оружія нам вєсь мірний процєсс портітє".
Вовчанськ бачили? Виведуть за 20 метрів від дому та розстріляють.
Коли фронт посиплеться, країні залишаться лічені дні.
Взагалі то класно майже нічого не давати для перемоги України, тільки щоб ото не програла з тріском, і сидіти бідкатись, що "ойой, війна триватиме ще багато років. Ойой, ні в кого нема сил щоб перемогти..."
Ні, дорогенькі, як так помагатимете, то війна закінчиться одразу як в України закінчаться люди. А тоді вже і ваша допомога і озброєння будуть до сраки. Самі вже будете воювати.
50 країн зі світовим ВВПбільше 50 % не можуть сдолати рашу з світовим ВВП 1%
або нехєра майже не роблять
коли Україна хоча би на 30 % візьме приклад з Ізраїлю ，рашисти будуть сратися від думки що "СВО" треба продовжувати
1 бити по скупченням ворога на росії ，включно з військовими університетами ліцеями
2 бити по аэродромам на росії ，цистернам з пальним ，складам з авіатехнікою
може тоді стане краще для України
І якими треба було бути іпанатами, щоб ту зброю просто віддати.
«Сьогодні я можу оголосити, що ми маємо докази співпраці Росії та Китаю в галузі озброєнь, які застосовуються в Україні», - заявив Шаппс під час конференції з питань оборони в Лондоні.
За його словами, нові дані американської та британської розвідок підтверджують, що «летальна допомога вже надходить чи надходитиме з Китаю до Росії, а звідти - в Україну».
Коли зброя і допомога Заходу надходила більш менш вчасно - українська армія наступала і тиснула на кацапів . Коли ж Захід зрозумів що так і до розгрому русні недалеко , і кинувся - сохранять ***** ліцо ,, коли постачання зброї ЗСУ стали притримувати , або годувати їх - завтраками , а русні навпаки відкрилися корейські і іранські арсенали , от тоді ситуація і зайшла в глухий кут .
Залужний восени 2022 р просив Захід - дайте мені зараз 300 танків , кілька сот арти і касетні снаряди , і я за кілька місяців закінчу війну . Але для вас пановє , тоді важливіше було - сохраніть іпло путєну . А тепер ви ниєте про глухий кут .