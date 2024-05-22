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Новости Война
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Боевые действия в Украине зашли в тупик. Войне не видно конца, - главнокомандующий ВС Швеции Бюден

Головнокомандувач ЗС Швеції Мікаель Бюден

Ни Россия, ни Украина не имеют достаточного влияния, чтобы выиграть войну в военном отношении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью RND заявил Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и говорим с нашими украинскими коллегами о состоянии дел на местах, в том числе - на встречах НАТО. Бои по-прежнему продолжаются в тех же районах и на той же линии фронта. Ужасно видеть, сколько людей погибло, а города лежат в руинах", - сказал он.

Бюден отметил, что с начала наступления российские войска не захватили много территории.

"Происходят лишь небольшие продвижения, линия фронта смещается то туда, то сюда - в общем, ситуация очень сложная. Война зашла в тупик уже несколько месяцев назад, и пока не видно никаких изменений", - подчеркнул он.

Читайте также: Россия хочет захватить остров Готланд, чтобы контролировать регион Балтийского моря и шантажировать НАТО, - главнокомандующий ВС Швеции Бюден

Главнокомандующий ВС Швеции считает, что Запад должен внимательно следить за Россией и понимать, что российский диктатор Владимир Путин уже готовит свою страну к долгой войне.

Бюден сказал, что у России все еще больше военного потенциала и сил, которые "они могут использовать против украинцев, что еще больше ухудшает ситуацию на местах".

"Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем. Сейчас россияне производят огромное количество вооружений, гораздо больше, чем мы можем поставить Украине", - подчеркнул он.

Военный считает, что война в Украине будет продолжаться еще очень долго.

"Войне не видно конца, и ни Россия, ни Украина не имеют достаточного влияния, чтобы выиграть ее в военном отношении. Я ожидаю, что война будет продолжаться еще очень долго. Мы уже учли это в наших стратегических планах безопасности и военной помощи Украине", - резюмировал Бюден.

Читайте также: Франция не обсуждает вариант "принуждения Украины к миру", Киев должен победить, - депутат Национальной ассамблеи Франции Байю

Автор: 

Швеция (999)


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Топ комментарии
+45
звісно, якщо не бити по цілям на теріторії ворога, то хєр шо взагалі виграєш, не те шо війну.
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22.05.2024 15:51
+33
Вибачте, але у України немає часу воювати десятиліттями, щоб прикривати ваші обісрані сраки. Ще кільтка років такої війни, і тут буде мертва земля.
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22.05.2024 15:54
+32
Так готуйтесь до війни, мобілізуйте економіки, інакше ваші діти (якщо не ви самі) прокинетесь в світі, якому будуть керувати кацапи з китайцями.
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22.05.2024 15:50
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демагог
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22.05.2024 15:48 Ответить
На то есть причины.
1. Зеленский, который не понимал что происходит (или не хотел понимать) а значит не готовился к войне.
2. Запад, который оказался "никаким" и "разобранным", в том числе и благодаря агентуре кремля, бизнес связями с рашей.
3. НАТО тоже спрятало голову в песок.
4. Нет общей стратегии или она неправильная.
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22.05.2024 18:55 Ответить
30 рокив дерибанили армию и ракетостроение - виноват Зелунский.
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22.05.2024 19:01 Ответить
Так готуйтесь до війни, мобілізуйте економіки, інакше ваші діти (якщо не ви самі) прокинетесь в світі, якому будуть керувати кацапи з китайцями.
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22.05.2024 15:50 Ответить
Так вже для шведів продзвенів "дзвіночок" - "
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22.05.2024 16:34 Ответить
звісно, якщо не бити по цілям на теріторії ворога, то хєр шо взагалі виграєш, не те шо війну.
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22.05.2024 15:51 Ответить
Західних людей можна зрозуміти.
Наша влада декларує мільйонну армію.
На заході думають, ну це ж велика армія по чисельності. Але тоді чому постійний відступ?
Але наша влада не договорює, що на фронті воює лише 300 тисяч, решта безвилазно на фронт, сидить у тилу.
Зате захід баче, що люди не дуже хотять мобілізуватися та йти на фронт.
А в чому ж причина?
А тому, що навіть армія, завдяки владі та генералам, поділена на блатних військових , які постійно в тилу і на простих військових, які постійно на фронті.
І тих кого ловлять ТЦКшники , зразу мобілізують на фронт, а тих блатних тилових військових ніхто не чіпає.
Тому і тупик.
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22.05.2024 16:03 Ответить
"А тому, що навіть армія, завдяки владі та генералам, поділена на блатних військових , які постійно в тилу і на простих військових, які постійно на фронті."

це какацпський нахрюк для найбільш розумово відсталих х1хл1в.

кожному дурнику що переповідає ці історії я пропоную назвати номери хоча б пари бригад які "безвилазно сидять в тилу".

на цьому зазвичай нахрюк сам собою припиняється.
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22.05.2024 16:09 Ответить
Роти охорони ТЦК. Це десятки тисяч даомоїдів, які невідомо кого і що охороняють в тилу.
Навіть вже головнокомандувач про це заявив, що треба з ними розібратися
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22.05.2024 16:24 Ответить
скільки в нас ТЦК і скільки при кожному охорони?
і шо, всі 1000 000 - 300 000 = 700 000 людей в тих ротах служить по блату?

"Навіть вже головнокомандувач про це заявив, що треба з ними розібратися "

ти якби хоч краєм вуха чув в яку прутню вилилось оте "розбирательство" то не городив би тої дичини
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22.05.2024 16:27 Ответить
його заяви пук в повітря, тому це не аргумент, і його разбіратільста теж саме...
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22.05.2024 16:37 Ответить
якраз його разбіратільства мають конкретні наслідки, часто негативні аля "усі на фронт" - в тому числі методом "а виділіть N процентів ОС для військ" без урахування негативного ефекту для служб які працюють в тилу.

і навіть це дало пшик - декілька тисяч людей на всю армію.

така от політика "чєво ізволітє" по задоволенню хотілок Його Улилєйшества який хотів показати всім що поганий Залужний хоче півмільйона на фронт а хороший Пересидент захищає людей від злих тцк.

до чого це привели і чим закінчилось ми всі бачимо
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22.05.2024 16:44 Ответить
Він вже доразбірався зі "звідки у вас Айфон" і добудував усі сканери на митницях...
знаєм, вже проглотили...
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22.05.2024 16:48 Ответить
та я не про те ж кажу.. пук чи пшик, одне й те саме...
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22.05.2024 17:10 Ответить
Не тільки в ротах ТЦК і це ти знаєш.
120 тисяч стоїть на білоруському кордоні, більшість з них там з початку війни і не були на фронті.
Але чомусь, нових мобілізованих не беруть туди, хоча б для початку а відразу фронт.
А блатні на фронт ні ногою .
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22.05.2024 16:43 Ответить
"120 тисяч стоїть на білоруському кордоні, більшість з них там з початку війни і не були на фронті."

ну так в чому проблема, раз я знаю і ти знаєш і всі знають? давай номера частин, номера бригад, я послухаю.
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22.05.2024 16:45 Ответить
на одного вояка на ЛБЗ потрібно п'ять військових на другій лінії та у тилу. І на заході це прекрасно знають. Так влаштована будь-яка армія.
А західних поцифістов можно зрозуміти - не їх же вбивають кожний день.
І да, у будь-якій країні є люди, які не дуже хочуть мобілізуватися та йти на фронт.
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22.05.2024 16:12 Ответить
Українці не можуть зрозуміти шведів а шведи українців - шведи ше памятають як самі були імперцями і насаджували свою мову і культуру , взагалі в Європі більшість багатих і успішних країн які були імперіями більшість - такшо вони підсвідомо навіть не усвідомлюючи цього сприймають кацапів за своїх ,а українці є для них чужими - і навіть перебування деякий час імперської країни в ролі колонії не гарантує шо імперскість пропаде з менталітету етносу і нації ( яскравий приклад це наші найближчі сусіди - поляки мали право на свою державу після першої війни а українці , а українці - ну а шо українці Львів не український ( так притомне населення є у всіх країнах але як правило його меншість а більшість шось там відродити при першій можливості )).
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22.05.2024 16:46 Ответить
А ти хочеш, щоб мыйльйон сидів у окопах? А ти знаєш скільки, наприклад обслуговує одного воїна в армії США? То я скажу. Одного воїна обслуговує 8-10 військових в тилу. Чи ти цього не знав? Аби ото патякати...
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22.05.2024 17:34 Ответить
Казки для виправдання корупції та військових ухилянтів від фронту.
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22.05.2024 17:49 Ответить
Це не виправдовування, а факт. Для мільйона в окопах треба як мінімум 5 мільйонів на обслугу.
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24.05.2024 09:07 Ответить
Соромище!
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22.05.2024 15:51 Ответить
"Путін налаштував російську економіку на війну так, як ми не можемо. Нині росіяни виробляють величезну кількість озброєнь, набагато більше, ніж ми можемо поставити Україні" - довбані ви куколди! Дочекаєтесь, поки буряти з китайцями виїбуть вас, а потім вб'ють
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22.05.2024 15:53 Ответить
Вибачте, але у України немає часу воювати десятиліттями, щоб прикривати ваші обісрані сраки. Ще кільтка років такої війни, і тут буде мертва земля.
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22.05.2024 15:54 Ответить
++
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22.05.2024 16:09 Ответить
Так вот когда рф отступит за пределы Украины, тогда можно будет сказать, что война завершена. Не мы первые начали. Пусть Украине спишут внешний долг и построят заводы для вооружения, пусть примут в нато - вот тогда можно сказать Украина достигнет тех целей, которых должна - по защите своей территории. Сегодня задача №1 - провести очередные президентские и парламентские выборы и отменить все нелепые законы принятые прошлой властью. Немедленно остановить продажу земли!
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22.05.2024 16:17 Ответить
А для цього потрібно - що? Правильно: пє-рє-мі-рі-є!
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22.05.2024 16:20 Ответить
Це не можливо. По-перше, ***** ніяке перемир'я не потрібне, він відчуває, що може додавити Україну до капітуляції. Завалить енергетику на зиму, розвалить фронт, ще повідгризає шматки різних областей, а там і Трамп на підході. По-друге, зомбомарахвон та тупорила зелень так надрочила мудрий наріт на "перемогу", що він не бажає чути ні про які перемовини, особливо ті, хто сидить закордоном. А патріотів ще не всіх утилізували на фронтах.
Так що перемир'я не буде, як і виборів.
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22.05.2024 16:55 Ответить
Якщо на умовах *****, чому б і ні.
Визнання тєрріторіальних рєалій, скорочення-роззброєння ЗСУ - достатньо.
На крайній випадок - просто початок пєрєговоров, щоб сказати західним політикам "ша, відітє, ми договаріваємся, а ви своімі поставкамі оружія нам вєсь мірний процєсс портітє".
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22.05.2024 17:01 Ответить
то віддай русні твоїх дітей у бордель
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22.05.2024 17:03 Ответить
Так це і є капітуляція, яку він хоче. А політиків, які б могли знову обдурити *****, і навіть таку безнадійну ситуацію повернути на користь Україні, вже немає. Цугцва́нг. Або воювати до останнього по парагвайському сценарію, або йти на перемовини на умовах *****, бо наші "партнери" не здатні нам допомогти здобути хоча б парітет по зброї з ворогом. Позиції сили, яку б ми могли представити на перемовинах, в нас вже немає.
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22.05.2024 17:05 Ответить
Кінець у будь-якому разі.
Вовчанськ бачили? Виведуть за 20 метрів від дому та розстріляють.
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22.05.2024 17:06 Ответить
Тоді тільки тікати, поки ще можна.
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22.05.2024 17:07 Ответить
Тоді тікайте. Вже зараз, не чекаючи, поки буряти прийдуть.
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22.05.2024 17:09 Ответить
Якби була можливість, то давно б, ще в 19 році. Але через особисті обставини, "Я сойду с этого Титаника последней!" (с) "Одеський пароплав".
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22.05.2024 17:12 Ответить
Тоді - на власний ризик.
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22.05.2024 17:13 Ответить
Буде підходити кацапня - тоді вже без варіантів, евакуація, і мабуть, відразу за кордон.
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22.05.2024 17:16 Ответить
Не мабуть, а точно. Без варіантів.
Коли фронт посиплеться, країні залишаться лічені дні.
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22.05.2024 17:17 Ответить
то що треба зробити,щоби фронт не посипався,а русня відступила?
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22.05.2024 19:20 Ответить
Це напевно єдиний дуже правильний та правдиво викладений допис дякую !!!
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22.05.2024 17:18 Ответить
Чергове "пєрєміріє" закінчиться черговим "24.02.2022" - якого Україна вже не переживе.
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22.05.2024 18:03 Ответить
А знищення чоловічого населення мабуть переживе?
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22.05.2024 19:07 Ответить
ну, і звісно по добрій ******** шведській традиції, треба стрибнути з хмарочоса, попередньо в усмерть набухавшись і порізав вени.
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22.05.2024 15:54 Ответить
А ви ще більше обмежте з озброєнням, то побачите як той ''глухий кут'' якимсь ''кутом'' постукає у ворота Європи.
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22.05.2024 15:54 Ответить
Бо воюємо неправильно…
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22.05.2024 15:55 Ответить
хто розумніший ще у 2014 це зрозуміли
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22.05.2024 15:55 Ответить
А як же пекельні санкції, всьо... так РФ воює за гроші ваші гроші...
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22.05.2024 15:57 Ответить
Европа мабудь хоче на своїй шкурі спробувати руцкий мір.....
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22.05.2024 15:57 Ответить
Ті, в кого реально є ризик спробувати руцкій мір - такої дурні не п..здять.
Взагалі то класно майже нічого не давати для перемоги України, тільки щоб ото не програла з тріском, і сидіти бідкатись, що "ойой, війна триватиме ще багато років. Ойой, ні в кого нема сил щоб перемогти..."

Ні, дорогенькі, як так помагатимете, то війна закінчиться одразу як в України закінчаться люди. А тоді вже і ваша допомога і озброєння будуть до сраки. Самі вже будете воювати.
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22.05.2024 16:48 Ответить
тільки така кругла дура як безугла, має плани по виходу з глухих кутів! )
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22.05.2024 16:00 Ответить
Чего только не заявят "союзнички" лишь бы не напрягаться.
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22.05.2024 16:01 Ответить
... нема слів
50 країн зі світовим ВВПбільше 50 % не можуть сдолати рашу з світовим ВВП 1%
або нехєра майже не роблять
коли Україна хоча би на 30 % візьме приклад з Ізраїлю ，рашисти будуть сратися від думки що "СВО" треба продовжувати
1 бити по скупченням ворога на росії ，включно з військовими університетами ліцеями
2 бити по аэродромам на росії ，цистернам з пальним ，складам з авіатехнікою
може тоді стане краще для України
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22.05.2024 16:01 Ответить
Для того всі і хочуть мати ядерну зброю. Бо з нею хоч в тебе 1% ВВП, хоч 50% - ніхто тебе не чіпатиме, а ти можеш творити будь-яку хєрню.
І якими треба було бути іпанатами, щоб ту зброю просто віддати.
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22.05.2024 16:42 Ответить
Ядеркою можливо налякати тільки цивілізовані країни, рашці навпаки це тільки би розв'язало руки, так як в неї ядеркі в рази більше..
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22.05.2024 19:32 Ответить
В скільки разів - вже немає значення. Бо при першій загрозі, що Київ не вистоє - на рашу летить другий на постсовку ядерний потенціал бо втрачати вже нема чого. Ніхто, навіть їпонуте ***** не розпочав би відкриту війну, як зараз, без перспективи захопити столицю, та ще й отримати у відповідь все ядерне, що літає, по своїй території. Власне, він так і планував, швидко, як в Грузії, без опору і загрози для території раші, але не вийшло хоч і вже з іншої причини. Якби в України була ядерка - війни може й взагалі не було б, бо в ній не було б сенсу, тільки ризики. А навіть якби була - був би хоча б останній козир. Але що вже балакати про "якби". Нема. Ще й не тільки ядерки, а й просто ракети, якими б можна було крити рашу без того, щоб питатися дозволу "партнерів", повіддавали та попиляли замість виробляти та накопичувати.
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23.05.2024 03:54 Ответить
Цікавоб вони теж наполовину озброюють свою армію, щоб бути боєздатними? Дали б все відразу і не по "чайній ложці" та ще 300 Ф16 на початку війни, то б паРаші залишились одні дірки. Поки вони хочуть щоб, типу "Україна перемогла", вони реально бояться щоб паРашка не програла!
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22.05.2024 16:01 Ответить
Допоможіть Україні і наш переможний вплив появиться. Війна закінчиться. Всі в шоколаді. Навіть новітній член НАТО Швеція.
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22.05.2024 16:02 Ответить
"кємска волость"
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22.05.2024 16:07 Ответить
Якии кінець? - висловлюите сильніше ваші співпереживання
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22.05.2024 16:08 Ответить
санкції треба було вводити не для "галочки", а по-справжньому..., поки вони не пристосувались - те не можна, те ще почекає, а населення буде ж страждати..., а тепер китай всіх зробив...
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22.05.2024 16:16 Ответить
Не в'яжеться зі збільшенням поставок західної зброї...
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22.05.2024 16:16 Ответить
Це не війна зайшла в глухий кут, це Західна цивілізація зупинилася в розвитку. Вони на далі в вважають що диктаторські, режими то норма. Ось Дуда мало не розплакався через смерть іранського мясника, зрівняв це із Смоленською трагедію.
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22.05.2024 16:16 Ответить
Ніякого глухого кута немає, буде більше зброї - Україна доволі швидко закінчить війну вийшовши на свої кордони та завдавши кацапстану поразки на своїй території!
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22.05.2024 16:24 Ответить
Коли всі патріоти повернуться з-за кордону воювати, то точно швидко вийдемо на кордони.
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22.05.2024 16:46 Ответить
Не в патріотах справа, а в зброї, Україна проти кацапстану ніколи не виставить більше людей!
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22.05.2024 17:12 Ответить
сопли жевать с выделением военной помощи меньше нужно
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22.05.2024 16:26 Ответить
Приклад того,на що спроможна таємна війна:агент козирь недаром їсть свій хліб.Незважаючи на підтримку країни всього цивілізованого світу-зводить всі здобутки до нуля.
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22.05.2024 16:33 Ответить
Лінія фронту не зміщується "туди-сюди". Вона поступово зміщується в наш бік.
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22.05.2024 16:37 Ответить
Ситуація м'яко скажем не зобвсім, бо міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс звинуватив Китай у наданні Росії летального озброєння, яке може бути використане у війні проти України, повідомляють 22 травня https://www.reuters.com/world/uk-defence-minister-says-intelligence-has-evidence-chinese-lethal-aid-russia-2024-05-22/ Reuters та https://www.independent.co.uk/news/uk/grant-shapps-china-russia-beijing-ukraine-b2549358.html Independent .

«Сьогодні я можу оголосити, що ми маємо докази співпраці Росії та Китаю в галузі озброєнь, які застосовуються в Україні», - заявив Шаппс під час конференції з питань оборони в Лондоні.

За його словами, нові дані американської та британської розвідок підтверджують, що «летальна допомога вже надходить чи надходитиме з Китаю до Росії, а звідти - в Україну».
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22.05.2024 16:38 Ответить
Це вигідно і рашенфашистам і зелені...
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22.05.2024 16:41 Ответить
*****..бол. надо не скулить а оружие в нужном количестве и вовремя поставлять.
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22.05.2024 16:48 Ответить
за зброю і поставки треба платить! Буде оплата, будуть поставки. Халявщики....
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22.05.2024 17:01 Ответить
***** понял что вы там ссыкливые олени и скоро начнёт быковать на Балтике.
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22.05.2024 17:01 Ответить
Ситуація не зайшла а глухий кут , її туди завели . Сам же Захід завів .
Коли зброя і допомога Заходу надходила більш менш вчасно - українська армія наступала і тиснула на кацапів . Коли ж Захід зрозумів що так і до розгрому русні недалеко , і кинувся - сохранять ***** ліцо ,, коли постачання зброї ЗСУ стали притримувати , або годувати їх - завтраками , а русні навпаки відкрилися корейські і іранські арсенали , от тоді ситуація і зайшла в глухий кут .
Залужний восени 2022 р просив Захід - дайте мені зараз 300 танків , кілька сот арти і касетні снаряди , і я за кілька місяців закінчу війну . Але для вас пановє , тоді важливіше було - сохраніть іпло путєну . А тепер ви ниєте про глухий кут .
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22.05.2024 17:48 Ответить
танки без авіації та панівного положення у повітрі це купа брухту.
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22.05.2024 19:07 Ответить
Еще один Бидон?
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22.05.2024 21:51 Ответить
 
 