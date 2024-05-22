Боевые действия в Украине зашли в тупик. Войне не видно конца, - главнокомандующий ВС Швеции Бюден

Ни Россия, ни Украина не имеют достаточного влияния, чтобы выиграть войну в военном отношении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью RND заявил Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и говорим с нашими украинскими коллегами о состоянии дел на местах, в том числе - на встречах НАТО. Бои по-прежнему продолжаются в тех же районах и на той же линии фронта. Ужасно видеть, сколько людей погибло, а города лежат в руинах", - сказал он.

Бюден отметил, что с начала наступления российские войска не захватили много территории.

"Происходят лишь небольшие продвижения, линия фронта смещается то туда, то сюда - в общем, ситуация очень сложная. Война зашла в тупик уже несколько месяцев назад, и пока не видно никаких изменений", - подчеркнул он.

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Главнокомандующий ВС Швеции считает, что Запад должен внимательно следить за Россией и понимать, что российский диктатор Владимир Путин уже готовит свою страну к долгой войне.

Бюден сказал, что у России все еще больше военного потенциала и сил, которые "они могут использовать против украинцев, что еще больше ухудшает ситуацию на местах".

"Путин настроил российскую экономику на войну так, как мы не можем. Сейчас россияне производят огромное количество вооружений, гораздо больше, чем мы можем поставить Украине", - подчеркнул он.

Военный считает, что война в Украине будет продолжаться еще очень долго.

"Войне не видно конца, и ни Россия, ни Украина не имеют достаточного влияния, чтобы выиграть ее в военном отношении. Я ожидаю, что война будет продолжаться еще очень долго. Мы уже учли это в наших стратегических планах безопасности и военной помощи Украине", - резюмировал Бюден.

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