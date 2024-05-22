Россия хочет захватить остров Готланд, чтобы контролировать регион Балтийского моря и шантажировать НАТО, - главнокомандующий ВС Швеции Бюден
Российский диктатор Владимир Путин стремится контролировать Балтийское море, поэтому может попытаться захватить шведский остров Готланд.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью RND заявил Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден.
"Я уверен, что Путин положил оба глаза на Готланд. Цель Путина - получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова", - заявил Бюден.
Он отметил, что если Россия возьмет под контроль и перекроет Балтийское море, это будет иметь огромное влияние на жизнь в Швеции и всех других странах Балтийского моря.
"Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он наводит ужас на членов НАТО", - подчеркнул главнокомандующий.
Он напомнил, что Готланд является шведской территорией, поэтому Швеция ответственна за его защиту. В прошлом было сокращено военное присутствие на острове, однако после полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция массово вооружила Готланд.
"Сейчас мы охраняем остров с помощью постоянно дислоцированных на нем подразделений и временно перебрасываем туда дополнительные силы, если опасная ситуация растет", - пояснил он.
По его словам, Швеция защищает Готланд, а также может использовать остров для наступательных операций в случае необходимости.
"Мы очень заинтересованы в том, чтобы морской путь оставался открытым и чтобы контролировать то, что происходит над и под поверхностью воды. С Готланда мы можем помочь другим странам НАТО в Балтийском море жить в безопасности.
Но если Путин вторгнется на Готланд, он сможет угрожать странам НАТО с моря. Это был бы конец миру и стабильности в Северном и Балтийском регионах", - добавил Бюден.
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Шведи просто оправдують мілітарізацію острова шведами.
Дивно в цьому лише одне - навіщо шведи оправдуються?
Ех єта шведська толєрантность...
Ну хіба що гамбургер подорожчав на один цент...
Як кажуть, горбатого могила виправить...
Немного....
І навіть якщо висадяться, там їм кирдик. Однозначно.
Плюс, казус беллі.
Будуть надувати щоки та базікати про "потрібні переговори", "от ми зараз як зберомось, тільки треба почекати 5-10 років, щоб збільшити виробництво леопардів до 5 шт. на рік" та інше...
Трамп: "США не будуть допомагати поки всі країни НАТО не збільшать видатки на озброєння і потім будемо їх звільняти в кредит."
Макрон: "Треба ввести наші війська, але острів замалий. Вони там не зможуть розгорнутися. Але якщо нападуть на континтинент, от тоді..."