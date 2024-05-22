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Россия хочет захватить остров Готланд, чтобы контролировать регион Балтийского моря и шантажировать НАТО, - главнокомандующий ВС Швеции Бюден

Путін хоче захопити Готланд

Российский диктатор Владимир Путин стремится контролировать Балтийское море, поэтому может попытаться захватить шведский остров Готланд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью RND заявил Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден.

"Я уверен, что Путин положил оба глаза на Готланд. Цель Путина - получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова", - заявил Бюден.

Он отметил, что если Россия возьмет под контроль и перекроет Балтийское море, это будет иметь огромное влияние на жизнь в Швеции и всех других странах Балтийского моря.

"Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он наводит ужас на членов НАТО", - подчеркнул главнокомандующий.

Он напомнил, что Готланд является шведской территорией, поэтому Швеция ответственна за его защиту. В прошлом было сокращено военное присутствие на острове, однако после полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция массово вооружила Готланд.

"Сейчас мы охраняем остров с помощью постоянно дислоцированных на нем подразделений и временно перебрасываем туда дополнительные силы, если опасная ситуация растет", - пояснил он.

По его словам, Швеция защищает Готланд, а также может использовать остров для наступательных операций в случае необходимости.

Также читайте: Швеция может рассмотреть отправку войск в Украину, если от союзников по НАТО поступит такое предложение, - министр обороны Йонсон

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы морской путь оставался открытым и чтобы контролировать то, что происходит над и под поверхностью воды. С Готланда мы можем помочь другим странам НАТО в Балтийском море жить в безопасности.

Но если Путин вторгнется на Готланд, он сможет угрожать странам НАТО с моря. Это был бы конец миру и стабильности в Северном и Балтийском регионах", - добавил Бюден.

Автор: 

море (376) НАТО (9970) россия (95418) Швеция (999)


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Топ комментарии
+23
Бред какой то. Если россия захватит Готланд то конечно же это будет иметь огромное влияние на жителей стран Балтии, более того - это будет иметь влияние на жителей всего мира, потому что это 5 статья НАТО и это 3 Мировая война.
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22.05.2024 11:37
+21
тільки не кажіть, що з островом буде те саме, що з нашим Вовчанськом: всі все знали заздалегіть і проїбали
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22.05.2024 11:37
+19
ну то що ви всім НАТО соплі жуєте якщо такі розумні? зробіть щось на випередження...
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22.05.2024 11:37
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Ачєрєдниє лапатниє влажниє мєчьти...
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22.05.2024 11:36 Ответить
пуцло втратив чорноморський флот та подарував цілий острів Китаю...
Шведи просто оправдують мілітарізацію острова шведами.
Дивно в цьому лише одне - навіщо шведи оправдуються?
Ех єта шведська толєрантность...
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22.05.2024 13:36 Ответить
Шведский военный сделал это заявление для внутреннего употребления, оправдать перед своим населением повышение расходов на вс. Причем здесь толерантность наверное только вам известно
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22.05.2024 15:00 Ответить
кацапи ще за Кємьскую волость нє отсідєлі
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22.05.2024 17:04 Ответить
ну то що ви всім НАТО соплі жуєте якщо такі розумні? зробіть щось на випередження...
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22.05.2024 11:37 Ответить
Например, поставить Украине германо-шведские TAURUS'ы
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22.05.2024 12:28 Ответить
тільки не кажіть, що з островом буде те саме, що з нашим Вовчанськом: всі все знали заздалегіть і проїбали
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22.05.2024 11:37 Ответить
Бред какой то. Если россия захватит Готланд то конечно же это будет иметь огромное влияние на жителей стран Балтии, более того - это будет иметь влияние на жителей всего мира, потому что это 5 статья НАТО и это 3 Мировая война.
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22.05.2024 11:37 Ответить
3-я мировая уже идет.
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22.05.2024 11:42 Ответить
Але більшість людства цього навіть не помічає.
Ну хіба що гамбургер подорожчав на один цент...
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22.05.2024 11:49 Ответить
Ще ні. Здається вона буде куда швидше.
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22.05.2024 11:49 Ответить
Пан хоча б для початку ознайомився з тією 5 статтею НАТИ. Там про "воювати будуть усі"(вибачаюсь за огидну аналогію) і близько ніде немає.
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22.05.2024 12:40 Ответить
Мож кто не помнит, из-за чего Гитлер со Сталиным пошли на вы. Последнее письмо от сталина, на которое Гитлер так и не ответил, Гитлер получил в феврале 1941-го года. В нем Сталин сделал предъяву на Норвегию... дальше думайте сами...
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22.05.2024 11:41 Ответить
Но вы главное не оказывайте сопротивление, а то вдруг эскалация будет...
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22.05.2024 11:41 Ответить
Країни НАТО ніяк не розчехляться, що якщо вони такими темпами будуть надавати нам зброю (6 ББМ, 3 Леопарда, 4 f-16, 20 ракет і т.д.), то кацапи підуть і на Готланд, і на Сувалки, і далі на Бєрлін і Лондон.
Як кажуть, горбатого могила виправить...
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22.05.2024 11:43 Ответить
Дурня все це. Вони з нами не можуть справитись, яке там НАТО.
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22.05.2024 12:07 Ответить
Він наголосив, що якщо рашка візьме під контроль і перекриє Балтійське море... й що, всі будуть сидіти та дивитись в інший бік, а то не дай боже кацапи придумають, ніби НАТО їм погрожує, імпотенти...
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22.05.2024 11:46 Ответить
Це визиває у нас неабияку стурбованість!!!
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22.05.2024 11:47 Ответить
Нада срачно садіца за стол і пєрєґаварівать! Ато будіт екскалация!
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22.05.2024 11:49 Ответить
Придется шведам немного отвлечься от шведского стола....
Немного....
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22.05.2024 11:50 Ответить
***** уже хочет НАТО поделить пасередине? Ето уже ескалация или исчо нет? Может Украине разрешите еще в Балтийском море навести порядок от рашистской нечисти?
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22.05.2024 11:54 Ответить
Шведи повинні подивитись в очі хутіна, в ті самі, які він поклав на острів Готланд, і побачити там мир, потім закінчити війну у своїй голові і йти готувати шашлики, адже на дворі травень.
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22.05.2024 11:57 Ответить
Швеції терміново потрібно закупити see baby і провести демілітаризацію Балтійського флоту кацапстану
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22.05.2024 11:58 Ответить
Україна висловлює стурбованість та наголошує на важливості підтримки територіальної цілісності Швеції.
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22.05.2024 11:59 Ответить
Нехай проконсультуються з нашими спеціалістами по Змііному...
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22.05.2024 12:04 Ответить
Мені здається, що фіни і шведи такого терпіти не будуть. Щоб захопити острів треба накопичити угрупування кораблів з десантом і транспортну аваціаю з десантом.

І навіть якщо висадяться, там їм кирдик. Однозначно.

Плюс, казус беллі.
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22.05.2024 12:10 Ответить
У них куй ма БДК, по некоторым данным у них осталось ВСЕГО три.
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22.05.2024 16:35 Ответить
Мені здається у Балтійському морі у ********* без варіантів.
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22.05.2024 21:24 Ответить
Все дуже просто. Для початку з балтійського флоту рф робиться флотілія. А потім, по-троху, по-троху підгодовуються балтійські шпроти.
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22.05.2024 12:12 Ответить
Бачте, навіть членство у НАТО не дає декому мужності протистояту пуйлу.. Заяви на рівні "якщо частину нашої суверенної території захоплять, то це може дестабілізувати ситуацію у Балтійському морі". Таке враження, що самі члени НАТО не дуже впевнені в НАТО.
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22.05.2024 12:15 Ответить
Може воно і не добре так вважати - але, можливо, було би й непогано, якщо рашисти полізуть на Готланд. Побачимо правду - чи НАТО вчергове "занепокоїться", чи таки дасть по зубах рашистам.
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22.05.2024 12:19 Ответить
Не дасть.
Будуть надувати щоки та базікати про "потрібні переговори", "от ми зараз як зберомось, тільки треба почекати 5-10 років, щоб збільшити виробництво леопардів до 5 шт. на рік" та інше...

Трамп: "США не будуть допомагати поки всі країни НАТО не збільшать видатки на озброєння і потім будемо їх звільняти в кредит."
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22.05.2024 13:13 Ответить
Шольц: "Швеція тільки недавно стала країною НАТО. На неї ще не повністю розповсюджується 5 ст. Це може збільшити ескалацію..."

Макрон: "Треба ввести наші війська, але острів замалий. Вони там не зможуть розгорнутися. Але якщо нападуть на континтинент, от тоді..."
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22.05.2024 13:19 Ответить
Шведы сами более менее повоюю, пусть лучше в Польшу лезут или к вам.
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22.05.2024 20:08 Ответить
Якщо на членів НАТО може навести жах ботоксний старий пердун, якому навіть Україна з голим задом дає п*зди, то у мене для НАТО погані новини.
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22.05.2024 12:27 Ответить
меняем Магуры на Грипены и Малюки на Таурусы
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22.05.2024 12:42 Ответить
Генерал объяснил своему народу, почему увеличиваются расходы на армию - на Готланд отправлены большие силы. Говнометы на Цензоре тут же схватились за лопаты, накидывать на вентилятор.
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22.05.2024 15:06 Ответить
шкода, що свого часу шведи не додавили парашку як імперію то про уруских зараз і не згадували.
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22.05.2024 16:11 Ответить
В 1709 году наш мудрый нарид сидел на плетне и ждал пока пойдет воевать сын Мазепы. Дождался кацапа у двери, и потом триста лет складывал свои головы в интересах московских выродков
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22.05.2024 17:23 Ответить
За московитов и в 1709 году тоже многие воевали, и вместе с ними пленных козаков в клетки заключали и голодом морили до смерти
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22.05.2024 20:06 Ответить
https://zn.ua/europe/v-rossii-s-pravitelstvennoho-portala-ischez-proekt-peresmotra-hranits-v-baltijskom-more.html В России с правительственного портала исчез проект пересмотра границ в Балтийском море Документ был удален после того, как в Литве и Финляндии назвали его эскалацией против НАТО
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22.05.2024 17:05 Ответить
 
 