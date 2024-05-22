Россия хочет захватить остров Готланд, чтобы контролировать регион Балтийского моря и шантажировать НАТО, - главнокомандующий ВС Швеции Бюден

Российский диктатор Владимир Путин стремится контролировать Балтийское море, поэтому может попытаться захватить шведский остров Готланд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью RND заявил Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден.

"Я уверен, что Путин положил оба глаза на Готланд. Цель Путина - получить контроль над Балтийским морем. Вероятно, он также положил глаз на Аландские острова", - заявил Бюден.

Он отметил, что если Россия возьмет под контроль и перекроет Балтийское море, это будет иметь огромное влияние на жизнь в Швеции и всех других странах Балтийского моря.

"Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он наводит ужас на членов НАТО", - подчеркнул главнокомандующий.

Он напомнил, что Готланд является шведской территорией, поэтому Швеция ответственна за его защиту. В прошлом было сокращено военное присутствие на острове, однако после полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция массово вооружила Готланд.

"Сейчас мы охраняем остров с помощью постоянно дислоцированных на нем подразделений и временно перебрасываем туда дополнительные силы, если опасная ситуация растет", - пояснил он.

По его словам, Швеция защищает Готланд, а также может использовать остров для наступательных операций в случае необходимости.

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"Мы очень заинтересованы в том, чтобы морской путь оставался открытым и чтобы контролировать то, что происходит над и под поверхностью воды. С Готланда мы можем помочь другим странам НАТО в Балтийском море жить в безопасности.

Но если Путин вторгнется на Готланд, он сможет угрожать странам НАТО с моря. Это был бы конец миру и стабильности в Северном и Балтийском регионах", - добавил Бюден.