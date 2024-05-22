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Росія хоче захопити острів Готланд, щоб контролювати регіон Балтійського моря та шантажувати НАТО, - головнокомандувач ЗС Швеції Бюден

Путін хоче захопити Готланд

Російський диктатор Володимир Путін прагне контролювати Балтійське море, тому може спробувати захопити шведський острів Готланд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю RND заявив Головнокомандувач ЗС Швеції Мікаель Бюден.

"Я певен, що Путін поклав обидва ока на Готланд. Мета Путіна – отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови", - заявив Бюден.

Він наголосив, що якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя у Швеції та всіх інших країнах Балтійського моря.

"Балтійське море не має стати ігровим майданчиком Путіна, де він наводить жах на членів НАТО", - підкреслив головнокомандувач.

Він нагадав, що Готланд є шведською територією, тому Швеція відповідальна за його захист. У минулому було скорочено військову присутність на острові, проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Швеція масово озброїла Готланд.

"Зараз ми охороняємо острів за допомогою постійно дислокованих на ньому підрозділів і тимчасово перекидаємо туди додаткові сили, якщо небезпечна ситуація зростає", – пояснив він.

За його словами, Швеція захищає Готланд, а також може використовувати острів для наступальних операцій у разі необхідності.

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"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб морський шлях залишався відкритим і щоб контролювати те, що відбувається над і під поверхнею води. З Готланду ми можемо допомогти іншим країнам НАТО в Балтійському морі жити в безпеці.

Але якщо Путін вторгнеться на Готланд, він зможе загрожувати країнам НАТО з моря. Це був би кінець миру і стабільності в Північному і Балтійському регіонах", – додав Бюден.

Автор: 

море (223) НАТО (6431) росія (65010) Швеція (951)


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Топ коментарі
+23
Бред какой то. Если россия захватит Готланд то конечно же это будет иметь огромное влияние на жителей стран Балтии, более того - это будет иметь влияние на жителей всего мира, потому что это 5 статья НАТО и это 3 Мировая война.
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22.05.2024 11:37
+21
тільки не кажіть, що з островом буде те саме, що з нашим Вовчанськом: всі все знали заздалегіть і проїбали
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22.05.2024 11:37
+19
ну то що ви всім НАТО соплі жуєте якщо такі розумні? зробіть щось на випередження...
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22.05.2024 11:37
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Ачєрєдниє лапатниє влажниє мєчьти...
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22.05.2024 11:36 Відповісти
пуцло втратив чорноморський флот та подарував цілий острів Китаю...
Шведи просто оправдують мілітарізацію острова шведами.
Дивно в цьому лише одне - навіщо шведи оправдуються?
Ех єта шведська толєрантность...
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22.05.2024 13:36 Відповісти
Шведский военный сделал это заявление для внутреннего употребления, оправдать перед своим населением повышение расходов на вс. Причем здесь толерантность наверное только вам известно
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22.05.2024 15:00 Відповісти
кацапи ще за Кємьскую волость нє отсідєлі
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22.05.2024 17:04 Відповісти
ну то що ви всім НАТО соплі жуєте якщо такі розумні? зробіть щось на випередження...
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22.05.2024 11:37 Відповісти
Например, поставить Украине германо-шведские TAURUS'ы
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22.05.2024 12:28 Відповісти
тільки не кажіть, що з островом буде те саме, що з нашим Вовчанськом: всі все знали заздалегіть і проїбали
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22.05.2024 11:37 Відповісти
Бред какой то. Если россия захватит Готланд то конечно же это будет иметь огромное влияние на жителей стран Балтии, более того - это будет иметь влияние на жителей всего мира, потому что это 5 статья НАТО и это 3 Мировая война.
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22.05.2024 11:37 Відповісти
3-я мировая уже идет.
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22.05.2024 11:42 Відповісти
Але більшість людства цього навіть не помічає.
Ну хіба що гамбургер подорожчав на один цент...
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22.05.2024 11:49 Відповісти
Ще ні. Здається вона буде куда швидше.
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22.05.2024 11:49 Відповісти
Пан хоча б для початку ознайомився з тією 5 статтею НАТИ. Там про "воювати будуть усі"(вибачаюсь за огидну аналогію) і близько ніде немає.
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22.05.2024 12:40 Відповісти
Мож кто не помнит, из-за чего Гитлер со Сталиным пошли на вы. Последнее письмо от сталина, на которое Гитлер так и не ответил, Гитлер получил в феврале 1941-го года. В нем Сталин сделал предъяву на Норвегию... дальше думайте сами...
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22.05.2024 11:41 Відповісти
Но вы главное не оказывайте сопротивление, а то вдруг эскалация будет...
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22.05.2024 11:41 Відповісти
Країни НАТО ніяк не розчехляться, що якщо вони такими темпами будуть надавати нам зброю (6 ББМ, 3 Леопарда, 4 f-16, 20 ракет і т.д.), то кацапи підуть і на Готланд, і на Сувалки, і далі на Бєрлін і Лондон.
Як кажуть, горбатого могила виправить...
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22.05.2024 11:43 Відповісти
Дурня все це. Вони з нами не можуть справитись, яке там НАТО.
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22.05.2024 12:07 Відповісти
Він наголосив, що якщо рашка візьме під контроль і перекриє Балтійське море... й що, всі будуть сидіти та дивитись в інший бік, а то не дай боже кацапи придумають, ніби НАТО їм погрожує, імпотенти...
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22.05.2024 11:46 Відповісти
Це визиває у нас неабияку стурбованість!!!
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22.05.2024 11:47 Відповісти
Нада срачно садіца за стол і пєрєґаварівать! Ато будіт екскалация!
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22.05.2024 11:49 Відповісти
Придется шведам немного отвлечься от шведского стола....
Немного....
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22.05.2024 11:50 Відповісти
***** уже хочет НАТО поделить пасередине? Ето уже ескалация или исчо нет? Может Украине разрешите еще в Балтийском море навести порядок от рашистской нечисти?
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22.05.2024 11:54 Відповісти
Шведи повинні подивитись в очі хутіна, в ті самі, які він поклав на острів Готланд, і побачити там мир, потім закінчити війну у своїй голові і йти готувати шашлики, адже на дворі травень.
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22.05.2024 11:57 Відповісти
Швеції терміново потрібно закупити see baby і провести демілітаризацію Балтійського флоту кацапстану
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22.05.2024 11:58 Відповісти
Україна висловлює стурбованість та наголошує на важливості підтримки територіальної цілісності Швеції.
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22.05.2024 11:59 Відповісти
Нехай проконсультуються з нашими спеціалістами по Змііному...
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22.05.2024 12:04 Відповісти
Мені здається, що фіни і шведи такого терпіти не будуть. Щоб захопити острів треба накопичити угрупування кораблів з десантом і транспортну аваціаю з десантом.

І навіть якщо висадяться, там їм кирдик. Однозначно.

Плюс, казус беллі.
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22.05.2024 12:10 Відповісти
У них куй ма БДК, по некоторым данным у них осталось ВСЕГО три.
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22.05.2024 16:35 Відповісти
Мені здається у Балтійському морі у ********* без варіантів.
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22.05.2024 21:24 Відповісти
Все дуже просто. Для початку з балтійського флоту рф робиться флотілія. А потім, по-троху, по-троху підгодовуються балтійські шпроти.
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22.05.2024 12:12 Відповісти
Бачте, навіть членство у НАТО не дає декому мужності протистояту пуйлу.. Заяви на рівні "якщо частину нашої суверенної території захоплять, то це може дестабілізувати ситуацію у Балтійському морі". Таке враження, що самі члени НАТО не дуже впевнені в НАТО.
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22.05.2024 12:15 Відповісти
Може воно і не добре так вважати - але, можливо, було би й непогано, якщо рашисти полізуть на Готланд. Побачимо правду - чи НАТО вчергове "занепокоїться", чи таки дасть по зубах рашистам.
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22.05.2024 12:19 Відповісти
Не дасть.
Будуть надувати щоки та базікати про "потрібні переговори", "от ми зараз як зберомось, тільки треба почекати 5-10 років, щоб збільшити виробництво леопардів до 5 шт. на рік" та інше...

Трамп: "США не будуть допомагати поки всі країни НАТО не збільшать видатки на озброєння і потім будемо їх звільняти в кредит."
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22.05.2024 13:13 Відповісти
Шольц: "Швеція тільки недавно стала країною НАТО. На неї ще не повністю розповсюджується 5 ст. Це може збільшити ескалацію..."

Макрон: "Треба ввести наші війська, але острів замалий. Вони там не зможуть розгорнутися. Але якщо нападуть на континтинент, от тоді..."
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22.05.2024 13:19 Відповісти
Шведы сами более менее повоюю, пусть лучше в Польшу лезут или к вам.
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22.05.2024 20:08 Відповісти
Якщо на членів НАТО може навести жах ботоксний старий пердун, якому навіть Україна з голим задом дає п*зди, то у мене для НАТО погані новини.
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22.05.2024 12:27 Відповісти
меняем Магуры на Грипены и Малюки на Таурусы
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22.05.2024 12:42 Відповісти
Генерал объяснил своему народу, почему увеличиваются расходы на армию - на Готланд отправлены большие силы. Говнометы на Цензоре тут же схватились за лопаты, накидывать на вентилятор.
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22.05.2024 15:06 Відповісти
шкода, що свого часу шведи не додавили парашку як імперію то про уруских зараз і не згадували.
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22.05.2024 16:11 Відповісти
В 1709 году наш мудрый нарид сидел на плетне и ждал пока пойдет воевать сын Мазепы. Дождался кацапа у двери, и потом триста лет складывал свои головы в интересах московских выродков
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22.05.2024 17:23 Відповісти
За московитов и в 1709 году тоже многие воевали, и вместе с ними пленных козаков в клетки заключали и голодом морили до смерти
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22.05.2024 20:06 Відповісти
https://zn.ua/europe/v-rossii-s-pravitelstvennoho-portala-ischez-proekt-peresmotra-hranits-v-baltijskom-more.html В России с правительственного портала исчез проект пересмотра границ в Балтийском море Документ был удален после того, как в Литве и Финляндии назвали его эскалацией против НАТО
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22.05.2024 17:05 Відповісти
 
 