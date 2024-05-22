Росія хоче захопити острів Готланд, щоб контролювати регіон Балтійського моря та шантажувати НАТО, - головнокомандувач ЗС Швеції Бюден

Російський диктатор Володимир Путін прагне контролювати Балтійське море, тому може спробувати захопити шведський острів Готланд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю RND заявив Головнокомандувач ЗС Швеції Мікаель Бюден.

"Я певен, що Путін поклав обидва ока на Готланд. Мета Путіна – отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови", - заявив Бюден.

Він наголосив, що якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя у Швеції та всіх інших країнах Балтійського моря.

"Балтійське море не має стати ігровим майданчиком Путіна, де він наводить жах на членів НАТО", - підкреслив головнокомандувач.

Він нагадав, що Готланд є шведською територією, тому Швеція відповідальна за його захист. У минулому було скорочено військову присутність на острові, проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Швеція масово озброїла Готланд.

"Зараз ми охороняємо острів за допомогою постійно дислокованих на ньому підрозділів і тимчасово перекидаємо туди додаткові сили, якщо небезпечна ситуація зростає", – пояснив він.

За його словами, Швеція захищає Готланд, а також може використовувати острів для наступальних операцій у разі необхідності.

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"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб морський шлях залишався відкритим і щоб контролювати те, що відбувається над і під поверхнею води. З Готланду ми можемо допомогти іншим країнам НАТО в Балтійському морі жити в безпеці.

Але якщо Путін вторгнеться на Готланд, він зможе загрожувати країнам НАТО з моря. Це був би кінець миру і стабільності в Північному і Балтійському регіонах", – додав Бюден.