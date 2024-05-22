Росія хоче захопити острів Готланд, щоб контролювати регіон Балтійського моря та шантажувати НАТО, - головнокомандувач ЗС Швеції Бюден
Російський диктатор Володимир Путін прагне контролювати Балтійське море, тому може спробувати захопити шведський острів Готланд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю RND заявив Головнокомандувач ЗС Швеції Мікаель Бюден.
"Я певен, що Путін поклав обидва ока на Готланд. Мета Путіна – отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови", - заявив Бюден.
Він наголосив, що якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя у Швеції та всіх інших країнах Балтійського моря.
"Балтійське море не має стати ігровим майданчиком Путіна, де він наводить жах на членів НАТО", - підкреслив головнокомандувач.
Він нагадав, що Готланд є шведською територією, тому Швеція відповідальна за його захист. У минулому було скорочено військову присутність на острові, проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Швеція масово озброїла Готланд.
"Зараз ми охороняємо острів за допомогою постійно дислокованих на ньому підрозділів і тимчасово перекидаємо туди додаткові сили, якщо небезпечна ситуація зростає", – пояснив він.
За його словами, Швеція захищає Готланд, а також може використовувати острів для наступальних операцій у разі необхідності.
"Ми дуже зацікавлені в тому, щоб морський шлях залишався відкритим і щоб контролювати те, що відбувається над і під поверхнею води. З Готланду ми можемо допомогти іншим країнам НАТО в Балтійському морі жити в безпеці.
Але якщо Путін вторгнеться на Готланд, він зможе загрожувати країнам НАТО з моря. Це був би кінець миру і стабільності в Північному і Балтійському регіонах", – додав Бюден.
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Шведи просто оправдують мілітарізацію острова шведами.
Дивно в цьому лише одне - навіщо шведи оправдуються?
Ех єта шведська толєрантность...
Ну хіба що гамбургер подорожчав на один цент...
Як кажуть, горбатого могила виправить...
Немного....
І навіть якщо висадяться, там їм кирдик. Однозначно.
Плюс, казус беллі.
Будуть надувати щоки та базікати про "потрібні переговори", "от ми зараз як зберомось, тільки треба почекати 5-10 років, щоб збільшити виробництво леопардів до 5 шт. на рік" та інше...
Трамп: "США не будуть допомагати поки всі країни НАТО не збільшать видатки на озброєння і потім будемо їх звільняти в кредит."
Макрон: "Треба ввести наші війська, але острів замалий. Вони там не зможуть розгорнутися. Але якщо нападуть на континтинент, от тоді..."