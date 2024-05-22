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Новини Допомога Україні
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Протягом найближчих років Швеція планує надати Україні військової допомоги на $7 млрд, - Bloomberg

Швеція надасть допомоги на 7 млрд доларів

Щорічно шведський уряд надаватиме Україні допомоги на 2,3 млрд доларів.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Військову допомогу у період 2024-2026 рр. може бути надано у вигляді техніки, грошей та фінансування закупівель для оборонних потреб.

"Швеція підтримуватиме боротьбу України стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у шведській програмі.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Швеція надала Україні гуманітарної та військової підтримки на 3,2 мільярда доларів.

Читайте: Швеції знадобиться до 2 років для того, щоб озброїти Україну, - міністр оборони Йонсон

Автор: 

допомога (8322) Швеція (951)


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Главное -давать в виде военной техники, но не в дньгах
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22.05.2024 11:00 Відповісти
Дякуємо шведському народу і уряду Швеції !
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22.05.2024 11:18 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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22.05.2024 11:26 Відповісти
 
 