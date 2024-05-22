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Протягом найближчих років Швеція планує надати Україні військової допомоги на $7 млрд, - Bloomberg
Щорічно шведський уряд надаватиме Україні допомоги на 2,3 млрд доларів.
Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Військову допомогу у період 2024-2026 рр. може бути надано у вигляді техніки, грошей та фінансування закупівель для оборонних потреб.
"Швеція підтримуватиме боротьбу України стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у шведській програмі.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Швеція надала Україні гуманітарної та військової підтримки на 3,2 мільярда доларів.
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Остап Покотило
показати весь коментар22.05.2024 11:00 Відповісти Мені подобається 4
володимир омельянов
показати весь коментар22.05.2024 11:18 Відповісти Мені подобається 7
Чайка Київ
показати весь коментар22.05.2024 11:26 Відповісти Мені подобається 3
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