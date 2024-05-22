Протягом найближчих років Швеція планує надати Україні військової допомоги на $7 млрд, - Bloomberg

Щорічно шведський уряд надаватиме Україні допомоги на 2,3 млрд доларів.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Військову допомогу у період 2024-2026 рр. може бути надано у вигляді техніки, грошей та фінансування закупівель для оборонних потреб.

"Швеція підтримуватиме боротьбу України стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у шведській програмі.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Швеція надала Україні гуманітарної та військової підтримки на 3,2 мільярда доларів.

Читайте: Швеції знадобиться до 2 років для того, щоб озброїти Україну, - міністр оборони Йонсон