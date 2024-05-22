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Новости Помощь Украине
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В ближайшие годы Швеция планирует предоставить Украине военной помощи на $7 млрд, - Bloomberg

Швеція надасть допомоги на 7 млрд доларів

Ежегодно шведское правительство будет предоставлять Украине помощи на 2,3 млрд долларов.

Об этом пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Военная помощь в период 2024-2026 годов может быть предоставлена в виде техники, денег и финансирования закупок для оборонных нужд.

"Швеция будет поддерживать борьбу Украины столько, сколько потребуется", - говорится в шведской программе.

С начала полномасштабного вторжения РФ Швеция предоставила Украине гуманитарной и военной поддержки на 3,2 миллиарда долларов.

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Автор: 

помощь (7784) Швеция (999)


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Главное -давать в виде военной техники, но не в дньгах
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22.05.2024 11:00 Ответить
Дякуємо шведському народу і уряду Швеції !
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22.05.2024 11:18 Ответить
Дякуємо, друзі.
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22.05.2024 11:26 Ответить
 
 