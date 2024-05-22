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В ближайшие годы Швеция планирует предоставить Украине военной помощи на $7 млрд, - Bloomberg
Ежегодно шведское правительство будет предоставлять Украине помощи на 2,3 млрд долларов.
Об этом пишет издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Военная помощь в период 2024-2026 годов может быть предоставлена в виде техники, денег и финансирования закупок для оборонных нужд.
"Швеция будет поддерживать борьбу Украины столько, сколько потребуется", - говорится в шведской программе.
С начала полномасштабного вторжения РФ Швеция предоставила Украине гуманитарной и военной поддержки на 3,2 миллиарда долларов.
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Остап Покотило
показать весь комментарий22.05.2024 11:00 Ответить Мне нравится 4
володимир омельянов
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