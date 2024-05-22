Швеции понадобится до 2 лет для того, чтобы вооружить Украину, - министр обороны Йонсон

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его стране, которая стала новым членом НАТО, понадобится от года до двух лет, чтобы достичь желаемой мощности для предоставления Украине большего количества оружия и усиления собственной армии.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Йонсон заявил, что целью стран НАТО является достичь победы Украины в войне с Россией.

"Я ожидаю, что мы наверстаем упущенное, но думаю, что пройдет год или два, прежде чем мы увидим полный эффект", - отметил он.

По словам министра обороны Швеции, Россия стала на ноги быстрее евроатлантического сообщества.

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Помощь Швеции

Йонсон отметил, что Швеция уже удвоила военные расходы с 2020 года и планирует к 2030 году направить на оборону 2,6% валового внутреннего продукта.

В краткосрочной перспективе этого может быть недостаточно, чтобы противостоять врагу, который переводит свою экономику на военную.

Швеция предоставила Украине танки, боевые машины, артиллерийские системы, боеприпасы и другое оборудование, которое нужно заменить. В то же время она стремится удовлетворить амбиции, которые включают увеличение количества военных кораблей и подводных лодок в распоряжении ВМС Швеции, а также значительное усиление возможностей отражения воздушных атак.

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Украине нужны системы ПВО

Йонсон отметил, что война в Украине продемонстрировала необходимость противовоздушной обороны, поскольку Россия нанесла удары по военным объектам, а также по гражданской инфраструктуре с помощью беспилотников и ракет.

Швеция присоединилась к инициативе Германии о предоставлении Киеву дополнительных систем ПВО Patriot. Однако, по словам министра обороны страны, передача одной из четырех батарей Швеции нанесет значительный ущерб ее собственной обороне.

"Конечно, есть вещи, которые мы можем сделать проще, быстрее и с меньшим влиянием на наши собственные возможности, чем система Patriot. Это ограниченный ресурс", - отметил он.

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Оказание помощи Украине является насущной задачей, поскольку Швеция приобретает все большее значение благодаря оборонной промышленности.

"В мире нет другой страны с населением 10 миллионов человек, которая имела бы возможность проектировать и строить истребители, подводные лодки, артиллерийские системы и боевые машины пехоты. Это также преимущество для нас в нашем стремлении поддержать Украину", - резюмировал Йонсон.