Швеції знадобиться до 2 років для того, щоб озброїти Україну, - міністр оборони Йонсон

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країні, яка стала новим членом НАТО, знадобиться від року до двох років, щоб досягти бажаної потужності для надання Україні більшої кількості зброї й посилення власної армії.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Йонсон заявив, що метою країн НАТО є досягти перемоги України у війні з Росією.

"Я очікую, що ми надолужимо втрачене, але думаю, що мине рік чи два, перш ніж ми побачимо повний ефект", - зауважив він.

За словами міністра оборони Швеції, Росія стала на ноги швидше за євроатлантичну спільноту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Швеція розпочали переговори щодо підписання безпекової угоди

Допомога Швеції

Йонсон зазначив, що Швеція вже подвоїла військові витрати з 2020 року та планує до 2030 року направити на оборону 2,6% валового внутрішнього продукту.

У короткостроковій перспективі цього може бути недостатньо, щоб протистояти ворогу, який переводить свою економіку на військову.

Швеція надала Україні танки, бойові машини, артилерійські системи, боєприпаси та інше обладнання, яке потрібно замінити. Водночас вона прагне задовольнити амбіції, які включають збільшення кількості військових кораблів та підводних човнів у розпорядженні ВМС Швеції, а також значне посилення можливостей відбиття повітряних атак.

Читайте також: Швеція виділила €28 млн на підтримку обороноздатності України

Україні потрібні системи ППО

Йонсон зауважив, що війна в Україні продемонструвала необхідність протиповітряної оборони, оскільки Росія завдала ударів по військових об'єктах, а також по цивільній інфраструктурі за допомогою безпілотників та ракет.

Швеція долучилася до ініціативи Німеччини щодо надання Києву додаткових систем ППО Patriot. Проте, за словами міністра оборони країни, передача однієї з чотирьох батарей Швеції завдасть значних збитків її власній обороні.

"Звичайно, є речі, які ми можемо зробити простіше, швидше та з меншим впливом на наші власні можливості, ніж система Patriot. Це обмежений ресурс", - зауважив він.

Також читайте: Швеція не виключає можливості передачі Україні системи Patriot, - міністр оборони Йонсон

Надання допомоги Україні є нагальним завданням, оскільки Швеція набуває все більшого значення завдяки оборонній промисловості.

"У світі немає іншої країни з населенням 10 мільйонів людей, яка мала б можливість проектувати та будувати винищувачі, підводні човни, артилерійські системи та бойові машини піхоти. Це також перевага для нас у нашому прагненні підтримати Україну", - резюмував Йонсон.