Україна та Швеція розпочали переговори щодо підписання безпекової угоди

Україна та Швеція розпочали переговорний процес щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Зазначається, що сьогоднішній раунд перемовин провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.

"Вдячні Швеції за значну підтримку України, зокрема військову, у протистоянні повномасштабній російській агресії. Важливо, що сьогодні ми ведемо переговори зі Швецією як із новим членом НАТО. Розраховуємо на подальше поглиблення двостороннього безпекового співробітництва зі Швецією за всіма стратегічними напрямами, що знайде відображення в нашій двосторонній угоді", - сказав заступник.

Сторони також докладно обговорили положення проєкту документа й узгодили подальші кроки з метою забезпечення якнайшвидшої його фіналізації та подальшого підписання.

Раніше Україна вже підписала двосторонні угоди з Латвією, Великою Британією, Данією, Німеччиною, Францією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

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