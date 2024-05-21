УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9181 відвідувач онлайн
Новини
467 3

Україна та Швеція розпочали переговори щодо підписання безпекової угоди

Переговори щодо безпекової угоди між Україною та Швецією

Україна та Швеція розпочали переговорний процес щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Зазначається, що сьогоднішній раунд перемовин провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.

"Вдячні Швеції за значну підтримку України, зокрема військову, у протистоянні повномасштабній російській агресії. Важливо, що сьогодні ми ведемо переговори зі Швецією як із новим членом НАТО. Розраховуємо на подальше поглиблення двостороннього безпекового співробітництва зі Швецією за всіма стратегічними напрямами, що знайде відображення в нашій двосторонній угоді", - сказав заступник.

Сторони також докладно обговорили положення проєкту документа й узгодили подальші кроки з метою забезпечення якнайшвидшої його фіналізації та подальшого підписання.

Раніше Україна вже підписала двосторонні угоди з Латвією, Великою Британією, Данією, Німеччиною, Францією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

Читайте: Швеція може розглянути відправку військ в Україну, якщо від союзників по НАТО надійде така пропозиція, - міністр оборони Йонсон

Автор: 

безпека (930) угода (640) Швеція (951)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для чого зеленсКОМУ крісло президента ? Гадає, що переможе ? Нізафто. Так сказав *****. Актор гебіста ніколи не переграє. То чого так триматись за ручки крісла ? Щоб зганьбитись ще більш ? Краще б ганьбу залишив вже іншому.
показати весь коментар
21.05.2024 21:05 Відповісти
потому что буйных мало, вот и нету вожаков ...
показати весь коментар
21.05.2024 21:09 Відповісти
"Україна та Швеція розпочали переговорний процес щодо укладення двосторонньої безпекової угоди" Джерело:

Рулон туалетного паперу, на якому буде написаний текст "безпекової" угоди надала фабрика з Обухова
(інформація на правах реклами)
показати весь коментар
21.05.2024 21:53 Відповісти
 
 