Україна та Фінляндія підписали Угоду про співпрацю у сфері безпеки

Президент Зеленський та лідер Фінляндії Стубб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми з Президентом Фінляндії Александром Стуббом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Сильний документ, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Так, за словами президента, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

"Допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових", - підсумував Зеленський.

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