Украина и Швеция начали переговоры по подписанию соглашения о безопасности
Украина и Швеция начали переговорный процесс относительно заключения двустороннего соглашения о безопасности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Отмечается, что сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
"Благодарны Швеции за значительную поддержку Украины, в частности военную, в противостоянии полномасштабной российской агрессии. Важно, что сегодня мы ведем переговоры со Швецией как с новым членом НАТО. Рассчитываем на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества по безопасности со Швецией по всем стратегическим направлениям, что найдет отражение в нашем двустороннем соглашении", - сказал заместитель.
Стороны также подробно обсудили положения проекта документа и согласовали дальнейшие шаги с целью обеспечения скорейшей его финализации и дальнейшего подписания.
Ранее Украина уже подписала двусторонние соглашения с Латвией, Великобританией, Данией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.
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