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Новости
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Украина и Швеция начали переговоры по подписанию соглашения о безопасности

Переговори щодо безпекової угоди між Україною та Швецією

Украина и Швеция начали переговорный процесс относительно заключения двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Отмечается, что сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

"Благодарны Швеции за значительную поддержку Украины, в частности военную, в противостоянии полномасштабной российской агрессии. Важно, что сегодня мы ведем переговоры со Швецией как с новым членом НАТО. Рассчитываем на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества по безопасности со Швецией по всем стратегическим направлениям, что найдет отражение в нашем двустороннем соглашении", - сказал заместитель.

Стороны также подробно обсудили положения проекта документа и согласовали дальнейшие шаги с целью обеспечения скорейшей его финализации и дальнейшего подписания.

Ранее Украина уже подписала двусторонние соглашения с Латвией, Великобританией, Данией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.

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Автор: 

безопасность (1103) соглашение (1309) Швеция (999)


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Для чого зеленсКОМУ крісло президента ? Гадає, що переможе ? Нізафто. Так сказав *****. Актор гебіста ніколи не переграє. То чого так триматись за ручки крісла ? Щоб зганьбитись ще більш ? Краще б ганьбу залишив вже іншому.
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21.05.2024 21:05 Ответить
потому что буйных мало, вот и нету вожаков ...
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21.05.2024 21:09 Ответить
"Україна та Швеція розпочали переговорний процес щодо укладення двосторонньої безпекової угоди" Джерело:

Рулон туалетного паперу, на якому буде написаний текст "безпекової" угоди надала фабрика з Обухова
(інформація на правах реклами)
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21.05.2024 21:53 Ответить
 
 