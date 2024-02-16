Украина и Франция подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали соглашение о сотрудничестве между странами в сфере безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подписание соглашения состоялось в Париже в ходе рабочего визита украинского президента.

"Хотел бы передать нашу решимость поддержки Украины долгосрочно. Эта поддержка будет столь же сильной, как и в начале вторжения. Она будет только усиливаться. Именно в этом духе мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", – сказал Макрон после подписания договора.

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По его словам, документ конкретизирует обязательства, взятые на Вильнюсском саммите в июле 2023 года.

"Наша поддержка не только долгосрочная. Она также имеет коллективное измерение, поскольку Великобритания уже подписала, также Германия. Именно по этому пути идут все страны G7 и затем 25 других стран", - добавил президент Франции.

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