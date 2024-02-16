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Зеленский (19011) Франция (3348) Макрон (1166)

Украина и Франция подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

макрон,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали соглашение о сотрудничестве между странами в сфере безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подписание соглашения состоялось в Париже в ходе рабочего визита украинского президента.

"Хотел бы передать нашу решимость поддержки Украины долгосрочно. Эта поддержка будет столь же сильной, как и в начале вторжения. Она будет только усиливаться. Именно в этом духе мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", – сказал Макрон после подписания договора.

Читайте также: Зеленский прибыл в Париж - в планах визита встреча с Макроном и заключение важного соглашения. ФОТО

По его словам, документ конкретизирует обязательства, взятые на Вильнюсском саммите в июле 2023 года.

"Наша поддержка не только долгосрочная. Она также имеет коллективное измерение, поскольку Великобритания уже подписала, также Германия. Именно по этому пути идут все страны G7 и затем 25 других стран", - добавил президент Франции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Франция подпишут соглашение о гарантиях безопасности во время встречи Зеленского и Макрона в Париже
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Топ комментарии
+9
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16.02.2024 21:55
+8
Ми Будапештський меморандум кровью відхаркуєм, не треба тих писульок,краще ракети дайте.
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16.02.2024 22:03
+7
Такий самимй, як і до цього?
В стилі "я обіцяю не відмовлятися від обіцянки, яку обіцяв"? Без конкретики, без ратифікації парламентами?
Тільки не кажіть, що воно це поставить у перелік своїх досягнень!
Будапешстський меморандум, версія 2.0
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16.02.2024 22:02
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16.02.2024 21:55 Ответить
Знову два голубки разом

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16.02.2024 22:02 Ответить
Саме так, чого вартий підпис нелоха-хренпіду
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17.02.2024 00:54 Ответить
Месье Макрон, может вместо бумаги, нормальный тип ракеты Скальп, которая на 750 км летит? Штук 300, и все военные заводы ху\йла посыпятся.
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16.02.2024 21:57 Ответить
чергова європейська куйня на зразок "мінського паперу" і "члени " ті ж самі-(німці і французи" ).яка дасть рашисту можливість зберегти окуповані ним українські землі і років через 7 просувати окупацію України дальше.Підписання цих папірців- підготовка до виборів в 3,14дерації
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16.02.2024 21:57 Ответить
Що ти смердиш дурню ?
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16.02.2024 22:54 Ответить
хамство,без обгрунтування,завжди видає прорашистське рило.Ще раз для баранів таких,як Ти .Папірці рашистського фсб ,котрі підписуються від імені України мають ,за мету відсунути Україну і її народ, в першу чергу від НАТО,І в другу чергу від ЄС."Це і є потрібна позиція для куйла, зробити між ЄС І НАТО- український барєр ,чи то "сіру зону".
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17.02.2024 08:43 Ответить
Ну всьо - тепер Зеля притягне 400 Скальпів з Франціі
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16.02.2024 21:58 Ответить
400 томиков бумаги - это да, привезет.
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16.02.2024 22:09 Ответить
Сумно . сумно - аж за краи
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16.02.2024 22:31 Ответить
Боже коли оце чудовисько подохне?
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16.02.2024 21:58 Ответить
Не просто підписали, це потужна перемога, потужніша за німецьку
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16.02.2024 22:00 Ответить
Таки да, "ще незламніше та потужніше". Куда уже? Прочитал я эту писульку Шоу для лохов, которые в это еще верят.

https://www.president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-ta-dovgostrokovu-p-88985
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16.02.2024 22:08 Ответить
VI. Майбутня агресія

1. У випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну на вимогу будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків.

2. Німеччина підтверджує, що за таких обставин, діючи відповідно до своїх правових і конституційних вимог та згідно з міжнародним і європейським правом, вона надасть Україні за необхідності швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, ******* військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу, шукатиме згоди в ЄС щодо накладення на Росію економічних та інших витрат, а також консультуватиметься з Україною щодо її потреб під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого в статті 51 Статуту ООН.

3. З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на будь-який майбутній збройний напад Німеччина та Україна можуть внести зміни до цих положень, щоб узгодити їх з будь-яким механізмом, який Україна може з часом погодити з іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками Спільної декларації від 12 липня 2023 року.
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16.02.2024 22:42 Ответить
Такий самимй, як і до цього?
В стилі "я обіцяю не відмовлятися від обіцянки, яку обіцяв"? Без конкретики, без ратифікації парламентами?
Тільки не кажіть, що воно це поставить у перелік своїх досягнень!
Будапешстський меморандум, версія 2.0
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16.02.2024 22:02 Ответить
Ми Будапештський меморандум кровью відхаркуєм, не треба тих писульок,краще ракети дайте.
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16.02.2024 22:03 Ответить
Если такой-же "потужний", как с Германией, то это бумажка не о чем.

https://www.president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-ta-dovgostrokovu-p-88985
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16.02.2024 22:06 Ответить
Открылся новый сезон сериала "Будапештский меморандум"
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16.02.2024 22:23 Ответить
Боже, які можуть бути гарантії безпеки в ********* непевному світі ...
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16.02.2024 22:33 Ответить
не буду ржать, но хоть что-то....
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16.02.2024 22:46 Ответить
це нє "что-то", це просто най@бка, яка нікого ні до чого не зобов"язує на практиці і, до того ж все ця зелена локшина у вигляді так званих "гарантій безпеки" почне діяти лише після закінчення російсько-української війни, яка йде зараз... ці так звані "гарантіх" саме тому й ********** навіть не читаючи, бо вони гівна варті. Але "мудрий нарід" кайфує від самого факту підписання, навіть не замислюючись про зміст та про умови, які в цьому туалетному папірці прописані.
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16.02.2024 23:08 Ответить
Мразь зелена здохни
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17.02.2024 01:08 Ответить
Браво!
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17.02.2024 04:40 Ответить
зе!поц, під кінець свого президенства напідписував купу непотреба?
так і не вдалося малоросу здати україну. але нагадив з гіркою.
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17.02.2024 10:16 Ответить
 
 