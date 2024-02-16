Украина и Франция подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали соглашение о сотрудничестве между странами в сфере безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подписание соглашения состоялось в Париже в ходе рабочего визита украинского президента.
"Хотел бы передать нашу решимость поддержки Украины долгосрочно. Эта поддержка будет столь же сильной, как и в начале вторжения. Она будет только усиливаться. Именно в этом духе мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", – сказал Макрон после подписания договора.
По его словам, документ конкретизирует обязательства, взятые на Вильнюсском саммите в июле 2023 года.
"Наша поддержка не только долгосрочная. Она также имеет коллективное измерение, поскольку Великобритания уже подписала, также Германия. Именно по этому пути идут все страны G7 и затем 25 других стран", - добавил президент Франции.
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https://www.president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-ta-dovgostrokovu-p-88985
1. У випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну на вимогу будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків.
2. Німеччина підтверджує, що за таких обставин, діючи відповідно до своїх правових і конституційних вимог та згідно з міжнародним і європейським правом, вона надасть Україні за необхідності швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, ******* військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу, шукатиме згоди в ЄС щодо накладення на Росію економічних та інших витрат, а також консультуватиметься з Україною щодо її потреб під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого в статті 51 Статуту ООН.
3. З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на будь-який майбутній збройний напад Німеччина та Україна можуть внести зміни до цих положень, щоб узгодити їх з будь-яким механізмом, який Україна може з часом погодити з іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками Спільної декларації від 12 липня 2023 року.
В стилі "я обіцяю не відмовлятися від обіцянки, яку обіцяв"? Без конкретики, без ратифікації парламентами?
Тільки не кажіть, що воно це поставить у перелік своїх досягнень!
Будапешстський меморандум, версія 2.0
https://www.president.gov.ua/news/ugoda-pro-spivrobitnictvo-u-sferi-bezpeki-ta-dovgostrokovu-p-88985
так і не вдалося малоросу здати україну. але нагадив з гіркою.