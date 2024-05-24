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Уряд Швеції закуповує нові бойові машини піхоти CV90 для України

Бойові машини піхоти CV90 від Швеції

Швеція поповнює власні запаси свого парку БМП на заміну тим машинам, які передали Україні, а також готується поставити Україні більше CV90 у новітній версії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це йдеться в повідомленні компанії BAE Systems, яка виготовляє БМП.

"Ці нові CV9035 MkIIIC розширять можливості як шведської, так і української армії та забезпечать екіпажі покращеною бойовою обізнаністю, підвищеною мобільністю, захистом і здатністю до ураження", - заявив  виконавчий директор компанії BAE Systems Hägglunds Томмі Густафссон-Раск.

У компанії наголосили, що таким чином новий контракт поповнить власні запаси БМП Швеції, які вона раніше подарувала Україні. Торік Стокгольм передав Києву 50 таких машин.

Нагадаємо,  міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен оголосила, що її країна разом із союзниками закуплять для України обладнання військового призначення на 175 млн євро.

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Автор: 

Україна (5878) Швеція (952) БМП (408)


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Все, Карлссон почав лютувати. Там варенням вирішив не обходитись.
Молодці шведи. Подяка.!
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24.05.2024 06:55 Відповісти
Дякуємо Швеція!
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25.05.2024 00:02 Відповісти
 
 