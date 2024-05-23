Нідерланди разом із союзниками закуплять для України обладнання військового призначення на 175 млн євро, - міністерка оборони Оллонгрен

Україна отримає від союзників додаткове обладнання військового призначення на суму 175 млн євро. Цю партію допомоги для нашої країни, яка надійде у межах Міжнародного фонду IFU, анонсувала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на допис Оллонгрен у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

До числа союзників, які закуплять для України додаткову допомогу, увійшли Нідерланди. Очільниця оборонного відомства цієї країни зазначила, що Україна потребує більше ресурсів для оборони від атак з повітря та для оборони у морі.

"Відтак Міжнародний фонд з підтримки України (IFU) анонсував закупівлю матеріалів вартістю 175 млн євро, яку співфінансують Нідерланди", - йдеться у повідомленні Оллонгрен.

Наразі деталі щодо нової допомоги через International Fund for Ukraine, який є додатковим механізмом фінансування підтримки для України, не розголошуються.

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Як відомо, IFU очолює Міністерство оборони Великої Британії. До виконавчого органу фонду входять також Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Литва. Згадані країни, а також Ісландія, Австралія та Нова Зеландія, загалом внесли до фонду понад мільярд євро.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен завила, що наразі Росія має перевагу на полі бою. Ситуацію можна змінити на користь України, збільшивши постачання боєприпасів, дронів та засобів протиповітряної оборони.

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