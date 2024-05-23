Нидерланды вместе с союзниками закупят для Украины оборудование военного назначения на 175 млн евро, - министр обороны Оллонгрен

Украина получит от союзников дополнительное оборудование военного назначения на сумму 175 млн евро. Эту партию помощи для нашей страны, которая поступит в рамках Международного фонда IFU, анонсировала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на сообщение Оллонгрен в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

В число союзников, которые закупят для Украины дополнительную помощь, вошли Нидерланды. Руководительница оборонного ведомства этой страны отметила, что Украина нуждается в большем количестве ресурсов для обороны от атак с воздуха и для обороны в море.

"Поэтому Международный фонд по поддержке Украины (IFU) анонсировал закупку материалов стоимостью 175 млн евро, которую софинансируют Нидерланды", - говорится в сообщении Оллонгрен.

Сейчас детали относительно новой помощи через International Fund for Ukraine, который является дополнительным механизмом финансирования поддержки для Украины, не разглашаются.

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Как известно, IFU возглавляет Министерство обороны Великобритании. В исполнительный орган фонда входят также Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Литва. Упомянутые страны, а также Исландия, Австралия и Новая Зеландия, в целом внесли в фонд более миллиарда евро.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что сейчас Россия имеет преимущество на поле боя. Ситуацию можно изменить в пользу Украины, увеличив поставки боеприпасов, дронов и средств противовоздушной обороны.

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