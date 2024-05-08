Ситуацию в войне еще можно изменить в пользу Украины. Нам нужно увеличить объем производства боеприпасов и дронов, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен завила, что сейчас Россия имеет преимущество на поле боя. Ситуацию можно изменить в пользу Украины, увеличив поставки боеприпасов, дронов и средств противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью литовскому общественному вещателю LRT.

Оллонгрен спросили, что она может сказать о темпах поставки западной поддержки Украине.

"Трудно ответить. Если спросить украинского солдата в окопе - конечно, наверное, это отнимает много времени и помощи недостаточно. Но война - это сложное и страшное явление", - отметила она.

Министр обороны Нидерландов отметила, что сейчас действительно Россия имеет определенное преимущество на фронте.

"Но я убеждена, что мы можем изменить ситуацию, если увеличим объемы производства, в частности - боеприпасов, а также дронов и других новых технологий, которые очень широко привлекают и применяют в Украине. Если мы сможем усилить в частности ее ПВО - я убеждена, что Украина будет иметь успех. Но мы должны активно поддерживать Украину", - подчеркнула Оллонгрен.

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