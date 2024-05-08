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Новости Война
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Ситуацию в войне еще можно изменить в пользу Украины. Нам нужно увеличить объем производства боеприпасов и дронов, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен завила, что сейчас Россия имеет преимущество на поле боя. Ситуацию можно изменить в пользу Украины, увеличив поставки боеприпасов, дронов и средств противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью литовскому общественному вещателю LRT.

Оллонгрен спросили, что она может сказать о темпах поставки западной поддержки Украине.

"Трудно ответить. Если спросить украинского солдата в окопе - конечно, наверное, это отнимает много времени и помощи недостаточно. Но война - это сложное и страшное явление", - отметила она.

Министр обороны Нидерландов отметила, что сейчас действительно Россия имеет определенное преимущество на фронте.

"Но я убеждена, что мы можем изменить ситуацию, если увеличим объемы производства, в частности - боеприпасов, а также дронов и других новых технологий, которые очень широко привлекают и применяют в Украине. Если мы сможем усилить в частности ее ПВО - я убеждена, что Украина будет иметь успех. Но мы должны активно поддерживать Украину", - подчеркнула Оллонгрен.

Также читайте: Нидерланды выделяют более 200 млн евро на ПВО и снаряды для Украины, - министра обороны Оллонгрен

Автор: 

боеприпасы (2332) ПВО (2717) помощь и поддержка (865) Оллонгрен Кайса (37)


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Топ комментарии
+12
Якби ви не і па ли мозг з самого початку російського нападу то все б закінчилось через місяць чи два після початку. Розгромом кацастану. Просто піпец якийсь.Маючи декількакратну перевагу в людських ресурсах і сотніразову в економічних Захід сере мєлким бєсом перед вонючими лаптями.
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08.05.2024 10:03
+6
поки війна не буде перенесена на теріторію рф, то всі ці теоритизування будуть приводити до виснаження людського потенціалу, і тоді вам в кінці кінців прийдеться всіх ваших тридять п'ять тисяч вояків безпосередньо посилати на війну з росією.
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08.05.2024 10:17
+4
Якби кацапи були швидко розбиті у 2022-2023 на території України, то зараз вони б максимум сиділи під кордонами. Але для цього треба було не триндіти про "ескалацію", а давати усю зброю по максимуму і розгортати навчання усіх необхідних спеціалістів одразу після початку вторгнення. Тоді були б у 2023 ті нещасні Ф-16, та й психологічний ефект для Китаю, Ірану та КНДР був би такий, що кацапам ніхто б не допомагав. Вони просто б не встигли розвернути свою військову машину. Так, можливо і зараз були б ракети та обстріли, але це відбувалося б на кордоні і кацапи під кордоном ******** не тільки в бєлгороді.
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08.05.2024 10:30
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Правила форума Совет форумчан
Якби ви не і па ли мозг з самого початку російського нападу то все б закінчилось через місяць чи два після початку. Розгромом кацастану. Просто піпец якийсь.Маючи декількакратну перевагу в людських ресурсах і сотніразову в економічних Захід сере мєлким бєсом перед вонючими лаптями.
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08.05.2024 10:03 Ответить
Якби в 1992 алкоголік єльцин не розстріляв законного чеченця хасбулатова - то не було б чеченської війни...
... і це не призвело б до путінської молі в 2000
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08.05.2024 13:59 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/01/28/7133258/ Зеленський закликав світових лідерів і ЗМІ не нагнітати паніку і не шкодити економіці України

П'ЯТНИЦЯ, 28 СІЧНЯ 2022
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08.05.2024 13:37 Ответить
ситуації ніколи не змінюють ті ж самі люди.котрі її зробили такою
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08.05.2024 10:06 Ответить
Будь яка ситуація може змінитися на краще якщо приймати вірні відповідні рішення а не думкою багатіти. Тож треба РОБИТИ потрібне і нам в Україні і тим хто називає себе нашими союзниками і партнерами а не лопотіти кожен день про це!!!
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08.05.2024 10:07 Ответить
поки війна не буде перенесена на теріторію рф, то всі ці теоритизування будуть приводити до виснаження людського потенціалу, і тоді вам в кінці кінців прийдеться всіх ваших тридять п'ять тисяч вояків безпосередньо посилати на війну з росією.
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08.05.2024 10:17 Ответить
Якби кацапи були швидко розбиті у 2022-2023 на території України, то зараз вони б максимум сиділи під кордонами. Але для цього треба було не триндіти про "ескалацію", а давати усю зброю по максимуму і розгортати навчання усіх необхідних спеціалістів одразу після початку вторгнення. Тоді були б у 2023 ті нещасні Ф-16, та й психологічний ефект для Китаю, Ірану та КНДР був би такий, що кацапам ніхто б не допомагав. Вони просто б не встигли розвернути свою військову машину. Так, можливо і зараз були б ракети та обстріли, але це відбувалося б на кордоні і кацапи під кордоном ******** не тільки в бєлгороді.
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08.05.2024 10:30 Ответить
ну так триндьож і продовжується. Так що ми можемо бити по теріторії рф двометровими літачками. Тому у них війни поки що нема.
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08.05.2024 10:50 Ответить
Якось оце "ще" мені не сподобалося. Тобто ще трішки і все - поразка? Вона на це натякає?
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08.05.2024 10:18 Ответить
Тільки на третій рік до неї дійшло .
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08.05.2024 10:29 Ответить
"Зброя, яку Італія передає Україні для відсічі російським військам, має на меті застосування лише в межах країни". (Міністр закордонних справ Італії Таяні)
Усі дипломати повинні буть знавцями міжнародного права Тобто - юристами Тепер питання "Чи є протизаконним використання італійської гармати М109 проти території РФ коли сама гармата перебуває та стріляє з території України а снаряд у стволі - британський?"
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08.05.2024 10:29 Ответить
Усі зброя на території України стає українською. От коли з гармати будуть гатити італійські солдати, тоді по кацапії можуть і не стріляти)
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08.05.2024 10:32 Ответить
Розкажи про це Таяні - я ж (фактично) ставлю питання йому...
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08.05.2024 10:36 Ответить
"Якщо росії можна воювати в Україні, то інші країни також мають на це право" - Кличко
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08.05.2024 11:12 Ответить
Немає кому воювати, діточки по 20 рочків забиваються один об одного або **********, їм не до війни. Ті що трішки старше - майже усі заброньовані. Зброя вже не допоможе.
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08.05.2024 10:48 Ответить
Ця ситуація може суттєво змінитися після 20 травня, коли влада України виконає норми Конституції і Володя Херпіду разом з антимайданним офісом підуть туди, звідки прийшли.
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08.05.2024 11:32 Ответить
Але спочатку призначте громадянина Нідерландів керівником Департаменту озброєння МОУ. Бо гниє там дуже дуже
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08.05.2024 11:54 Ответить
 
 