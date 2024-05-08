Ситуацію у війні ще можна змінити на користь України. Нам потрібно збільшити обсяги виробництва боєприпасів та дронів, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен завила, що наразі Росія має перевагу на полі бою. Ситуацію можна змінити на користь України, збільшивши постачання боєприпасів, дронів та засобів протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв’ю литовському суспільному мовнику LRT.
Оллонгрен запитали, що вона може сказати про темпи постачання західної підтримки Україні.
"Важко відповісти. Якщо запитати українського солдата в окопі – звісно, напевно це забирає забагато часу і допомоги недостатньо. Але війна – це складне і страшне явище", - зауважила вона.
Міністерка оборони Нідерландів зауважила, що наразі дійсно Росія має певну перевагу на фронті.
"Але я переконана, що ми можемо змінити ситуацію, якщо збільшимо обсяги виробництва, зокрема боєприпасів, а також дронів та інших нових технологій, які дуже широко залучають і застосовують в Україні. Якщо ми зможемо посилити зокрема її ППО – я переконана, що Україна отримає успіх. Але ми повинні активно підтримувати Україну", - наголосила Оллонгрен.
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