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Новини Війна
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Ситуацію у війні ще можна змінити на користь України. Нам потрібно збільшити обсяги виробництва боєприпасів та дронів, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен завила, що наразі Росія має перевагу на полі бою. Ситуацію можна змінити на користь України, збільшивши постачання боєприпасів, дронів та засобів протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв’ю литовському суспільному мовнику LRT.

Оллонгрен запитали, що вона може сказати про темпи постачання західної підтримки Україні.

"Важко відповісти. Якщо запитати українського солдата в окопі – звісно, напевно це забирає забагато часу і допомоги недостатньо. Але війна – це складне і страшне явище", - зауважила вона.

Міністерка оборони Нідерландів зауважила, що наразі дійсно Росія має певну перевагу на фронті.

"Але я переконана, що ми можемо змінити ситуацію, якщо збільшимо обсяги виробництва, зокрема боєприпасів, а також дронів та інших нових технологій, які дуже широко залучають і застосовують в Україні. Якщо ми зможемо посилити зокрема її ППО – я переконана, що Україна отримає успіх. Але ми повинні активно підтримувати Україну", - наголосила Оллонгрен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми робимо все, щоб якнайшвидше доставити в Україну боєприпаси, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен

Автор: 

боєприпаси (2263) ППО (3153) допомога і підтримка (1156) Оллонгрен Кайса (44)


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Топ коментарі
+12
Якби ви не і па ли мозг з самого початку російського нападу то все б закінчилось через місяць чи два після початку. Розгромом кацастану. Просто піпец якийсь.Маючи декількакратну перевагу в людських ресурсах і сотніразову в економічних Захід сере мєлким бєсом перед вонючими лаптями.
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08.05.2024 10:03
+6
поки війна не буде перенесена на теріторію рф, то всі ці теоритизування будуть приводити до виснаження людського потенціалу, і тоді вам в кінці кінців прийдеться всіх ваших тридять п'ять тисяч вояків безпосередньо посилати на війну з росією.
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08.05.2024 10:17
+4
Якби кацапи були швидко розбиті у 2022-2023 на території України, то зараз вони б максимум сиділи під кордонами. Але для цього треба було не триндіти про "ескалацію", а давати усю зброю по максимуму і розгортати навчання усіх необхідних спеціалістів одразу після початку вторгнення. Тоді були б у 2023 ті нещасні Ф-16, та й психологічний ефект для Китаю, Ірану та КНДР був би такий, що кацапам ніхто б не допомагав. Вони просто б не встигли розвернути свою військову машину. Так, можливо і зараз були б ракети та обстріли, але це відбувалося б на кордоні і кацапи під кордоном ******** не тільки в бєлгороді.
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08.05.2024 10:30
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Якби ви не і па ли мозг з самого початку російського нападу то все б закінчилось через місяць чи два після початку. Розгромом кацастану. Просто піпец якийсь.Маючи декількакратну перевагу в людських ресурсах і сотніразову в економічних Захід сере мєлким бєсом перед вонючими лаптями.
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08.05.2024 10:03 Відповісти
Якби в 1992 алкоголік єльцин не розстріляв законного чеченця хасбулатова - то не було б чеченської війни...
... і це не призвело б до путінської молі в 2000
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08.05.2024 13:59 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/01/28/7133258/ Зеленський закликав світових лідерів і ЗМІ не нагнітати паніку і не шкодити економіці України

П'ЯТНИЦЯ, 28 СІЧНЯ 2022
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08.05.2024 13:37 Відповісти
ситуації ніколи не змінюють ті ж самі люди.котрі її зробили такою
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08.05.2024 10:06 Відповісти
Будь яка ситуація може змінитися на краще якщо приймати вірні відповідні рішення а не думкою багатіти. Тож треба РОБИТИ потрібне і нам в Україні і тим хто називає себе нашими союзниками і партнерами а не лопотіти кожен день про це!!!
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08.05.2024 10:07 Відповісти
поки війна не буде перенесена на теріторію рф, то всі ці теоритизування будуть приводити до виснаження людського потенціалу, і тоді вам в кінці кінців прийдеться всіх ваших тридять п'ять тисяч вояків безпосередньо посилати на війну з росією.
показати весь коментар
08.05.2024 10:17 Відповісти
Якби кацапи були швидко розбиті у 2022-2023 на території України, то зараз вони б максимум сиділи під кордонами. Але для цього треба було не триндіти про "ескалацію", а давати усю зброю по максимуму і розгортати навчання усіх необхідних спеціалістів одразу після початку вторгнення. Тоді були б у 2023 ті нещасні Ф-16, та й психологічний ефект для Китаю, Ірану та КНДР був би такий, що кацапам ніхто б не допомагав. Вони просто б не встигли розвернути свою військову машину. Так, можливо і зараз були б ракети та обстріли, але це відбувалося б на кордоні і кацапи під кордоном ******** не тільки в бєлгороді.
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08.05.2024 10:30 Відповісти
ну так триндьож і продовжується. Так що ми можемо бити по теріторії рф двометровими літачками. Тому у них війни поки що нема.
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08.05.2024 10:50 Відповісти
Якось оце "ще" мені не сподобалося. Тобто ще трішки і все - поразка? Вона на це натякає?
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08.05.2024 10:18 Відповісти
Тільки на третій рік до неї дійшло .
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08.05.2024 10:29 Відповісти
"Зброя, яку Італія передає Україні для відсічі російським військам, має на меті застосування лише в межах країни". (Міністр закордонних справ Італії Таяні)
Усі дипломати повинні буть знавцями міжнародного права Тобто - юристами Тепер питання "Чи є протизаконним використання італійської гармати М109 проти території РФ коли сама гармата перебуває та стріляє з території України а снаряд у стволі - британський?"
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08.05.2024 10:29 Відповісти
Усі зброя на території України стає українською. От коли з гармати будуть гатити італійські солдати, тоді по кацапії можуть і не стріляти)
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08.05.2024 10:32 Відповісти
Розкажи про це Таяні - я ж (фактично) ставлю питання йому...
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08.05.2024 10:36 Відповісти
"Якщо росії можна воювати в Україні, то інші країни також мають на це право" - Кличко
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08.05.2024 11:12 Відповісти
Немає кому воювати, діточки по 20 рочків забиваються один об одного або **********, їм не до війни. Ті що трішки старше - майже усі заброньовані. Зброя вже не допоможе.
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08.05.2024 10:48 Відповісти
Ця ситуація може суттєво змінитися після 20 травня, коли влада України виконає норми Конституції і Володя Херпіду разом з антимайданним офісом підуть туди, звідки прийшли.
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08.05.2024 11:32 Відповісти
Але спочатку призначте громадянина Нідерландів керівником Департаменту озброєння МОУ. Бо гниє там дуже дуже
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08.05.2024 11:54 Відповісти
 
 