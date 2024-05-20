Нідерланди відправлять в Україну нову партію бронетранспортерів YPR-765. ФОТО
За підсумками "Рамштайн22" Україна отримає чергову партію бронетранспортерів YPR-765 від Нідерландів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства оборони Нідерландів.
Зазначається, що міністерство поставить Україні бронетехніку на прохання Володимира Зеленського.
"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Їхня боротьба також наша. Для України ці види бронетехніки дуже важливі. Вони спритні, можуть швидко переміщати війська і можуть бути розгорнуті як для розвідки, так і для наступальних і оборонних цілей. Дистанційно кероване озброєння забезпечує стрільцю додаткову безпеку", - сказала після засідання Контактної групи "Рамштайн" міністерка оборони Кайса Оллонгрен.
В міністерстві не називають точної дати прибуття бронетранспортерів до України. Однак обіцяють, що YPR доставлять "найближчим часом".
Відомо, що загалом Нідерланди поставили в Україну 207 YPR різних типів.
Характеристики YPR
YPR-765 – голландська техніка, яку створили на базі американського броньовика М113. Стандартно він оснащений 12-міліметровим кулеметом. Однак за потреби його можна замінити на 25-міліметрову гармату, кулемет Browning М2 та іншу зброю. Відштовхуючись від потреб, специфіки бою та поставлених завдань, можна скомбінувати різну кількість варіантів YPR-765.
Всередині броньовика можна розмістити до 7 десантників у повному бойовому спорядженні та трьох членів екіпажу.
Він має алюмінієвий кузов та металевий бампер. Може розганятися до 61 км/год.
Усього було випущено близько 2100 таких БТР, з яких 500 перебували на озброєнні Нідерландів.
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****** ) Шо б ви без нього робили? Шоб не попросив - ходили ьи пішки...
але за все заплатяйть американці - що і зараз роблять....
дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
У нашого лідора виходить тільки закопувати гроші в асфальт та обдовбуватися.
Звідси і горизонт планування, і цілі вкладення грошей, і срака скрізь, окрім власного преміального авто і внутрішнього оздоблення квартир/будинків. Нащо українцю підтримувати громаду, вкладатись і розбудовувати школи чи дитсадки? Він планує здриснути, як "намутить" грошенят. Звідси і хабарництво "як в останній раз", всупереч будь-якому здоровому глузду.
От і вся правда про українців. На жаль.
За словами Зеленського, прорив РФ зумовила затримка допомоги з боку Сполучених Штатів, а також інших союзників.
«Це вина всього світу. Вони дали можливість Путіну влаштувати окупацію. Але тепер світ може допомогти»
(інтерв'ю американському телеканалу ABC News під час візиту до Харкова . 17/05/2024 )
Потім передавали. Якщо запропоную зробити це за рахунок України - то мабуть мене засміють.
У нашої влади- що впало- те пропало.