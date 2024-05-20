Нідерланди відправлять в Україну нову партію бронетранспортерів YPR-765. ФОТО

За підсумками "Рамштайн22" Україна отримає чергову партію бронетранспортерів YPR-765 від Нідерландів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства оборони Нідерландів.

Зазначається, що міністерство поставить Україні бронетехніку на прохання Володимира Зеленського.

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Їхня боротьба також наша. Для України ці види бронетехніки дуже важливі. Вони спритні, можуть швидко переміщати війська і можуть бути розгорнуті як для розвідки, так і для наступальних і оборонних цілей. Дистанційно кероване озброєння забезпечує стрільцю додаткову безпеку", - сказала після засідання Контактної групи "Рамштайн" міністерка оборони Кайса Оллонгрен.

В міністерстві не називають точної дати прибуття бронетранспортерів до України. Однак обіцяють, що YPR доставлять "найближчим часом".

Відомо, що загалом Нідерланди поставили в Україну 207 YPR різних типів.

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Характеристики YPR

YPR-765 – голландська техніка, яку створили на базі американського броньовика М113. Стандартно він оснащений 12-міліметровим кулеметом. Однак за потреби його можна замінити на 25-міліметрову гармату, кулемет Browning М2 та іншу зброю. Відштовхуючись від потреб, специфіки бою та поставлених завдань, можна скомбінувати різну кількість варіантів YPR-765.

Всередині броньовика можна розмістити до 7 десантників у повному бойовому спорядженні та трьох членів екіпажу.

Він має алюмінієвий кузов та металевий бампер. Може розганятися до 61 км/год.

Усього було випущено близько 2100 таких БТР, з яких 500 перебували на озброєнні Нідерландів.

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