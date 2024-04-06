Литва передала Україні бронетранспортери М577

5 квітня Україна отримала від Литви бронетранспортери М577.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Безперервність підтримки України – наша стратегічна мета. Зброя та техніка, що постачаються нами та нашими союзниками, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність і безпеку Європи в цілому. Ми будемо надавати підтримку Україні стільки, скільки це необхідно", - заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

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Допомога від Литви

Нагадаємо, Міністерство оборони Литви планує виділити 2 млн євро на закупівлю близько 3 тисяч FPV-дронів для України.

Також Литва передала українським бійцям 36 систем для боротьби з російськими дронами під час конференції з розмінування.

Уряд Литви надає 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України у рамках чеської ініціативи.

Загалом майже 1,5% національного ВВП Литва спрямувала на допомогу Україні.