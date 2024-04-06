Литва передала Україні бронетранспортери М577
5 квітня Україна отримала від Литви бронетранспортери М577.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
"Безперервність підтримки України – наша стратегічна мета. Зброя та техніка, що постачаються нами та нашими союзниками, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність і безпеку Європи в цілому. Ми будемо надавати підтримку Україні стільки, скільки це необхідно", - заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
Допомога від Литви
Нагадаємо, Міністерство оборони Литви планує виділити 2 млн євро на закупівлю близько 3 тисяч FPV-дронів для України.
Також Литва передала українським бійцям 36 систем для боротьби з російськими дронами під час конференції з розмінування.
Уряд Литви надає 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України у рамках чеської ініціативи.
Загалом майже 1,5% національного ВВП Литва спрямувала на допомогу Україні.
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Верный , надежный друг !!
Нет слов,чтобы выразить признательность
Прекрасной Литве
Всем литовцам
И литовской власти
Которая в своем роде уникальна
Вот бы нам такую.....
З миру по нитці, - голому сорочка.
Вони дуже себе *******!