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Новини
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Литва передала Україні бронетранспортери М577

бронетранспортер,європа,м577

5 квітня Україна отримала від Литви бронетранспортери М577.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Безперервність підтримки України – наша стратегічна мета. Зброя та техніка, що постачаються нами та нашими союзниками, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність і безпеку Європи в цілому. Ми будемо надавати підтримку Україні стільки, скільки це необхідно", - заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

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Допомога від Литви

Нагадаємо, Міністерство оборони Литви планує виділити 2 млн євро на закупівлю близько 3 тисяч FPV-дронів для України.

Також Литва передала українським бійцям 36 систем для боротьби з російськими дронами під час конференції з розмінування.

Уряд Литви надає 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України у рамках чеської ініціативи.

Загалом майже 1,5% національного ВВП Литва спрямувала на допомогу Україні.

Автор: 

Литва (2395) БТР (279)


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Топ коментарі
+24
Вот кто настоящая БУБОЧКА!
ЛИТВА!
Маленькая
Гордая
Несгибаемая
Верный , надежный друг !!
Нет слов,чтобы выразить признательность
Прекрасной Литве
Всем литовцам
И литовской власти
Которая в своем роде уникальна
Вот бы нам такую.....
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06.04.2024 15:51
+9
Дякуемо вам,панове! В важкий час ваша допомога безцінна.
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06.04.2024 16:02
+5
Дякуємо!!!
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06.04.2024 16:27
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Вот кто настоящая БУБОЧКА!
ЛИТВА!
Маленькая
Гордая
Несгибаемая
Верный , надежный друг !!
Нет слов,чтобы выразить признательность
Прекрасной Литве
Всем литовцам
И литовской власти
Которая в своем роде уникальна
Вот бы нам такую.....
показати весь коментар
06.04.2024 15:51 Відповісти
Ну так все это от ВКЛ - общая история, беларусы, что-то подводят..
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06.04.2024 16:00 Відповісти
Була би і в нас така . Якби в 91 не голосували за 5 Д Кравчука .
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06.04.2024 18:34 Відповісти
Дякуемо вам,панове! В важкий час ваша допомога безцінна.
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06.04.2024 16:02 Відповісти
Не заздрю нашій логістиці й технарям: такий вінегрет з техніки та озброєнь
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06.04.2024 16:11 Відповісти
Так, це проблема. Але, радієм і тому, що дають.
З миру по нитці, - голому сорочка.
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06.04.2024 16:36 Відповісти
не помітив навіть кулемета на тому бетері....
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06.04.2024 16:12 Відповісти
Поставлять, це краще ніж пікап без броні
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06.04.2024 16:30 Відповісти
Це командно-штабна машина, там базово немає бойового модуля. Зато є додаткових набір різних радіостанцій.
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06.04.2024 16:35 Відповісти
Друже це КШМ, в цієї машини інші задачі.
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06.04.2024 16:36 Відповісти
Дякуємо!!!
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06.04.2024 16:27 Відповісти
І це більше ніж допомога від США....
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06.04.2024 16:33 Відповісти
Де ті поляки, які кричать, що вони найбільше у Європі нам допомогають? Польща не абсолютно, не відносно не допомогає більше всіх. Литва ,Латвія, Естонія відносно свого маленького бюджета, набагато більше всіх у світі нам допомогають. А в абсолютній вартості Німеччина, Британія, Франція, Данія, Норвегія- більше допомогають.
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06.04.2024 16:34 Відповісти
Не забули USA?
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06.04.2024 16:38 Відповісти
Звісно, що США на першому місці, це наддержава, ми про ЄС тільки. Поляки себе порівнюють з країнами Європи, що вон начебто найкраще Україну ******* і найбільше всіх допомогають...
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06.04.2024 16:41 Відповісти
Нидерланды тоже в топе военной помощи с европы.
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06.04.2024 17:24 Відповісти
Так, ще і Нідерланди, ніяк не Польща.
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06.04.2024 19:20 Відповісти
Поляки?!!
Вони дуже себе *******!
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06.04.2024 16:45 Відповісти
Друзі дякуємо ! Маленьке прохання можно ваші спецслужби до нас,нам професіонали потрібні амне мафія СБУ країні буде дешевше
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06.04.2024 16:48 Відповісти
Я народився у Вільнюсі, мені дуже приємно шо моїй Батьківщині допомога Країна де я народився
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06.04.2024 19:14 Відповісти
Литва молодці.
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06.04.2024 20:14 Відповісти
 
 