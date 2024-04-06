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Литва передала Украине бронетранспортеры М577

бронетранспортер,європа,м577

5 апреля Украина получила от Литвы бронетранспортеры М577.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Непрерывность поддержки Украины – наша стратегическая цель. Поставляемое нами и нашими союзниками оружие и техника вносят решающий вклад в борьбу Украины за независимость и безопасность Европы в целом. Мы будем оказывать поддержку Украине столько, сколько это необходимо", - заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

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Помощь от Литвы

Напомним, Министерство обороны Литвы планирует выделить 2 млн евро на закупку около 3 тысяч FPV-дронов для Украины.

Также Литва передала украинским бойцам 36 систем борьбы с российскими дронами во время конференции по разминированию.

Правительство Литвы предоставляет 35 миллионов евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

В общем почти 1,5% национального ВВП Литвы направилось на помощь Украине.

Автор: 

Литва (2445) БТР (364)


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Топ комментарии
+24
Вот кто настоящая БУБОЧКА!
ЛИТВА!
Маленькая
Гордая
Несгибаемая
Верный , надежный друг !!
Нет слов,чтобы выразить признательность
Прекрасной Литве
Всем литовцам
И литовской власти
Которая в своем роде уникальна
Вот бы нам такую.....
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06.04.2024 15:51
+9
Дякуемо вам,панове! В важкий час ваша допомога безцінна.
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06.04.2024 16:02
+5
Дякуємо!!!
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06.04.2024 16:27
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот кто настоящая БУБОЧКА!
ЛИТВА!
Маленькая
Гордая
Несгибаемая
Верный , надежный друг !!
Нет слов,чтобы выразить признательность
Прекрасной Литве
Всем литовцам
И литовской власти
Которая в своем роде уникальна
Вот бы нам такую.....
показать весь комментарий
06.04.2024 15:51 Ответить
Ну так все это от ВКЛ - общая история, беларусы, что-то подводят..
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06.04.2024 16:00 Ответить
Була би і в нас така . Якби в 91 не голосували за 5 Д Кравчука .
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06.04.2024 18:34 Ответить
Дякуемо вам,панове! В важкий час ваша допомога безцінна.
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06.04.2024 16:02 Ответить
Не заздрю нашій логістиці й технарям: такий вінегрет з техніки та озброєнь
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06.04.2024 16:11 Ответить
Так, це проблема. Але, радієм і тому, що дають.
З миру по нитці, - голому сорочка.
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06.04.2024 16:36 Ответить
не помітив навіть кулемета на тому бетері....
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06.04.2024 16:12 Ответить
Поставлять, це краще ніж пікап без броні
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06.04.2024 16:30 Ответить
Це командно-штабна машина, там базово немає бойового модуля. Зато є додаткових набір різних радіостанцій.
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06.04.2024 16:35 Ответить
Друже це КШМ, в цієї машини інші задачі.
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06.04.2024 16:36 Ответить
Дякуємо!!!
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06.04.2024 16:27 Ответить
І це більше ніж допомога від США....
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06.04.2024 16:33 Ответить
Де ті поляки, які кричать, що вони найбільше у Європі нам допомогають? Польща не абсолютно, не відносно не допомогає більше всіх. Литва ,Латвія, Естонія відносно свого маленького бюджета, набагато більше всіх у світі нам допомогають. А в абсолютній вартості Німеччина, Британія, Франція, Данія, Норвегія- більше допомогають.
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06.04.2024 16:34 Ответить
Не забули USA?
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06.04.2024 16:38 Ответить
Звісно, що США на першому місці, це наддержава, ми про ЄС тільки. Поляки себе порівнюють з країнами Європи, що вон начебто найкраще Україну ******* і найбільше всіх допомогають...
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06.04.2024 16:41 Ответить
Нидерланды тоже в топе военной помощи с европы.
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06.04.2024 17:24 Ответить
Так, ще і Нідерланди, ніяк не Польща.
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06.04.2024 19:20 Ответить
Поляки?!!
Вони дуже себе *******!
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06.04.2024 16:45 Ответить
Друзі дякуємо ! Маленьке прохання можно ваші спецслужби до нас,нам професіонали потрібні амне мафія СБУ країні буде дешевше
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06.04.2024 16:48 Ответить
Я народився у Вільнюсі, мені дуже приємно шо моїй Батьківщині допомога Країна де я народився
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06.04.2024 19:14 Ответить
Литва молодці.
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06.04.2024 20:14 Ответить
 
 