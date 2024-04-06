Литва передала Украине бронетранспортеры М577
5 апреля Украина получила от Литвы бронетранспортеры М577.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
"Непрерывность поддержки Украины – наша стратегическая цель. Поставляемое нами и нашими союзниками оружие и техника вносят решающий вклад в борьбу Украины за независимость и безопасность Европы в целом. Мы будем оказывать поддержку Украине столько, сколько это необходимо", - заявил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Помощь от Литвы
Напомним, Министерство обороны Литвы планирует выделить 2 млн евро на закупку около 3 тысяч FPV-дронов для Украины.
Также Литва передала украинским бойцам 36 систем борьбы с российскими дронами во время конференции по разминированию.
Правительство Литвы предоставляет 35 миллионов евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.
В общем почти 1,5% национального ВВП Литвы направилось на помощь Украине.
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Всем литовцам
И литовской власти
Которая в своем роде уникальна
Вот бы нам такую.....
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Вони дуже себе *******!