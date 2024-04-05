Литва закупить близько 3 тисяч FPV-дронів для ЗСУ, - прем’єрка Шимоніте

Міністерство оборони Литви планує виділити 2 млн євро на закупівлю близько 3 тисяч FPV-дронів для України.

Про це заявила прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте під час пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Литва виділила 35 млн євро (37,93 млн доларів) на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів Україні.

"Ми також домовилися, що Литва незабаром через Міністерство оборони закупить за приблизно 2 млн євро близько 3 тисяч литовських безпілотників FPV, які мають прибути на фронт, сподіваюсь, цього року", - додала Шимоніте.

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