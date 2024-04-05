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Литва закупить близько 3 тисяч FPV-дронів для ЗСУ, - прем’єрка Шимоніте

дрони,fpv

Міністерство оборони Литви планує виділити 2 млн євро на закупівлю близько 3 тисяч FPV-дронів для України.

Про це заявила прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте під час пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Литва виділила 35 млн євро (37,93 млн доларів) на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів Україні.

"Ми також домовилися, що Литва незабаром через Міністерство оборони закупить за приблизно 2 млн євро близько 3 тисяч литовських безпілотників FPV, які мають прибути на фронт, сподіваюсь, цього року", - додала Шимоніте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль зустрівся із литовською прем’єркою Шимоніте для обговорення співпраці між країнами. ФОТО

Автор: 

Литва (2395) Шимоніте Інґріда (59) fpv-дрон (112)


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Знову, вчергове, Притула невстиг, Люди закупили!
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05.04.2024 12:35 Відповісти
а до чого тут Притула? це держава не встигає, вже нібито є 200 тисяч, але ніхто їх не бачив..., 3 тисячі це не 200, але хоч щось...
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05.04.2024 12:41 Відповісти
Primerno 30 dronov kamikadze v den zapuskajet eto odna grupa s 3 celovek.Bjut po vsemu sto mozno.Govoriat sto posle dronov zaxodit sturmoviki bez soprotivlenija
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05.04.2024 14:44 Відповісти
Класно. Тепер Узеленського- 1млн. і три тисячі дронів...
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05.04.2024 12:51 Відповісти
Литва - дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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05.04.2024 12:56 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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05.04.2024 13:14 Відповісти
 
 