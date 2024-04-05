Литва спрямувала майже 1,5% свого ВВП на військову допомогу Україні, - Шмигаль
Майже 1,5% національного ВВП Литва спрямувала на допомогу Україні. Ця сума співмірна з оборонними бюджетами деяких країн світу.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з очільницею уряду Литви Інґрідою Шимоніте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Майже півтора відсотка національного ВВП Литва спрямувала на допомогу Україні. Це насправді відсоток співмірний з деякими оборонними бюджетами в деяких країнах світу. Це величезна сума", - сказав він.
За словами Шмигаля, Україна цінує допомогу Литви, зокрема військово-технічну - боєприпаси, снаряди, набої, а також рішення країни виділити 30 мільйонів євро в рамках реалізації чеської ініціативи, "яка критично важлива сьогодні для стабілізації ситуації на полі бою".
"Ми завжди будемо пам'ятати і цінувати все, що зробила Литва для України в ці важкі часи. … Два роки тому, в переломний момент війни, коли ми звільнили Київщину, пані Прем'єр-міністерка Литви на власні очі бачила страшні наслідки російської окупації. Ні в неї, ні в усіх наших литовських партнерів немає сумнівів у тому, що Україна повинна перемогти, бо йдеться про життя і майбутнє всієї Європи", - підсумував прем'єр.
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