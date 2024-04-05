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Новини Допомога Україні
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Литва спрямувала майже 1,5% свого ВВП на військову допомогу Україні, - Шмигаль

литва,біженці

Майже 1,5% національного ВВП Литва спрямувала на допомогу Україні. Ця сума співмірна з оборонними бюджетами деяких країн світу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з очільницею уряду Литви Інґрідою Шимоніте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Майже півтора відсотка національного ВВП Литва спрямувала на допомогу Україні. Це насправді відсоток співмірний з деякими оборонними бюджетами в деяких країнах світу. Це величезна сума", - сказав він.

За словами Шмигаля, Україна цінує допомогу Литви, зокрема військово-технічну - боєприпаси, снаряди, набої, а також рішення країни виділити 30 мільйонів євро в рамках реалізації чеської ініціативи, "яка критично важлива сьогодні для стабілізації ситуації на полі бою".

"Ми завжди будемо пам'ятати і цінувати все, що зробила Литва для України в ці важкі часи. … Два роки тому, в переломний момент війни, коли ми звільнили Київщину, пані Прем'єр-міністерка Литви на власні очі бачила страшні наслідки російської окупації. Ні в неї, ні в усіх наших литовських партнерів немає сумнівів у тому, що Україна повинна перемогти, бо йдеться про життя і майбутнє всієї Європи", - підсумував прем'єр.

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Автор: 

Литва (2395) Шмигаль Денис (4570)


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Топ коментарі
+10
Дякуємо "вперта Литва" !
Це - неймовірно!
Ганьба потужним США !
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05.04.2024 13:16
+9
Позор американцам. Склады забиты оружием которое просто гниет в пустыне а они нам только обещаниями помогают.
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05.04.2024 13:13
+8
Справжні друзі пізнаються в біді. І їм українська с/г продукція не заважає. Дякуємо!
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05.04.2024 13:14
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05.04.2024 13:07 Відповісти
Позор американцам. Склады забиты оружием которое просто гниет в пустыне а они нам только обещаниями помогают.
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05.04.2024 13:13 Відповісти
Справжні друзі пізнаються в біді. І їм українська с/г продукція не заважає. Дякуємо!
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05.04.2024 13:14 Відповісти
Дякуємо "вперта Литва" !
Це - неймовірно!
Ганьба потужним США !
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05.04.2024 13:16 Відповісти
Отличный слоган - ВПЕРТА ЛИТВА!
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05.04.2024 13:29 Відповісти
це з роману Г. Сенкевіча "Хрестоносці" - дуже вдала характеристика національного характеру литовців
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05.04.2024 14:58 Відповісти
Респект!
Меня всегда впечатляют ваши знания
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05.04.2024 15:22 Відповісти
дякую, але мені часом здається що я ходячий контейнер із паперовими стрічками документознищувача
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05.04.2024 16:54 Відповісти
Нет,это называется по- другому
Ходячая энциклопедия
В наше время - это большая редкость
Всех благ ВАМ!
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05.04.2024 17:16 Відповісти
Дякую, Друзі Литовці! Ще й прихисток нашим дітям та жінкам надають! Уклін Вам до землі!
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05.04.2024 13:31 Відповісти
Дякуємо!!!
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05.04.2024 13:39 Відповісти
Молодці литовці
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05.04.2024 13:57 Відповісти
Литва молодці, розуміють ситуацію.
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05.04.2024 15:22 Відповісти
 
 