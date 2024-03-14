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Міноборони Болгарії повідомило про успішну відправку 100 БТР в Україну

БТР для України

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев оголосив про успішну відправку 100 бронетранспортерів в Україну, що стало важливою віхою в підтримці Києва.

Про це він повідомив на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами міністра оборони Болгарії, процес транспортування бронетехніки розпочався 29 січня, а перша колона з 30 вагонів вирушила 7 березня.

У логістичній операції брали участь 240 військових.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Болгарія почала відправляти до України обіцяні БТРи. ФОТО

У відповідь на критику щодо затримання в постачанні допомоги Тагарев зазначив про логістичну складність, додавши, що прискорення відправки було неможливим.

Він також наголосив на важливості подальшої підтримки України, підкресливши, що Болгарія продовжує пильно стежити за ситуацією і підтримувати готовність перед лицем регіональних викликів.

Автор: 

Болгарія (787) БТР (281)


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Топ коментарі
+11
Раненых можно вывозить на этой колымаге? Можно. Запчасти снимать на имеющиеся на вооружении машины можно? Можно. Переоборудовать под мобильные точки пво - можно. Значит этой технике цены нет.
Уже трохи тошнит от вас, зрадофилов епаных.
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14.03.2024 23:05
+10
Болгария помогает с первых дней войны, боеприпасами и техникой. Просто по определенным причинам это делается без лишних звуков. Не надо мазать всех своим гамном.
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14.03.2024 23:02
+7
А що, краще, коли хлопці на цивільних позашляховиках пересуваються?
Звичайно - для бойових дій заслабенькі. Але крім прямого бою, на передку є ще багато важливих функцій, задля яких краще пересуватись в броні.
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15.03.2024 00:22
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Ще треба перемалювати бо вони як сніг в гарлемі.
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14.03.2024 21:44 Відповісти
А нічого розумнішого придумати не змогли - Гарлем в Нью - Йорку а не в Майямі.
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14.03.2024 21:46 Відповісти
Біле в чорному районі.
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14.03.2024 21:47 Відповісти
Люди з найчорнішою шкірою в Африці практично не живуть - вони живуть в Азії ( і їх залишилося як кіт наплакав ). А ви як бачу далі продовжуєте шукати граблі - біла людина ви наша ( хоча про що це я - якшо ви біла то ви інвалід тоді вибачайте ).
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14.03.2024 21:54 Відповісти
Ти чого до мене доїбався розумник.
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14.03.2024 22:02 Відповісти
Вибачайте мені жінки подобаються - а вам все таки подобається процес пошуку граблів , не буду вас засуджувати може це ваше хобі чи фетіш - всяке в житті буває ( головне шоб це не приносило шкоди оточуючим такшо вперед на пошуки нових граблів - хто я такий шоб вам це заборонять ).
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14.03.2024 22:11 Відповісти
їдь в Європу там попуасів хватає на таких як ти во сьогодні була новина 27-річну біженку вже виловили з річки в Німеччині. її мати та немовля теж зникли. До цього був випдок біженець зарубав Українку при виході з табору для біженців слідив і домагався її довгий час і вона аборігену відмовила та поплатилась життям. Через таких толерастів як ти світ в полумях. Похлопай себе по плечах і іди цілуй ногі неграм в Харлемі чи в то Маямі бо блек лайвс маттер...клоун
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14.03.2024 22:16 Відповісти
Папуаси, це етнос у Новій Гвінеї, йолопе.
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14.03.2024 22:17 Відповісти
Ой яка ти розумна
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14.03.2024 22:19 Відповісти
Тепер і ти став трохи розумніше. Можливо.
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14.03.2024 22:20 Відповісти
Я виправлюсь. В европу в більшості запливають араби та негри з північної і центральної Африки а папуаси живуть десь там в новій гвинеї їм дійсно трохи далекувато плисти до европу тому було би не етично називати ту наволочь що заполонила европу папуасами це просто араби і негри надіюсь ця думка тебе заспокоїть коли вони тебе будуть в сраку пердолити десь в центральному парку Берліна 🤗
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14.03.2024 22:29 Відповісти
Самі чорні люди живуть в Судані. Це з вікі.
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14.03.2024 22:22 Відповісти
Ну це напевно нащадки тих людей шо мігрували далі в Азію ( хтось звісно залишився ) - Судан недалеко від Аравійського півострова і від Єгипту ( а там через Ізраїль знову Азія ).
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14.03.2024 22:42 Відповісти
Самы чорні люди проживають в с. Шкарівка - це трактористи з місцевого фермерського господарства.
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15.03.2024 10:12 Відповісти
ви пургу мелете.

https://www.walksofnewyork.com/blog/when-to-visit-nyc/harlem-snow

Сніг у Гарлемі виглядає так само, як і усюди
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14.03.2024 22:14 Відповісти
То ліва фотка з архіву.
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14.03.2024 21:47 Відповісти
Мабуть внутрішні війська за часів соцтабору використовували, тому не зелені і не піксельні.
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14.03.2024 21:49 Відповісти
Дякую
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14.03.2024 21:50 Відповісти
сам ти металобрухт...
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14.03.2024 22:16 Відповісти
Болгария помогает с первых дней войны, боеприпасами и техникой. Просто по определенным причинам это делается без лишних звуков. Не надо мазать всех своим гамном.
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14.03.2024 23:02 Відповісти
Їх можна перебудувати під ДШК в башті?
Скоріш за всього, там ПК 7,62, бо ці БТРи були для МВС.
А от БТРи з ДШК - це потужна сила, може бути гарною машиною підтримки на відстані.
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14.03.2024 21:51 Відповісти
КПВТ, не ДШК
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14.03.2024 22:03 Відповісти
КПВТ - ще потужніше. Не факт, що башта від 7,62 витримає.
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14.03.2024 22:25 Відповісти
Дякуємо.
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14.03.2024 22:01 Відповісти
З них толку нуль. Ця техніка морально й фізично застаріла. А в багатьох випадках ще й небезпечна для життя, адже радянський мотлох дуже добре горить, при чьому з тими, хто усередині.
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14.03.2024 22:40 Відповісти
Раненых можно вывозить на этой колымаге? Можно. Запчасти снимать на имеющиеся на вооружении машины можно? Можно. Переоборудовать под мобильные точки пво - можно. Значит этой технике цены нет.
Уже трохи тошнит от вас, зрадофилов епаных.
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14.03.2024 23:05 Відповісти
Да и просто закопать в землю по башню, зняв запчасти, загрузив бк - можно.
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14.03.2024 23:15 Відповісти
Запихнути туди тебе й чекати на приліт камікадзе. Саме воно.

Два дибіла, що ти, що коментатор вище.
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14.03.2024 23:18 Відповісти
З тобою, люмпеном невихованим батьками, і дискутувати марно. Пшол на ***, урод моральний.
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15.03.2024 16:32 Відповісти
Закидувати поранених в високі люки БТР-60? Це вам не БТР-70 або БТР-80 з нижнім розташуванням бокових люків... До речі високий кут підйому кулемета був лише на доопрацьованих БТР-60ПЗ та і то недостатній. З цієї причини в Афганській війні такі БТРи в горах були малоефективні. Та і супроводжувати повітряні ціль, обертаючи башту БТР то ще та акробатика. ******* мобільні вогневі групи сбивають в основному ракети і бпла. Їм потрібна висока мобільність, а не броня. Та і санітарні машини більш маневрені і менш помітні, ніж ця коробка.
Ефективність застосування таких БТР під великим питанням. Сподіваюсь, більш грамотні офіцери всеж знайдуть їм належне застосування.
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14.03.2024 23:39 Відповісти
как по твоему и на чем должен перемещать механизированный батальон в 400 человек с оружием? если к примеру нужно пройти 30-100-200 км? на лошадях? ))
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14.03.2024 23:38 Відповісти
на ******** бронеавтомобілях й вантажівках
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15.03.2024 07:06 Відповісти
А що, краще, коли хлопці на цивільних позашляховиках пересуваються?
Звичайно - для бойових дій заслабенькі. Але крім прямого бою, на передку є ще багато важливих функцій, задля яких краще пересуватись в броні.
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15.03.2024 00:22 Відповісти
Краще, щоб держава забезпечувала ********* бронеавтомобілями. Це куди краще ніж стара тяжка й неповоротка радянська ********-труна. Ви навіть уявлення не маєте, що це за апарати, а я ще на таких проходив службу свого часу. ********* ще те.
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15.03.2024 07:04 Відповісти
Я на таких був в боях 38 років назад.....
Це перше.
Звичайно, правильно пишеш "щоб держава.....".
Але, що? - відмовлятись і чекати "поки держава..."?
А поки нехай гинуть, пересуваючись на пікапах?
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15.03.2024 11:44 Відповісти
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14.03.2024 22:50 Відповісти
...цікаво, скільки техніки продали наші аферисти від політики, а зараз вони привілейовані пенсіонери.
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14.03.2024 23:00 Відповісти
З 2014 по 2019 - 107 танків (більше, ніж танкова бригада) Т-64, Т-72, БМ Оплот. І ще 185 Т-72 (2 танкові бригади) - в часи великого патріота ющенка. Загалом, з 2007 по 2019 рік було продано 783 танки (8,5 танкових бригад); з них лише, 110 - Т-55, решта - Т-64, Т-72, БМ Оплот (останній продавали лише в часи порохна!, тобто - під час війни).
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15.03.2024 10:32 Відповісти
Дєрмак, серський-авдіївський - де координати прибуття? Колона має стояти й чекати на відправлення щонайменше 2 години (бо шахеди можуть не встигнути).
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15.03.2024 10:17 Відповісти
 
 