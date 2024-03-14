Міноборони Болгарії повідомило про успішну відправку 100 БТР в Україну
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев оголосив про успішну відправку 100 бронетранспортерів в Україну, що стало важливою віхою в підтримці Києва.
Про це він повідомив на брифінгу в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами міністра оборони Болгарії, процес транспортування бронетехніки розпочався 29 січня, а перша колона з 30 вагонів вирушила 7 березня.
У логістичній операції брали участь 240 військових.
У відповідь на критику щодо затримання в постачанні допомоги Тагарев зазначив про логістичну складність, додавши, що прискорення відправки було неможливим.
Він також наголосив на важливості подальшої підтримки України, підкресливши, що Болгарія продовжує пильно стежити за ситуацією і підтримувати готовність перед лицем регіональних викликів.
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Сніг у Гарлемі виглядає так само, як і усюди
Скоріш за всього, там ПК 7,62, бо ці БТРи були для МВС.
А от БТРи з ДШК - це потужна сила, може бути гарною машиною підтримки на відстані.
Уже трохи тошнит от вас, зрадофилов епаных.
Два дибіла, що ти, що коментатор вище.
Ефективність застосування таких БТР під великим питанням. Сподіваюсь, більш грамотні офіцери всеж знайдуть їм належне застосування.
Звичайно - для бойових дій заслабенькі. Але крім прямого бою, на передку є ще багато важливих функцій, задля яких краще пересуватись в броні.
Це перше.
Звичайно, правильно пишеш "щоб держава.....".
Але, що? - відмовлятись і чекати "поки держава..."?
А поки нехай гинуть, пересуваючись на пікапах?