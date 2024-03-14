Минобороны Болгарии сообщило об успешной отправке 100 БТР в Украину

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев объявил об успешной отправке 100 бронетранспортеров в Украину, что явилось важной вехой в поддержке Киева.

Об этом он сообщил на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Министра обороны Болгарии, процесс транспортировки бронетехники начался 29 января, а первая колонна из 30 вагонов отправилась 7 марта.

В логистической операции участвовало 240 военных.

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В ответ на критику по поводу задержания в поставке помощи Тагарев отметил о логистической сложности, добавив, что ускорение отправки было невозможным.

Он также подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины, подчеркнув, что Болгария продолжает пристально следить за ситуацией и поддерживать готовность перед лицом региональных вызовов.