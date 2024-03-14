Минобороны Болгарии сообщило об успешной отправке 100 БТР в Украину
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев объявил об успешной отправке 100 бронетранспортеров в Украину, что явилось важной вехой в поддержке Киева.
Об этом он сообщил на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Министра обороны Болгарии, процесс транспортировки бронетехники начался 29 января, а первая колонна из 30 вагонов отправилась 7 марта.
В логистической операции участвовало 240 военных.
В ответ на критику по поводу задержания в поставке помощи Тагарев отметил о логистической сложности, добавив, что ускорение отправки было невозможным.
Он также подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины, подчеркнув, что Болгария продолжает пристально следить за ситуацией и поддерживать готовность перед лицом региональных вызовов.
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Сніг у Гарлемі виглядає так само, як і усюди
Скоріш за всього, там ПК 7,62, бо ці БТРи були для МВС.
А от БТРи з ДШК - це потужна сила, може бути гарною машиною підтримки на відстані.
Уже трохи тошнит от вас, зрадофилов епаных.
Два дибіла, що ти, що коментатор вище.
Ефективність застосування таких БТР під великим питанням. Сподіваюсь, більш грамотні офіцери всеж знайдуть їм належне застосування.
Звичайно - для бойових дій заслабенькі. Але крім прямого бою, на передку є ще багато важливих функцій, задля яких краще пересуватись в броні.
Це перше.
Звичайно, правильно пишеш "щоб держава.....".
Але, що? - відмовлятись і чекати "поки держава..."?
А поки нехай гинуть, пересуваючись на пікапах?