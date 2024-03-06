Болгария начала отправлять в Украину обещанные БТРы. ФОТО
Правительство Болгарии начало отправку обещанных бронетранспортеров в Украину.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BTV.
Первый бронетранспортер направился с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Новые Искари.
В общей сложности Болгария отправит в Украину 110 бронетранспортеров. За их перебрасывание отвечает Министерство обороны.
БТР будут перевозить комплектами из 6 единиц.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60%D0%9F%D0%91-%D0%9C%D0%941 БТР-60ПБ-МД1 - болгарская модификация, производство освоено на машиностроительном заводе «Терем - Хан Крум» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) Тырговиште https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60#cite_note-22 [22] (два двигателя ГАЗ-40П заменены одним шестицилиндровым дизельным двигателем Cummins ISB 25.30 мощностью 250 л. с.), на башню установлены 8 дымовых гранатомётов «Туча».
Саме армії, а ці машини були у МВС.
На фото дверей немає, це не модернізовані машини.
Але хотілось би...
Своє все розпродали,тепер радіємо чужому металобрухту!
Нельзя. И вообще не нравится - потолкайся на базарчике. Может лучше найдешь :/. Или за керенки :/.
Тому і операція ССО України, попала в засіку, тепер ще, і знищений хаймерс … Співпадіння ..
На передку будь-яка броня, що здатна пересуватись своїм ходом - на вагу золота.
І нічого, живуть, і тепер, як сир у маслі… Хто утік, кого прилаштували радником/консультантом/викладачем, мудрили…
/06 февраля 2024/
Це і є БТР-60, але є нюанс.
грьобані піарщики