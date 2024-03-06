Болгария начала отправлять в Украину обещанные БТРы. ФОТО

Правительство Болгарии начало отправку обещанных бронетранспортеров в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BTV.

Первый бронетранспортер направился с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Новые Искари.

В общей сложности Болгария отправит в Украину 110 бронетранспортеров. За их перебрасывание отвечает Министерство обороны.

БТР будут перевозить комплектами из 6 единиц.








