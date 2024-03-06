РУС
Болгария начала отправлять в Украину обещанные БТРы. ФОТО

Правительство Болгарии начало отправку обещанных бронетранспортеров в Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BTV.

Первый бронетранспортер направился с базы Главного управления жандармерии в Софии на железнодорожную станцию в Новые Искари.

В общей сложности Болгария отправит в Украину 110 бронетранспортеров. За их перебрасывание отвечает Министерство обороны.

Также читайте: Болгария поможет с транзитом украинской агропродукции в направлении портов Средиземного моря, - Шмыгаль

БТР будут перевозить комплектами из 6 единиц.

Болгарія надала Україні БТРи
Болгарія надала Україні БТРи
Болгарія надала Україні БТРи
Болгарія надала Україні БТРи

Болгария (666) помощь (8061) БТР (371)
Даремно пащекуєте.
На передку будь-яка броня, що здатна пересуватись своїм ходом - на вагу золота.
06.03.2024 15:48
Чомусь згадав про валшебніка каторий прилєтіт в галубом вєртальотє...
06.03.2024 15:41
Це і є БТР-60, але є нюанс.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60%D0%9F%D0%91-%D0%9C%D0%941 БТР-60ПБ-МД1 - болгарская модификация, производство освоено на машиностроительном заводе «Терем - Хан Крум» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) Тырговиште https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60#cite_note-22 [22] (два двигателя ГАЗ-40П заменены одним шестицилиндровым дизельным двигателем Cummins ISB 25.30 мощностью 250 л. с.), на башню установлены 8 дымовых гранатомётов «Туча».
06.03.2024 16:05
Комментировать
Чомусь згадав про валшебніка каторий прилєтіт в галубом вєртальотє...
06.03.2024 15:41
А там где ,, катится - катится голубой вагон,, кто сидит?
06.03.2024 16:56
вАлшебник асфальт ложил, а остальные волшебники передали стратегическую авиацию кацапам и уничтожили ракеты С - 18
06.03.2024 17:00
Може и живі - на вид купи держаться
06.03.2024 15:44
У нас бтр 60 ставлять у стрій, а ці точно не гірші.
06.03.2024 15:56
Це і є БТР-60, але є нюанс.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60%D0%9F%D0%91-%D0%9C%D0%941 БТР-60ПБ-МД1 - болгарская модификация, производство освоено на машиностроительном заводе «Терем - Хан Крум» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) Тырговиште https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60#cite_note-22 [22] (два двигателя ГАЗ-40П заменены одним шестицилиндровым дизельным двигателем Cummins ISB 25.30 мощностью 250 л. с.), на башню установлены 8 дымовых гранатомётов «Туча».
06.03.2024 16:05
8 октября 2013 года генерал-майор Кольо Бъчваров сообщил, что войска получили "ограниченное количество модернизированных БТР-60ПБ-МД1"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60%D0%9F%D0%91-%D0%9C%D0%941#cite_note-16 [16]
Саме армії, а ці машини були у МВС.
В ходе переоборудования БТР-60ПБ в БТР-60ПБ-МД1 В бортах между вторым и третьим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C) мостами прорезают двери для десантаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60%D0%9F%D0%91-%D0%9C%D0%941#cite_note-autogenerated3-12 [12] .
На фото дверей немає, це не модернізовані машини.
06.03.2024 19:53
Гранатометів "Туча" теж не помітно, так що ви скоріш за все праві.
Але хотілось би...
07.03.2024 09:07
Мотлох який дали два роки.
06.03.2024 15:44
Не сісняйся, витягуй все що із техніки приховав, подивимося наскільки в тебе не мотлох у сараї стоїть.
06.03.2024 18:59
Судячи з кольору вони мають літати.
06.03.2024 15:44
дрони
06.03.2024 16:24
Таке враження,що на цих тарабайках ще батько Махно їздив.
Своє все розпродали,тепер радіємо чужому металобрухту!
06.03.2024 15:44
Усе що жмуритиме кацапів стане у нагоді. В них зло не виліковне, тому тільки смерть
06.03.2024 17:24
А чи можна за цей древній мотлох розраховуватись совєцькими рублями або керенками?
06.03.2024 15:46
Можно я отвечу?
Нельзя. И вообще не нравится - потолкайся на базарчике. Может лучше найдешь :/. Или за керенки :/.
06.03.2024 15:55
Він росіянин, йому лиш брякнути щось..
06.03.2024 19:01
Так у прутіна ж уже на столі, щоденні доповіді з України. І хто йому оце все, разом з Планами контрнаступу, передає так детально…
Тому і операція ССО України, попала в засіку, тепер ще, і знищений хаймерс … Співпадіння ..
06.03.2024 15:48
Судячи з відео, "Хаймарс" заглух десь на шляху до точки пуску. Дроні у русні сотнями в повітрі висить. Цікаве інше: точність влучання ракети. Майже як у того "Хаймарса". Відхилення метрів двадцять.
06.03.2024 15:49
Кацапський безпілотник міг лазером підсвічувати Хаймарс - а точність 20 метрів це не багато ( у Хаймарса здається точність більша ).
06.03.2024 15:53
Даремно пащекуєте.
На передку будь-яка броня, що здатна пересуватись своїм ходом - на вагу золота.
06.03.2024 15:48
Саме так. Особливо, коли її вже майже нема.
06.03.2024 15:58
Свое дело сделают,они после капиталки,привод 8*8,перевозить в бою самое то.
06.03.2024 15:48
А президент Болгарії був проти передачі БТРів! Але є героїчний болгарський парламент!
06.03.2024 15:50
А з цих бронетранспортерів якісний метал вийде після переплавки,
06.03.2024 15:52
Це вони «надлишкове майно» з Міноборони після «реформування», як в Україні, розпродують, як це робили Кузьмук гриценко єхануров єжель… Тобто, усіх приЗедентів, рать…
І нічого, живуть, і тепер, як сир у маслі… Хто утік, кого прилаштували радником/консультантом/викладачем, мудрили…
06.03.2024 15:54
Це краще ніж нічого,най буде.В мене питання до малярів,це так покрасили бо краски нормальної не було чи це свідома диверсія ? Його сліпий одноокий бурят за 2 кілометри побачить без бінокля.
06.03.2024 15:55
Не переймайся у нас перефарбують.
06.03.2024 15:59
Перефарбують і спишуть грошей як на кап. ремонт.
06.03.2024 16:40
Ну як же без зрадоньки
06.03.2024 21:13
Просто бізнес, ніякої "зрадоньки" .
06.03.2024 21:24
"Ожидается, что БТР-60 будут приводить в надлежащее техническое состояние в Украине (конечно будет и защитный цвет кузова). У нашей страны есть такие технические возможности. А вот в каком техническом состоянии находятся эти боевые машины - трудно сказать."
/06 февраля 2024/
06.03.2024 16:01
Якщо вони років 50 простояли на зберіганні, то стан зрозумілий. Але то не так страшно. Головне, щоб були не розкомплектовані.
06.03.2024 16:05
Вони в них були як поліцейські. Десь проскакувала така інформація.
06.03.2024 16:01
Возможно были под эгидой голубых касок ООН. Как бы не убитые в хлам в тропиках.
06.03.2024 17:01
А почему они голубого цвета? Они это... летать умеют?
06.03.2024 15:57
Тим, що вміють літати в голубий колір фарбують пузо, а не спину! Так що думайте самі😉
06.03.2024 16:03
Іншої фарби не було . А як варіанти: для навчання або поліції.
06.03.2024 16:26
Для ООНу готували. "Ґалубиє каскі" мають мати БТРи відповідного кольору.
06.03.2024 16:42
Мабуть приймали участь в місіях ООН
06.03.2024 16:48
Етих БТР були призначени для подавления потенцийних восстания болгарские турки в 80их рокив. Тогда комунистический режим начал давить на них - променяли их имьон и т.д. Поетому вони в блакитном красе, потому що були призначени для внутренних вийско. Дуже сподиваюсь що вони пойдут на корист Зсу, хоча бьй как медевак.
06.03.2024 17:28
Весёленькие. Ну, хорошо хоть не розовые.
06.03.2024 16:00
Не було в болгарському МВС жіночого батальйону...
06.03.2024 16:06
гарні й колір приємний...
06.03.2024 16:31
Сколько же совок этого говна наробил.
06.03.2024 17:47
Це болгарські. "

Це і є БТР-60, але є нюанс.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60%D0%9F%D0%91-%D0%9C%D0%941 БТР-60ПБ-МД1 - болгарская модификация, производство освоено на машиностроительном заводе «Терем - Хан Крум» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F) Тырговиште https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60#cite_note-22 [22] (два двигателя ГАЗ-40П заменены одним шестицилиндровым дизельным двигателем Cummins ISB 25.30 мощностью 250 л. с.), на башню установлены 8 дымовых гранатомётов «Туча». (С)
06.03.2024 18:20
ще б написали точний розклад руху...бажано погодинно.
грьобані піарщики
06.03.2024 19:36
 
 