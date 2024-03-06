Болгарія почала відправляти до України обіцяні БТРи. ФОТО

Уряд Болгарії почав відправлення обіцяних бронетранспортерів в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на BTV.

Перший бронетранспортер вирушив із бази Головного управління жандармерії в Софії на залізничну станцію в Нові Іскарі.

Загалом Болгарія відправить в Україну 110 бронетранспортерів. За їхнє перекидання відповідає Міністерство оборони.

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БТРи перевозитимуть комплектами із 6 одиниць.







