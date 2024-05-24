Правительство Швеции закупает новые боевые машины пехоты CV90 для Украины

Швеция пополняет запасы своего парка БМП, взамен машин, переданных Украине, а также готовится поставить Украине больше CV90 в новейшей версии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в сообщении компании BAE Systems, которая производит БМП.

"Эти новые CV9035 MkIIIC расширят возможности как шведской, так и украинской армии, и обеспечат экипажи улучшенной боевой осведомленностью, повышенной мобильностью, защитой и способностью к поражению", - заявил исполнительный директор компании BAE Systems Hägglunds Томми Густафссон-Раск.

В компании отметили, что таким образом новый контракт пополнит запасы БМП Швеции, взамен тех, которые она ранее подарила Украине. В прошлом году Стокгольм передал Киеву 50 таких машин.

Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила, что ее страна вместе с союзниками закупят для Украины оборудование военного назначения на 175 млн евро.

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