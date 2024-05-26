Швеция предоставила Украине разрешение на использование ее оружия по территории РФ
Украина сможет использовать шведское оружие для ударов по территории России.
Как пишет издание Hallandsposten, об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ.
Министр считает, что, поскольку Украина является объектом неспровоцированной и незаконной агрессивной войны со стороны России, то имеет право защищать себя с помощью "военных действий, направленных против территории противника, если эти действия соответствуют законам и обычаям войны".
Ранее Цензор.НЕТ писал, что правительство Швеции закупает новые боевые машины пехоты CV90 для Украины.
Топ комментарии
+74 Only
показать весь комментарий26.05.2024 20:12
+45 уаыау
показать весь комментарий26.05.2024 19:57
+43 Лантух
показать весь комментарий26.05.2024 19:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це зе-гниди розгоняють брехню щоб не бити по Московії!
Крим , Донецьк, Запоріжжя по конституції паРаши її територія - то чому туди можна.
Та мудрий нарід дивиться Г+Г.
по "старым" нельзя, пока кабаев их не вывел в "новые"
***** - забудь логику каждый сюда входящий
Швеція, Данія, Норвегія, і країни Балтії (Литва, Латвія, і Естонія) є нашими найближчими союзниками, бо вони розуміють рівень загроз для них від звар'ювавшої бензоколонки, тому і допомога від них найбільша в перерахунку на кожного жителя цих країн, і підтримка від них найсильніша!
Дякую, Швеція!
Звісно, їх меншість у порівнянні з тими, хто вибирав Фіцо, але ж і в нас є ті самі 73 відсотки.
Ну а мад'яри - це так... навіть мій вітчим, який був підлітком під час тієї давнішньої війни, розповідав, що попастись їм було набагато гірше, ніж попастись німцям - фіно-угорські корені даються взнаки, хоча це і суперечить ******** науці!
у нас теж війна не у всіх.
шведи - "характер стійкий, нордічєский...."
дякуємо, Швеціє за перфектну зброю:
"Швеція - зроблено з розумом !"
Время развертывания: менее 30 секунд
Скорострельность: 8 выстрелов в минуту
Время свёртывания: менее 30 секунд
ітого- менше 2 хв. на все !!!!
найкраща самоходка в світі
Пиню ж треба добивати, бо спокою і так не буде доки воно ворушиться.
Із поновленням Дня флоту України були скасовані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83 День працівників морського та річкового флоту і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 День Військово-Морських Сил Збройних Сил України .
Своїм указом № 1209/2011 від 30.12.2011https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2] Президент України Віктор Янукович переніс святкування дня флоту України на останню неділю липня, сумістивши його в часі зі святкуванням Дня Військово-Морського Флоту Російської Федерації.
Скасоване https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року Указом Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка
Свято, відновлене https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року Указом президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка
Джерело: німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, яку цитує Welt, "Європейська правда"
Деталі: В матеріалі йдеться про те, що на цю мить "загальна картина" для України виглядає похмуро через російську перевагу.
В оцінці розвідки йдеться про те, що не очікується, що Київ зможе "перехопити ініціативу" у 2024 році. До кінця року Україна, ймовірно, зазнає "значно більших територіальних втрат", ніж за місяці, що минули з січня.
Росіяни використовують артилерію значно сильніше, ніж українці, і, перш за все, Росія може "більш ніж компенсувати" свої втрати. Київ, з іншого боку, не в змозі призвати достатню кількість нових солдатів, "щоб компенсувати втрати і створити резерви". Нові правила мобілізації "матимуть вплив лише наприкінці літа", оскільки призовники спочатку повинні пройти навчання.
Наприклад ось в Польші , в Чехії , в Японії , в США й Канаді , а тако ж в Ізраїлі такого ніяк не може бути . Бо московити там люто бздять відкривати рота .
цікаво а якщо там німецькі комплектуючі (наприклад касети в боєголовці) то дозвіл поширюється чи ні?
Сатана. Ваня, а може вона щас прийде, то ми їй Швецію зробимо?
Іван Опанасович. Яку це Швецію?
Сатана (спокусливо). Ну, хе… Це коли один вафлями годує, а другий в жопу ї...е!
Згадайте союз з гетьманом Мазепою.