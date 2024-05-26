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Швеция предоставила Украине разрешение на использование ее оружия по территории РФ

Швеція дозволила бити по РФ зброєю яку передала Україні

Украина сможет использовать шведское оружие для ударов по территории России.

Как пишет издание Hallandsposten, об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, передает Цензор.НЕТ.

Министр считает, что, поскольку Украина является объектом неспровоцированной и незаконной агрессивной войны со стороны России, то имеет право защищать себя с помощью "военных действий, направленных против территории противника, если эти действия соответствуют законам и обычаям войны".

Ранее Цензор.НЕТ писал, что правительство Швеции закупает новые боевые машины пехоты CV90 для Украины.

Также читайте: Боевые действия в Украине зашли в тупик. Войне не видно конца, - главнокомандующий ВС Швеции Бюден

Автор: 

оружие (10210) Швеция (1001)


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Топ комментарии
+74
Жодної несподіванки!

Швеція, Данія, Норвегія, і країни Балтії (Литва, Латвія, і Естонія) є нашими найближчими союзниками, бо вони розуміють рівень загроз для них від звар'ювавшої бензоколонки, тому і допомога від них найбільша в перерахунку на кожного жителя цих країн, і підтримка від них найсильніша!

Дякую, Швеція!
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26.05.2024 20:12
+45
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26.05.2024 19:57
+43
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26.05.2024 19:50
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Правила форума Совет форумчан
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26.05.2024 19:50 Ответить
Та ніхто не заперечує використання по території Московії!

Це зе-гниди розгоняють брехню щоб не бити по Московії!

Крим , Донецьк, Запоріжжя по конституції паРаши її територія - то чому туди можна.

Та мудрий нарід дивиться Г+Г.
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26.05.2024 20:44 Ответить
есть "старые" и "новые" територии
по "старым" нельзя, пока кабаев их не вывел в "новые"
***** - забудь логику каждый сюда входящий
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26.05.2024 21:06 Ответить
Бо тоді може війна скінчитися, а це для Зе виродка означатиме фізичне знищення.
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31.05.2024 05:37 Ответить
Несподівано...
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26.05.2024 19:51 Ответить
Жодної несподіванки!

Швеція, Данія, Норвегія, і країни Балтії (Литва, Латвія, і Естонія) є нашими найближчими союзниками, бо вони розуміють рівень загроз для них від звар'ювавшої бензоколонки, тому і допомога від них найбільша в перерахунку на кожного жителя цих країн, і підтримка від них найсильніша!

Дякую, Швеція!
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26.05.2024 20:12 Ответить
шкода що словаки та мадярине пам'ятають рускій мір.
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26.05.2024 22:46 Ответить
Стосовно словаків, я би міг посперечатись, згадуючи їхній збір коштів на снаряди для ЗСУ!

Звісно, їх меншість у порівнянні з тими, хто вибирав Фіцо, але ж і в нас є ті самі 73 відсотки.

Ну а мад'яри - це так... навіть мій вітчим, який був підлітком під час тієї давнішньої війни, розповідав, що попастись їм було набагато гірше, ніж попастись німцям - фіно-угорські корені даються взнаки, хоча це і суперечить ******** науці!
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26.05.2024 23:32 Ответить
згоден з Вами,
у нас теж війна не у всіх.
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27.05.2024 19:39 Ответить
яка несподіванка

шведи - "характер стійкий, нордічєский...."

дякуємо, Швеціє за перфектну зброю:
"Швеція - зроблено з розумом !"
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26.05.2024 20:14 Ответить
Кацапам нежданка.
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26.05.2024 21:17 Ответить
Запускайте Archer.
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26.05.2024 19:51 Ответить
вже, снайпери-Арчики бавляться:

Время развертывания: менее 30 секунд
Скорострельность: 8 выстрелов в минуту
Время свёртывания: менее 30 секунд

ітого- менше 2 хв. на все !!!!

найкраща самоходка в світі
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26.05.2024 20:19 Ответить
У хаймарсів також на все про все лічені хвилини, але це не завадило кацапні їх знищити.
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26.05.2024 20:34 Ответить
И сколько их ****** за два года уничтожили? Если по конашенкову то уже раза два все что у нас были,а по факту?
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26.05.2024 21:11 Ответить
Ну погугли скільки, про це казали наші військові і америанці а не кацапські пдари.
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27.05.2024 02:37 Ответить
СКОЛЬКО, билять.
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26.05.2024 21:18 Ответить
Окрім цього, нахилом кута стрільби можно досягти такого ефекту, що перший снаряд прилетить у ціль одночасно з четвертим, чи навіть п'ятим!
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26.05.2024 20:39 Ответить
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26.05.2024 21:07 Ответить
Де можна купити ракети щоб ними бити по території Московії? В Північні Кореї чи Ірані?
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26.05.2024 19:52 Ответить
Такие ракеты можно купить в Днепре, на Южмаше, но что-то никто не торопится
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26.05.2024 22:50 Ответить
Супер. Нарешті лід тронувся.
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26.05.2024 19:53 Ответить
Українською - "Нарешті крига скресла"!
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26.05.2024 20:30 Ответить
Байден не хоче взяти гарний приклад?
Пиню ж треба добивати, бо спокою і так не буде доки воно ворушиться.
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26.05.2024 19:53 Ответить
Перший пішов! Решта країн, що постачають зброю в Україну мають зробити теж саме.
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26.05.2024 19:53 Ответить
Чого перший? Великобританія ще раніше дала дозвіл
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26.05.2024 20:05 Ответить
та це ж просто чудово!
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26.05.2024 19:53 Ответить
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26.05.2024 19:54 Ответить
Кста, с днем моряка.
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26.05.2024 20:26 Ответить
Ти хоть випив за це?
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26.05.2024 20:43 Ответить
Тут знать надо или вспомнить. Последнее воскресенье июля было днём вмф. А первое воскресенье июля день работников морского и речного флота. При совдепии конечно. А когда день рыбака забыл. Это уже тогда было МинРыбхоз.
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26.05.2024 20:54 Ответить
Свято встановлено в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні «…з метою відродження та розвитку національних морських традицій…» згідно з Указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України «Про День флоту України» від https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 18 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 р. № 1053/2008https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1] .

Із поновленням Дня флоту України були скасовані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83 День працівників морського та річкового флоту і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 День Військово-Морських Сил Збройних Сил України .

Своїм указом № 1209/2011 від 30.12.2011https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2] Президент України Віктор Янукович переніс святкування дня флоту України на останню неділю липня, сумістивши його в часі зі святкуванням Дня Військово-Морського Флоту Російської Федерації.

Скасоване https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року Указом Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка
Свято, відновлене https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року Указом президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенка
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26.05.2024 21:03 Ответить
Да знаю я конечно новые даты по праздникам морским! Столько осталось друзей, коллег по пасфлоту ЧМП, встречались раньше, есть форумы по лайнерам, той эпохи конечно. Флота нет и давно. Праздники есть. Всё ушло. Даже век сменился. Память осталась. Не скоро будет подобное, если вообще будет. Слишком много эксперементов мы упороли за последние 130 лет по нашим местам. Теперь до купы хрен собирается, не склеишь по трещинам глубоким и по мозгам из опилок. Слишком сильный ход набрали другие.
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27.05.2024 20:02 Ответить


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26.05.2024 21:43 Ответить
Вступ до НАТО додав впевненості країні. Дякуємо шведам і чекаємо на подібні кроки від інших партнерів!
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26.05.2024 19:54 Ответить
Шольц мабуть виразить занепокоєння. А по себе пошкодуєте, що Швецію до НАТО прийняли.
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26.05.2024 19:54 Ответить
Тепер можна екскурсії в Білгород проводити на шведських маршрутках?
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26.05.2024 19:55 Ответить
Сейчас старый х@й Гуттериш обеспокоится.
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26.05.2024 19:56 Ответить
tack så mycket vänner
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26.05.2024 19:56 Ответить
Tack sa mycket!!
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26.05.2024 19:56 Ответить
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26.05.2024 19:57 Ответить
Обожнюю це фото...
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26.05.2024 20:42 Ответить
Шведи за Полтаву хочуть віддячити
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26.05.2024 19:57 Ответить
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26.05.2024 19:57 Ответить
Західні спецслужби вважають, що до кінця року Україні загрожують "великі" втрати території.

Джерело: німецька газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, яку цитує Welt, "Європейська правда"

Деталі: В матеріалі йдеться про те, що на цю мить "загальна картина" для України виглядає похмуро через російську перевагу.

В оцінці розвідки йдеться про те, що не очікується, що Київ зможе "перехопити ініціативу" у 2024 році. До кінця року Україна, ймовірно, зазнає "значно більших територіальних втрат", ніж за місяці, що минули з січня.

Росіяни використовують артилерію значно сильніше, ніж українці, і, перш за все, Росія може "більш ніж компенсувати" свої втрати. Київ, з іншого боку, не в змозі призвати достатню кількість нових солдатів, "щоб компенсувати втрати і створити резерви". Нові правила мобілізації "матимуть вплив лише наприкінці літа", оскільки призовники спочатку повинні пройти навчання.
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26.05.2024 19:58 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82&rlz=1C1SQJL_ruUA1057UA1057&oq=%D0%BD%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5&aqs=chrome.1.69i57j35i39i512i650j0i512l8.7986j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:8fba493c,vid:cVgOOdpdj-o,st:0 не читайте німецьких газет
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26.05.2024 20:14 Ответить
Не требо читати будь які медіа , де в їх країнах за жовто-блакитний прапор на автівці можуть проколоти колеса , або навіть вбити , як то відбувалося в Дойчі .

Наприклад ось в Польші , в Чехії , в Японії , в США й Канаді , а тако ж в Ізраїлі такого ніяк не може бути . Бо московити там люто бздять відкривати рота .
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26.05.2024 20:30 Ответить
Ага, в Польщі самі пшеки заживо спалюють українців.
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26.05.2024 20:36 Ответить
Бо пшеки, то є кацапи тільки мільшого розливу.
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27.05.2024 09:13 Ответить
там є зерна здорового глузду. Стара система не працює, і це треба міняти
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27.05.2024 00:13 Ответить
На початку 2022 року західні спецслужби теж - вважали ..
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26.05.2024 20:37 Ответить
Повага шведам.
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26.05.2024 20:09 Ответить
БМП можно использовать? А ракеты есть?
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26.05.2024 20:11 Ответить
є "арчери". Але ні до Халіно, ні до Балтімора не дострелять.
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26.05.2024 20:17 Ответить
Дякуємо!
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26.05.2024 20:12 Ответить
А в Шведів часом нема Зірки Смерті, чи хоча б ядерної зброї?
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26.05.2024 20:14 Ответить
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26.05.2024 20:17 Ответить
Швеція входить до авіаційної коаліції, метою якої є надання Україні винищувачів. Так, наприкінці травня уряд Швеції дозволив українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen.
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26.05.2024 20:27 Ответить
Гріпенів у списку немає тому, що шведська корпорація Saab - Volvo - Scania всі свої винищувачі виробляє тільки на замовлення, зробила їх небагато (близько 350 одиниць) і країни-замовники стоять у черзі на отримання. Але, судячи з риторики командування Повітряних сил, унаслідок тривалих перемовин, нам вдалося переконати шведів передати деяку кількість JAS-39.
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26.05.2024 20:37 Ответить
Молодцы шведы. Во первых Швеция с самого начала начала поставлять Украине самое современное оружие в отличии от США и других стран которые сплавляли нам допотопный мусор. Теперь Швеция еще разрешила бить врага без ограничений. Надеюсь у нас и шведские ракеты найдутся и шведские самолеты. Уже не говорю о том же Арчере который может бить специальными снарядами до 60км вглубь рашистской окупированной территории
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26.05.2024 20:29 Ответить
Для того щоб перемогти орків, то треба испочатку знищити внутрішнього ворога! Під керівництвом зрадників про перемогу не варто навіть мріяти!
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26.05.2024 21:01 Ответить
Для того, щоб знищити внутрішнього ворога потрібно мати мізки з айкю вище середнього, а ми маємо президента з освітою незрозуміло якого рівня і з відсутньою справою про психологічне здоров'я.
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27.05.2024 09:25 Ответить
Сьогодні! На всіх кацапських пропагандонських шабашах! "Мєсть швєдов за Полтаву!"
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26.05.2024 20:33 Ответить
З Богом панове..
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26.05.2024 20:34 Ответить
Зараз китайози та римський папа почнуть молоти про розпалювання війни та чергові мирні переговори.
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26.05.2024 20:39 Ответить
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26.05.2024 20:46 Ответить
який стосунок до України має цей штірліц ?
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26.05.2024 23:28 Ответить
потомкам КАРЛА двенадцатого-РЕСПЕКТ!
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26.05.2024 20:47 Ответить
Теперь ударим Арчерами ( 8 ед., самое дальнобойное шведское, что у нас есть ) по русскому бездорожью.
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26.05.2024 20:48 Ответить
Щиро дякую Вам, друзі.
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26.05.2024 20:56 Ответить
Здається Європа помаленько починає вилазити з теплої ванни і дивитись на світ без окулярів...рожевих.
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26.05.2024 20:59 Ответить
Дякуємо...

цікаво а якщо там німецькі комплектуючі (наприклад касети в боєголовці) то дозвіл поширюється чи ні?
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26.05.2024 21:00 Ответить
Дякуємо братам шведам, тепер чекаємо Гріпени щоб заткнути ї..ло рашистськім потворам!
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26.05.2024 21:06 Ответить
Люблю Швецію😁
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26.05.2024 21:09 Ответить
если-бы ещё Грипены поставили... хотя-бы эскадрилью - цены-бы шведам не было...
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26.05.2024 21:33 Ответить
У ******** шведов ще не вивітрився дух доблесних вікінгів
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26.05.2024 21:35 Ответить
Тре Крунур, респект! ♥️
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26.05.2024 21:40 Ответить
Чем севернее страна - тем больше и волосатее у нее яйца...
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26.05.2024 21:42 Ответить
Спасибо огромное шведам! Открытая страна честных людей. Отдыхал лет 10 назад на корпоративе в городке в 350 км на север от Стокгольма и впервые в жизни пережил стресс, когда на ночь у гостиницы по примеру встречающего латыша, давно там живущего, оставляли на улице 3 наших внедорожника и 12 прокатных снегоходов с полными баками, незакрытыми и ключами в зажигании, "чтобы не потерять"!!! 😳 На вопрос о ВОРОВСТВЕ проводник ответил, что на его памяти единственной была кража магнитолы в то время, когда в городке останавливались ...РОССИЯНЕ!!! 🤮🤮🤮
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26.05.2024 21:59 Ответить
Тепер можна "зробити Швецію" москалям...

Сатана. Ваня, а може вона щас прийде, то ми їй Швецію зробимо?
Іван Опанасович. Яку це Швецію?
Сатана (спокусливо). Ну, хе… Це коли один вафлями годує, а другий в жопу ї...е!
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26.05.2024 23:24 Ответить
Починає тихо грати АББА (с)
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26.05.2024 23:25 Ответить
Our greate thanks to Sweden people !
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26.05.2024 23:46 Ответить
що у шведів є толкового крім САУ? (винищувачі нам навряд світять((
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27.05.2024 00:15 Ответить
Новина гарна , але що там кацапи навчилися протидіяти eкскалібурам..? Начебто якимось Пе-вє-О "збивають напрям" ракет . Хай возять до усирачки антени , по всій лінії фронту все не закриють ...
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27.05.2024 00:28 Ответить
викривляють локально gps, похибка стає десь 15 метрів. екскалібур і звичайний хімарс зовсім промазують, кластерному хімарсу пофігу.
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27.05.2024 00:55 Ответить
У всьому винен український нарід, від початку і до кінця, а особливо донецько- луганське-кримське лайно у вигляді дебільного електорату. Ну і схід України непогано доклав рученьки до всього цього.
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27.05.2024 09:29 Ответить
Хто ще не вірить в скандинавську честь? Чого тільки в'язниці там вартують, у нас не всі люксові готелі можуть похизуватися таким рівнем.
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27.05.2024 09:34 Ответить
Дякую, Швеція
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27.05.2024 12:10 Ответить
Шведи завжди були союзниками українців.
Згадайте союз з гетьманом Мазепою.
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27.05.2024 14:14 Ответить
Вікінги. Єдиний етнос західного світу з яцями.
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27.05.2024 23:28 Ответить
 
 