Туреччина допоможе з відновленням української енергетики
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном та обговорив з ним напрямки співпраці країн для подолання наслідків російських атак на енергосистему.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства енергетики України.
Зазначається, що сторони обговорили складну ситуацію в українській енергосистемі, що склалася після поновлення масованих російських атак, а також напрямки співпраці країн для подолання наслідків атак.
Галущенко наголосив, що наразі головним завданням є підвищення гнучкості енергосистеми та нарощування потужностей генерації електроенергії, зокрема розвиток можливостей розподіленої та мобільної генерації.
"Для нас це питання виживання наступної зими", - підкреслив міністр.
Посол Туреччини звернув увагу міністра на готовність низки турецьких компаній взяти участь у відповідних проєктах. Сторони обговорили перспективи їх реалізації, зокрема в Харківській та Одеській областях.
У цьому контексті особливо акцентувалося на співпраці у встановленні мобільних електростанцій.
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Очікується, що турецька оборонна фірма Repkon вироблятиме 30% усіх 155-мм артилерійських снарядів американського виробництва до 2025 року.
З другого - хитро зроблені турки, в яких, щоб ти не купував- завжди надурять!!!...
... Вони вдвох ДУЖЕ допоможуть Україні!!!...