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Туреччина (3431) енергетика (2484) відновлення (525)

Туреччина допоможе з відновленням української енергетики

Зустріч Германа Галущенка і посла Туреччини в Україні Мустафи Левента Більгена

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном та обговорив з ним напрямки співпраці країн для подолання наслідків російських атак на енергосистему.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства енергетики України.

Зазначається, що сторони обговорили складну ситуацію в українській енергосистемі, що склалася після поновлення масованих російських атак, а також напрямки співпраці країн для подолання наслідків атак. 

Галущенко наголосив, що наразі головним завданням є підвищення гнучкості енергосистеми та нарощування потужностей генерації електроенергії, зокрема розвиток можливостей розподіленої та мобільної генерації.

Читайте: Швеція виділила для енергетики України пакет допомоги на $61,6 млн, - МЗС

"Для нас це питання виживання наступної зими", - підкреслив міністр.

Посол Туреччини звернув увагу міністра на готовність низки турецьких компаній взяти участь у відповідних проєктах. Сторони обговорили перспективи їх реалізації, зокрема в Харківській та Одеській областях.

У цьому контексті особливо акцентувалося на співпраці у встановленні мобільних електростанцій.

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Топ коментарі
+4
Хитровиє... турки, а галушка як і уся зебільна команда, вже домовився про відкати...
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29.05.2024 22:02
+3
увесь ваєнний такий.... мавпує лідора **********.

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29.05.2024 22:03
+3
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29.05.2024 22:06
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29.05.2024 22:01 Відповісти
Хитровиє... турки, а галушка як і уся зебільна команда, вже домовився про відкати...
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29.05.2024 22:02 Відповісти
увесь ваєнний такий.... мавпує лідора **********.

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29.05.2024 22:03 Відповісти
Україна-воююча країна, на яку напали та намагаються знищити. Подібний одяг українських високопосадовців (хоча на деяких з них це усередині країни і виглядає відверто огидно) зараз підкреслює це на зустрічах з високопосадовцями інших країн світу, і станом на зараз таке-доцільніше білосніжних сорочок та барвистих краваток. Зараз-не до етикету.
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29.05.2024 22:58 Відповісти
Турки, в чергу! Занадто багато бажаючих відбудовувати.
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29.05.2024 22:03 Відповісти
Спочатку вона допоможе заробити міль'ярди доларів москалям, купляючи у них нафту і перепродуючи як свою - а потім вони будуть допомагати нам з енергетикою. Такі собі помічники ...
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29.05.2024 22:03 Відповісти
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29.05.2024 22:06 Відповісти
Хитровиїбані чурбани: "і нашим і вашим"...
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29.05.2024 22:13 Відповісти
Головне - зеленим гроші не давати..якщо вони будуть так якісно відновлювати енергетику, як будували розв'язки й клали асфальт перед ЄВРО 2012 - то це класно..але вован відмовиться..
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29.05.2024 22:14 Відповісти
Я вибачаюсь, але де ті в біса "Байрактари" з нашими реактивними двигунами, які нам було обіцяно більше року тому ?!!! Вони нам зараз більше знадобилися для розгрому "Олєйні" під Магаданом, ніж оці ваші "відновлення" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.05.2024 22:17 Відповісти
Завод будують. У нас. Корди Зе! потім надасть.
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29.05.2024 22:23 Відповісти
Там де ваш дозвіл на підключення заводу по їхньому виробництву до мереж , тобто в дупі ((
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29.05.2024 22:31 Відповісти
Ну це не дивно,асфальт теж вони помагали класти.Турки помагають бубочці з 19 року відмивати маржу.
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29.05.2024 22:34 Відповісти
Завод, який все ще будується в Мескіті, штат Техас, незабаром буде випускати 30 000 артилерійських снарядів щомісяця, що приблизно вдвічі збільшить поточні обсяги виробництва в США.

Очікується, що турецька оборонна фірма Repkon вироблятиме 30% усіх 155-мм артилерійських снарядів американського виробництва до 2025 року.
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29.05.2024 22:36 Відповісти
Глущенко - кент Деркача, агента ФСБ! Його ставленник!... З одного боку!
З другого - хитро зроблені турки, в яких, щоб ти не купував- завжди надурять!!!...
... Вони вдвох ДУЖЕ допоможуть Україні!!!...
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29.05.2024 23:21 Відповісти
Жодна мобільна електростанція не компенсує 8ГВт потужностей яких наразі бракує в енергосистемі України. Варто додати що росатом закінчив будівництво першого блоку АЕС в Туреччині Akkuyu, до кінця 2028 року станція вийде на повну потужність в 4,8 ГВт, 4 блоки ВВЕР 1200…коли скінчиться цей популізм? Енергомережу врятує лише Запорізька атомка і вітряки для регулювання, оскільки Дніпрогес немає і багатьох ТЕС, які були маневрові теж вже немає..
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29.05.2024 23:21 Відповісти
 
 