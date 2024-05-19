Найбільші імпортери російського вугілля різко скоротили його закупівлі

Найбільші імпортери російського вугілля – Китай, Індія та Туреччина – за перший квартал 2024 року різко знизили його закупівлі.

Про це йдеться в даних Міненерго РФ, передає The Moscow Times..

Експорт до Індії та Туреччини за перші три місяці впав удвічі порівняно з аналогічними показниками минулого року і скоротився до 4,7 млн тонн і 4,1 млн тонн відповідно.

Китай скоротив закупівлі російського вугілля на 16%, до 12,9 млн тонн, також знизилися постачання з Росії до Південної Кореї, Японії та Тайваню.

При цьому країни далекого зарубіжжя збільшують закупівлі. Так, постачання до Об'єднаних Арабських Еміратів збільшилося на 8%, до 2,1 млн тонн, а Гонконг закупив за перший квартал на 1% більше, ніж роком раніше, – 2,5 млн тонн.

Стали закуповувати і сусідні з Росією держави. Білорусь закупила 2,2 млн тонн російського вугілля, збільшивши постачання у 38 разів, Казахстан придбав на 15% більше, ніж роком раніше, – 150 тис. тонн.

Загальний експорт вугілля з Росії в першому кварталі 2024 року знизився на 12% у річному вираженні, до 42,9 млн тонн.

Видобуток вугілля в першому кварталі в Росії зріс на 3% у річному вираженні та склав близько 112 млн тонн.

Серед основних причин зниження експортних поставок на адресу найбільших покупців називають низький рівень експортних цін, дорогу логістику та зниження попиту на російське вугілля в цих країнах.

У березні 2024 року повідомлялося, що експорт російського вугілля до країн Азії морем падає через низькі світові ціни та високі витрати на доставку.

Із 10 серпня 2022 року в рамках п'ятого пакету санкцій набуло чинності ембарго ЄС та Великої Британії на імпорт вугілля з РФ. ЄС оцінював щорічний обсяг імпорту вугілля до країн союзу на рівні 8 млрд євро (на постачання з РФ припадало приблизно половина цієї суми).

Також від вугілля з РФ відмовилася Японія, яка теж була великим його імпортером.